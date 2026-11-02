Magyar Péter elismerte: nem végleges a 2027-es költségvetés – még több ponton módosíthatja a kormány
Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben arról beszélt, hogy a benyújtott 2027-es költségvetési törvényjavaslat még a jelenleg hatályos jogszabályok alapján készült, ezért nem tartalmazhat minden olyan változtatást, amelyet a kormány a következő időszakban végrehajtana.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kulturális intézményrendszer átalakítása már megkezdődött. Tájékoztatása szerint több mint egy tucat intézménynél zajlik átfogó átvilágítás, köztük
- a Nemzeti Színháznál,
- a Magyar Állami Operaháznál,
- a Nemzeti Filmintézetnél,
- valamint a Petőfi Kulturális Ügynökségnél.
Az átvilágítások eredménye a kormányfő szerint a jövő évi költségvetésben is megmutatkozik majd.
A Magyar Művészeti Akadémia finanszírozása is változhat
Magyar Péter külön kitért a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) helyzetére. Emlékeztetett arra, hogy az intézmény a kormánytól független köztestület, amelynek költségvetési javaslatát saját közgyűlése hagyja jóvá. A miniszterelnök szerint az MMA működésének átalakítása különösen összetett jogalkotási feladat, mivel ahhoz az Alaptörvény módosítására és mintegy 150 jogszabály átírására is szükség van.
A kormányfő bejelentette, hogy ezt a munkát már megkezdték.
A tervek szerint az állami kulturális feladatok irányítása visszakerül a minisztériumokhoz, a támogatások elosztását pedig szakmai szempontok alapján alakítják át.
Magyar Péter egyértelművé tette, hogy a jelenlegi költségvetési tervezet nem jelenti a Magyar Művészeti Akadémia finanszírozási igényének végleges jóváhagyását. A Tisza Párt parlamenti frakciója ezért módosító javaslatokat nyújt be a költségvetési vita során. A kormány célja a miniszterelnök szerint az, hogy megszüntesse a kulturális támogatások jelenlegi aránytalanságait, és átlátható, szakmai szempontokra épülő finanszírozási rendszert hozzon létre.
Új nevet és feladatokat kap két kutatóintézet
A kulturális intézmények mellett két állami kutatóintézet jövőjéről is beszélt Magyar Péter.
A miniszterelnök közölte, hogy a Magyarságkutató Intézet és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet egyaránt új nevet, új szervezeti felépítést és új feladatokat kap.
Mint mondta, a két intézmény azért szerepel még a jelenlegi nevén a 2027-es költségvetési tervezetben, mert az átszervezésük egyelőre nem öltött jogi formát. Magyar Péter szerint a kormány a teljes kulturális intézményrendszert új alapokra kívánja helyezni. A konkrét változtatások a költségvetés parlamenti vitája és a kapcsolódó törvénymódosítások során válhatnak ismertté.