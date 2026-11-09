Mielőtt elindult Berlinbe, Magyar Péter nyilvánosan megfenyegette a legfontosabb állami intézmény vezetőjét: „Le fogjuk váltani”

Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének leváltását helyezte kilátásba Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, nem sokkal berlini útja előtt. A kormányfő egy nyilvános felszólalásában Rétvári Bence korábbi megjegyzésére reagálva beszélt az ÁSZ vezetőjének jövőjéről.

Magyar Péter október 9-én már lemondásra szólította fel Windisch Lászlót / Fotó: AFP

Magyar Péter ezúttal nem hagyott kétséget afelől, hogy a kormány változást akar az intézmény élén.

Egyébként meg az Állami Számvevőszéket említette Rétvári Bence. Mi az ÁSZ elnökét nem támadjuk, hanem le fogjuk váltani

– jelentette ki a miniszterelnök az Országgyűlés mai ülésnapján.

A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Windisch László nem a kormány által kinevezett, bármikor leváltható tisztségviselő. Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amelynek elnökét a parlament választja meg. Windisch 2022-ben kapott tizenkét évre szóló megbízatást, így mandátuma 2034-ig tart. Magyar Péter nem részletezte, milyen jogi eljárással kívánják elérni a leváltását.

Régóta háborúzik Magyar Péter és Windisch László

A mostani kijelentés egy hónapok óta tartó konfliktus újabb állomása. A miniszterelnök már korábban is többször bírálta az Állami Számvevőszéket, elsősorban a pártfinanszírozási ügyek és a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak gazdálkodása miatt. Windisch László azonban visszautasította a kritikákat, és arra hivatkozott, hogy az intézmény a törvényeknek megfelelően végzi ellenőrzéseit.

Október elején a vita odáig fajult, hogy az ÁSZ elnöke Baka András köztársasági elnökhöz fordult. Levelében arra figyelmeztetett, hogy Magyar Péter rendszeres nyilvános kijelentései szerinte veszélyeztetik a számvevőszék alkotmányos függetlenségét. Windisch azt is kifogásolta, hogy a miniszterelnök folyamatban lévő vizsgálatok lezárása előtt fogalmaz meg súlyos állításokat. Az ÁSZ elnöke hangsúlyozta, hogy az intézmény nem enged a politikai nyomásgyakorlásnak.

A konfliktus október 20-án újabb fordulatot vett, amikor Magyar Péter a 2027-es költségvetés tervezetének esetleges kiszivárogtatásáról beszélt. A kormányfő előre megnevezte Windisch Lászlót azok között, akiket felelősnek tartana, ha a dokumentum a hivatalos bemutatása előtt nyilvánosságra kerülne. Az ÁSZ elnöke egy ironikus mémmel válaszolt, amelyről a Világgazdaság is beszámolt. A két politikai és közjogi szereplő közötti feszültség tehát már jóval a hétfői kijelentés előtt kialakult.