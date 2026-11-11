Ezért mehetett valójában Magyar Péter Berlinbe Merzhez: a német kancellár óriási üzleti ajánlatott tett Magyarországnak – a szemünk láttára cserélik le az orosz energiát

A német kancellár felajánlotta Magyarországnak a német LNG-beszerzés lehetőségét, ami újabb alternatívát jelenthet az orosz energiahordozóktól való függőség csökkentésében. Magyar Péter németországi útja után az ATV Egyenes Beszés című műsorának adott interjúban arról beszélt, hogy a német gáz vásárlása előtt alapvetően nem műszaki vagy infrastrukturális akadályok állnak, hanem az árkérdés.

Magyar Péter Merz német kancellárral: a magyar miniszterelnök szerint nyolc irányból érkezhet földgáz Magyarországra

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Magyar Péter szerint nyolc irányból is érkezhet földgáz Magyarorrszágra

A miniszterelnök szerint Magyarország megfelelő interkonnektorokkal, vagyis határokon átnyúló gázvezeték-kapacitásokkal rendelkezik, így szinte valamennyi szomszédos országgal összeköttetésben áll. Ez lehetővé teszi, hogy északi, déli, keleti és nyugati irányból is érkezzen földgáz az országba.

A német LNG esetében is a tranzitdíj lehet a döntő tényező. Magyar Péter szerint a beszerzési ár mellett azt kell megvizsgálni, hogy az egyes útvonalakon milyen költségekkel jár a gáz Magyarországra szállítása.

A miniszterelnök az orosz földgázzal kapcsolatban azt mondta, hogy a korábbi kormány állításaival szemben nincs külön, rendkívül olcsó orosz gázár.

Szerinte az orosz szállítások ára is a holland TTF gáztőzsdei árhoz igazodik, illetve abból számítódik ki, ugyanakkor a tranzitdíjak jelentős különbséget okozhatnak az egyes beszerzési források között.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke a beszerzési útvonalak számának növelése. Minél több irányból képes az ország földgázt vásárolni, annál jobb alkupozícióba kerülhet a szállítókkal szemben.

A miniszterelnök felsorolása szerint jelenleg

amerikai,

norvég,

azerbajdzsáni,

török,

román és orosz gáz is elérhető a magyar beszerzési lehetőségek között,

emellett északról és délről is érkezhet LNG.

„Nekünk az az érdekünk, hogy minél több irányból jöjjön gáz, minél inkább tudjunk ilyen szempontból alkudni” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ha nem csupán két, hanem akár nyolc irányból is biztosított a gázellátás, akkor a tranzitdíjakról is könnyebben lehet tárgyalni.

A német LNG tehát egy újabb lehetséges forrást jelenthet, de a kormányfő szavai alapján a beszerzésről nem önmagában a szállítói ajánlat, hanem a teljes költség – a gáz ára és a tranzitdíjak együttese – alapján születhet döntés.