A Tisza Párt több választási vállalásáról is szavaz kedden az Országgyűlés, a családtámogatások és a nyugdíjak emelése mellett az adórendszer átalakítását érintő javaslatokról is dönthetnek a képviselők – derült ki Magyar Péter miniszterelnök kedd reggeli Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Péter miniszterelnök / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

„Ma szavaz a Parlament a családi pótlék duplázásáról, az adócsökkentésről, a minimálnyugdíjak 120 ezer forintra emeléséről, a milliárdosok vagyonadójáról és a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról. Lássuk!” – fogalmazott a kormányfő.

Magyar Péter: megduplázhatják a családi pótlékot, csökkenthetik a minimálbér adóját

A kormány tervei szerint január elsejétől a családi pótlék összege a jelenlegi kétszeresére emelkedik. Egy kétgyermekes család így az eddigi havi 26 600 forint helyett 53 200 forintot kaphat, ami éves szinten több mint 319 ezer forintos többletbevételt jelent. Ugyancsak januártól mérsékelnék a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadót, amelynek mértéke a jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra csökkenne. A keddi ülésnapon emellett a milliárdosok vagyonadójának bevezetéséről és a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról is határozhatnak a képviselők.

Nyugdíjemelés 2027: negyvenezer forinttal kevesebb a korábban belengetett összegnél

Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a Tisza-kormány január elsejétől a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot 120 ezer forintra emelné. A Tisza Párt korábbi elképzeléseiben azonban még az szerepelt, hogy egyetlen magyar nyugdíjas ellátása se legyen alacsonyabb 160 ezer forintnál. Ehhez képest a mostani összeg havi 40 ezer forinttal alacsonyabb. A nyugdíjminimum megemelése mellett a legalacsonyabb összegű nyugdíjak sávos emeléséről is rendelkezik az előterjesztés. A januári rendes nyugdíjemelést követően az alábbi változásokra számíthatnak az érintettek:

a 108 ezer forint alatti ellátásokat 120 ezer forintra emelik;

a 108–125 ezer forint közötti nyugdíjak 12 ezer forinttal nőnek;

a 125–130 ezer forint közöttiek 10 ezer forinttal emelkednek;

a 130–135 ezer forint közöttiek 8 ezer forinttal nőnek;

a 135–140 ezer forint közöttiek 6 ezer forinttal emelkednek;

a 140–146 ezer forint közötti ellátások összegét 146 ezer forintban állapítják meg.

A Tisza-kormány a jövő évi költségvetésben összesen 123 milliárd forintot különített el a legalacsonyabb nyugdíjak emelésére. A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy a jövőben az öregségi nyugdíjminimum évente a rendes nyugdíjemeléssel azonos mértékben növekedjen.