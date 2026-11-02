Magyar Péter bejelentette a Parlamentben: Berlinbe és Dublinba utazik, több csúcsminisztere is elkíséri

Magyar Péter hétfői parlamenti felszólalásában bejelentette, hogy jövő héten Berlinbe utazik, ahol a német kancellárral tárgyal. A hivatalos látogatásra több kormánytag is elkíséri.

Magyar Péter Friedrich Merzzel fog találkozni Berlinben / Fotó: AFP

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a delegáció tagja lesz az igazságügyi miniszter, a gazdasági miniszter, a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter is. A tárcavezetők külön egyeztetéseket folytatnak német kollégáikkal. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy szerdán este Dublinba utazik, ahol az Európai Unió további 26 állam- és kormányfőjével tárgyal. A kormányfő egyelőre nem részletezte, hogy a berlini és a dublini egyeztetéseken pontosan milyen megállapodások születhetnek.

Magyar Péter az ügynökaktákról is beszélt

A kormányfő hétfői parlamenti felszólalásában az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is beszélt. Mint arról a Világgazdaság beszámolt, a miniszterelnök bejelentette, hogy már ezen a héten megnyitják az állambiztonsági nyilvántartásokat, majd a beszervezési dossziékat is közzéteszik. A kormányfő szerint ezzel több évtizedes adósságot törlesztenek, ugyanakkor elismerte, hogy a korábbi iratmegsemmisítések miatt a teljes igazság már nem lesz feltárható.