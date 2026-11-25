„Magyarország nem kíván részt venni az Ukrajnának szánt 45 milliárd eurós hitel finanszírozásában" – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kárpátaljai sajtótájékoztatón, tudósított a RIA Novosztyi orosz lap. Kiemelte, hogy kormányfő szerint az Európai Uniónak ismét lehetősége van arra, hogy ne a teljes közösség, hanem csak az erre vállalkozó tagállamok biztosítsák a szükséges pénzt.

Újabb 45 milliárd eurót kér Ukrajna, Magyar Péter azonban világossá tette, hogy Magyarország nem fizet / Fotó: AFP

Moszkvában is felfigyeltek Magyar Péter beregszászi mondataira: Magyarország kimaradna Ukrajna újabb 45 milliárd eurós hiteléből – az uniós költségvetéshez sem kötné Kijev finanszírozását

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a tavalyi megállapodáshoz hasonló konstrukciót tartana megfelelőnek. Akkor 90 milliárd eurós finanszírozásról született döntés Ukrajna számára, és nem mind a 27 tagállam vett részt a hitel biztosításában.

Úgy gondolom, az Európai Uniónak továbbra is lehetősége van arra, hogy úgy járjon el, mint tavaly, amikor megállapodás született a 90 milliárd eurós finanszírozásról. Most 45 milliárd eurós finanszírozásról beszélünk. Ugyanaz a 24 uniós tagállam, vagy akár 23, illetve 25 ország is részt vehet benne

– mondta a miniszterelnök.

A korábbi konstrukcióból Magyarország, Szlovákia és Csehország maradt ki. A 2025 decemberében tartott uniós csúcstalálkozón elfogadott döntés alapján a 90 milliárd eurós közös hitel Ukrajna 2026-os és 2027-es pénzügyi szükségleteinek fedezését szolgálja. A most említett 45 milliárd eurós összeg egy újabb finanszírozási igényhez kapcsolódik.

Magyar Péter egy másik kérdésben is határozott álláspontot képviselt: kategorikusan ellenzi, hogy az Európai Unió hétéves költségvetését összekapcsolják Ukrajna finanszírozásával. Vagyis a magyar kormányfő szerint az ukrán támogatások ügyét külön kell kezelni a közösség hosszú távú költségvetési keretétől.

Több orosz lap is külön cikket szentelt a Magyar-Zelenszkij találkozónak

A találkozóval az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ is külön cikkben foglalkozott, amelyben azt emelte ki, hogy Magyarország továbbra is humanitárius segítséget kíván nyújtani Ukrajnának, az ukrán fegyverbeszerzések finanszírozásában azonban nem venne részt.