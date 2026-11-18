„Döntött a kormány: megszüntetjük a 35 éves, 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncessziót. Visszavesszük Mészáros Lőrinctől és Szíjj Lászlótól az autópályák üzemeltetését” – jelentette be Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Péter a kormányülésről egyenesen posztolt és bejelentette: döntött a kormány Mészáros Lőrinc autópálya-koncessziójának kivégzéséről / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter már a szerdai kormányülés előtt jelezte, hogy a kabinet aznap dönt az autópálya-koncesszió lezárásáról. A kormányfő most a döntést jelentette be, a bejegyzésből azonban nem derül ki, hogy az állam közös megegyezéssel vagy egyoldalúan szünteti meg a szerződést, illetve hogyan számol el a koncessziós társasággal.

A kormány szeptember 18-án jelentette be először, hogy megszüntetné a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF) kötött megállapodást. Az aznap megjelent kormányhatározat tárgyalások megkezdésére utasította Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert. A kabinet akkor közös megegyezéssel próbálta volna lezárni a szerződést. Az MKIF októberben azt közölte a Világgazdasággal, hogy zajlanak az egyeztetések, de azok részleteiről nem nyilatkozott.

A kormány terve szerint áprilistól a Magyar Közút üzemeltetné az érintett pályákat

Vitézy Dávid a 2027-es költségvetés vitájában már azt is megmondta, kihez kerülne az üzemeltetés. A tárcavezető szerint 2027. április 1-jétől a Magyar Közút venné át a koncesszióba adott autópályák működtetését. A kormány jövőre 40 milliárd forinttal csökkentené az autópályák üzemeltetési kiadásait. Vitézy szerint a tervezett megtakarítás egyik forrása az M6-oshoz kapcsolódó külön megállapodás felülvizsgálata.

Az MKIF 2022. szeptember 1-jén 1237 kilométernyi gyorsforgalmi út üzemeltetését és fenntartását vette át a Magyar Közúttól, a szerződés pedig felújításokat, bővítéseket és új utak építését is előírta. Az utak állami tulajdonban maradtak, az útdíjakat továbbra is az állam szedi be, az MKIF pedig rendelkezésre állási díjat kap. A Magyar Péter által említett 23 ezer milliárd forint a kormány becslése a szerződés teljes, 35 éves időszakára.