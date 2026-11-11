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Ezért mehetett valójában Magyar Péter Berlinbe Merzhez: a német kancellár óriási üzleti ajánlatott tett Magyarországnak – a szemünk láttára cserélik le az orosz energiát

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Magyarország számára a német LNG is alternatívát jelenthet az orosz földgázzal szemben, a beszerzésnél azonban az árkülönbség és a tranzitdíjak döntő szerepet játszanak. Magyar Péter miniszterelnök egy interjúban arról beszélt, hogy Magyarország földrajzi helyzete lehetővé teszi, hogy több irányból is gázt vásároljon, a kormány célja pedig az, hogy a lehető legolcsóbb és legbiztonságosabb energiamixet alakítsa ki.
VG
2026.11.11, 06:14
Frissítve: 2026.11.11, 06:17
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A német kancellár felajánlotta Magyarországnak a német LNG-beszerzés lehetőségét, ami újabb alternatívát jelenthet az orosz energiahordozóktól való függőség csökkentésében. Magyar Péter németországi útja után az ATV Egyenes Beszés című műsorának adott interjúban arról beszélt, hogy a német gáz vásárlása előtt alapvetően nem műszaki vagy infrastrukturális akadályok állnak, hanem az árkérdés.

Merz, Magyar Péter
Magyar Péter Merz német kancellárral: a magyar miniszterelnök szerint nyolc irányból érkezhet földgáz Magyarországra
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Magyar Péter szerint nyolc irányból is érkezhet földgáz Magyarorrszágra

A miniszterelnök szerint Magyarország megfelelő interkonnektorokkal, vagyis határokon átnyúló gázvezeték-kapacitásokkal rendelkezik, így szinte valamennyi szomszédos országgal összeköttetésben áll. Ez lehetővé teszi, hogy északi, déli, keleti és nyugati irányból is érkezzen földgáz az országba.

A német LNG esetében is a tranzitdíj lehet a döntő tényező. Magyar Péter szerint a beszerzési ár mellett azt kell megvizsgálni, hogy az egyes útvonalakon milyen költségekkel jár a gáz Magyarországra szállítása.

A miniszterelnök az orosz földgázzal kapcsolatban azt mondta, hogy a korábbi kormány állításaival szemben nincs külön, rendkívül olcsó orosz gázár.

Szerinte az orosz szállítások ára is a holland TTF gáztőzsdei árhoz igazodik, illetve abból számítódik ki, ugyanakkor a tranzitdíjak jelentős különbséget okozhatnak az egyes beszerzési források között.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke a beszerzési útvonalak számának növelése. Minél több irányból képes az ország földgázt vásárolni, annál jobb alkupozícióba kerülhet a szállítókkal szemben.

A miniszterelnök felsorolása szerint jelenleg

  • amerikai, 
  • norvég, 
  • azerbajdzsáni, 
  • török, 
  • román és orosz gáz is elérhető a magyar beszerzési lehetőségek között, 

emellett északról és délről is érkezhet LNG.

„Nekünk az az érdekünk, hogy minél több irányból jöjjön gáz, minél inkább tudjunk ilyen szempontból alkudni” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ha nem csupán két, hanem akár nyolc irányból is biztosított a gázellátás, akkor a tranzitdíjakról is könnyebben lehet tárgyalni.

A német LNG tehát egy újabb lehetséges forrást jelenthet, de a kormányfő szavai alapján a beszerzésről nem önmagában a szállítói ajánlat, hanem a teljes költség – a gáz ára és a tranzitdíjak együttese – alapján születhet döntés.

A román fekete-tengeri gáz is fontos lehet

A német lehetőség mellett Magyar Péter a romániai fekete-tengeri gázmezőket is megemlítette. Magyarországnak ezzel kapcsolatban már van megállapodása, a miniszterelnök pedig közölte, hogy a kérdésről a román kormányfővel is tárgyalni fog.

Magyarország számára is stratégiai jelentőségűvé válhat a Fekete-tenger alatt található hatalmas földgázmező, a Neptun Deep, amelyről 2027-ben indulhat meg a kitermelés. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter román kollégájával, Dumitru Chisălițával egyeztetett a magyar diverzifikációs tervekről, miközben egy fontos jogi akadály is elhárult a román gázszállítási infrastruktúra elől.

A román földgáz különösen fontos alternatívát jelenthet a térség ellátásában, miközben a magyar beszerzési stratégia kialakításánál a mennyiség és a szállítás biztonsága is meghatározó szempont.

Magyar Péter szerint az energiamixet úgy kell összeállítani, hogy az egyszerre legyen a lehető legolcsóbb és a legbiztonságosabb. Ennek kialakításán a kormány, illetve a miniszterelnök megfogalmazása szerint akár az MVM is dolgozhat.

A miniszterelnök a németországi tárgyalások mellett a dublini európai politikai egyeztetéseken is több kétoldalú találkozót tervezett, ahol az energetikai kérdések mellett az uniós költségvetésről és a mesterséges intelligenciáról is szó eshet.

Magyar Péter még az idén véget vetne a napi egymillió eurós magyar büntetésnek – a német kancellár is segítséget ígért

Az interjúban szó esett a Magyarországot sújtó, napi egymillió eurós uniós bírságról is. A miniszterelnök jelezte, hogy a kabinet az Európai Bizottsággal közösen dolgozik a megfelelő jogszabályi megoldáson, amely egyszerre tesz eleget a bírósági ítéletnek és védi meg hatékonyan a déli határokat. Hozzátette, hogy még Friedrich Merz német kancellár is segítséget ígért a folyamatban annak érdekében, hogy az évekre visszanyúló ügy még idén lezárulhasson. Ezzel összefüggésben kitért arra is, hogy Magyarország a hazai forrásokból hatalmas összegeket fordít a déli határok védelmére, valamint a Nyugat-Balkánon és a balti országok légterében is kiveszi a részét a nemzetközi biztonság fenntartásából - cikkünket itt találja.

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