Mielőtt elindult Berlinbe, Magyar Péter nyilvánosan megfenyegette a legfontosabb állami intézmény vezetőjét: „Le fogjuk váltani”
Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének leváltását helyezte kilátásba Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, nem sokkal berlini útja előtt. A kormányfő egy nyilvános felszólalásában Rétvári Bence korábbi megjegyzésére reagálva beszélt az ÁSZ vezetőjének jövőjéről.
Magyar Péter ezúttal nem hagyott kétséget afelől, hogy a kormány változást akar az intézmény élén.
Egyébként meg az Állami Számvevőszéket említette Rétvári Bence. Mi az ÁSZ elnökét nem támadjuk, hanem le fogjuk váltani
– jelentette ki a miniszterelnök az Országgyűlés mai ülésnapján.
A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert Windisch László nem a kormány által kinevezett, bármikor leváltható tisztségviselő. Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amelynek elnökét a parlament választja meg. Windisch 2022-ben kapott tizenkét évre szóló megbízatást, így mandátuma 2034-ig tart. Magyar Péter nem részletezte, milyen jogi eljárással kívánják elérni a leváltását.
Régóta háborúzik Magyar Péter és Windisch László
A mostani kijelentés egy hónapok óta tartó konfliktus újabb állomása. A miniszterelnök már korábban is többször bírálta az Állami Számvevőszéket, elsősorban a pártfinanszírozási ügyek és a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak gazdálkodása miatt. Windisch László azonban visszautasította a kritikákat, és arra hivatkozott, hogy az intézmény a törvényeknek megfelelően végzi ellenőrzéseit.
Október elején a vita odáig fajult, hogy az ÁSZ elnöke Baka András köztársasági elnökhöz fordult. Levelében arra figyelmeztetett, hogy Magyar Péter rendszeres nyilvános kijelentései szerinte veszélyeztetik a számvevőszék alkotmányos függetlenségét. Windisch azt is kifogásolta, hogy a miniszterelnök folyamatban lévő vizsgálatok lezárása előtt fogalmaz meg súlyos állításokat. Az ÁSZ elnöke hangsúlyozta, hogy az intézmény nem enged a politikai nyomásgyakorlásnak.
A konfliktus október 20-án újabb fordulatot vett, amikor Magyar Péter a 2027-es költségvetés tervezetének esetleges kiszivárogtatásáról beszélt. A kormányfő előre megnevezte Windisch Lászlót azok között, akiket felelősnek tartana, ha a dokumentum a hivatalos bemutatása előtt nyilvánosságra kerülne. Az ÁSZ elnöke egy ironikus mémmel válaszolt, amelyről a Világgazdaság is beszámolt. A két politikai és közjogi szereplő közötti feszültség tehát már jóval a hétfői kijelentés előtt kialakult.
Nem egyszerű leváltani az Állami Számvevőszék elnökét
Magyar Péter október 9-én már lemondásra szólította fel
- Windisch Lászlót,
- valamint Rigó Csaba Balázst, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét.
A miniszterelnök akkor azzal indokolta követelését, hogy szerinte az érintett intézmények vezetői nem megfelelően látták el feladataikat. Windisch azonban korábban világossá tette, hogy nem kíván önként távozni tisztségéből.
Az Állami Számvevőszék függetlenségét az Alaptörvény is rögzíti, vezetőjének megbízatása pedig nem szűnik meg pusztán a kormány politikai akaratából. A leváltáshoz a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek kell teljesülniük. A hétfői bejelentés után így továbbra is nyitott kérdés, milyen konkrét lépéseket tervez a Tisza-kormány Windisch László eltávolítására, és ezek hogyan egyeztethetők össze a független állami intézmények működésére vonatkozó alkotmányos garanciákkal.