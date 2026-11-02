Magyar Péter elismerte: nem végleges a 2027-es költségvetés – még több ponton módosíthatja a kormány

Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben arról beszélt, hogy a benyújtott 2027-es költségvetési törvényjavaslat még a jelenleg hatályos jogszabályok alapján készült, ezért nem tartalmazhat minden olyan változtatást, amelyet a kormány a következő időszakban végrehajtana.

Magyar Péter külön kitért a Magyar Állami Operaház helyzetére is / Fotó: Takashi Images

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kulturális intézményrendszer átalakítása már megkezdődött. Tájékoztatása szerint több mint egy tucat intézménynél zajlik átfogó átvilágítás, köztük

a Nemzeti Színháznál,

a Magyar Állami Operaháznál,

a Nemzeti Filmintézetnél,

valamint a Petőfi Kulturális Ügynökségnél.

Az átvilágítások eredménye a kormányfő szerint a jövő évi költségvetésben is megmutatkozik majd.

A Magyar Művészeti Akadémia finanszírozása is változhat

Magyar Péter külön kitért a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) helyzetére. Emlékeztetett arra, hogy az intézmény a kormánytól független köztestület, amelynek költségvetési javaslatát saját közgyűlése hagyja jóvá. A miniszterelnök szerint az MMA működésének átalakítása különösen összetett jogalkotási feladat, mivel ahhoz az Alaptörvény módosítására és mintegy 150 jogszabály átírására is szükség van.

A kormányfő bejelentette, hogy ezt a munkát már megkezdték.

A tervek szerint az állami kulturális feladatok irányítása visszakerül a minisztériumokhoz, a támogatások elosztását pedig szakmai szempontok alapján alakítják át.

Magyar Péter egyértelművé tette, hogy a jelenlegi költségvetési tervezet nem jelenti a Magyar Művészeti Akadémia finanszírozási igényének végleges jóváhagyását. A Tisza Párt parlamenti frakciója ezért módosító javaslatokat nyújt be a költségvetési vita során. A kormány célja a miniszterelnök szerint az, hogy megszüntesse a kulturális támogatások jelenlegi aránytalanságait, és átlátható, szakmai szempontokra épülő finanszírozási rendszert hozzon létre.

Új nevet és feladatokat kap két kutatóintézet

A kulturális intézmények mellett két állami kutatóintézet jövőjéről is beszélt Magyar Péter.

A miniszterelnök közölte, hogy a Magyarságkutató Intézet és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet egyaránt új nevet, új szervezeti felépítést és új feladatokat kap.