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Magyar Péter bejelentette a Parlamentben: Berlinbe és Dublinba utazik, több csúcsminisztere is elkíséri

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Fontos diplomáciai tárgyalásokra készül a miniszterelnök, aki hétfőn az Országgyűlésben ismertette következő külföldi útjainak részleteit. Magyar Péter Németországba és Írországba is ellátogat, ahol európai vezetőkkel folytat egyeztetéseket.
VG
2026.11.02, 13:47
Frissítve: 2026.11.02, 13:58
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Magyar Péter hétfői parlamenti felszólalásában bejelentette, hogy jövő héten Berlinbe utazik, ahol a német kancellárral tárgyal. A hivatalos látogatásra több kormánytag is elkíséri.

Magyar Péter Friedrich Merz (CDU)
Magyar Péter Friedrich Merzzel fog találkozni Berlinben / Fotó: AFP

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a delegáció tagja lesz az igazságügyi miniszter, a gazdasági miniszter, a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter is. A tárcavezetők külön egyeztetéseket folytatnak német kollégáikkal. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy szerdán este Dublinba utazik, ahol az Európai Unió további 26 állam- és kormányfőjével tárgyal. A kormányfő egyelőre nem részletezte, hogy a berlini és a dublini egyeztetéseken pontosan milyen megállapodások születhetnek.

Magyar Péter az ügynökaktákról is beszélt

A kormányfő hétfői parlamenti felszólalásában az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is beszélt. Mint arról a Világgazdaság beszámolt, a miniszterelnök bejelentette, hogy már ezen a héten megnyitják az állambiztonsági nyilvántartásokat, majd a beszervezési dossziékat is közzéteszik. A kormányfő szerint ezzel több évtizedes adósságot törlesztenek, ugyanakkor elismerte, hogy a korábbi iratmegsemmisítések miatt a teljes igazság már nem lesz feltárható.

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