Moszkvában is felfigyeltek Magyar Péter beregszászi mondataira: Magyarország kimaradna Ukrajna újabb 45 milliárd eurós hiteléből – az uniós költségvetéshez sem kötné Kijev finanszírozását
„Magyarország nem kíván részt venni az Ukrajnának szánt 45 milliárd eurós hitel finanszírozásában" – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kárpátaljai sajtótájékoztatón, tudósított a RIA Novosztyi orosz lap. Kiemelte, hogy kormányfő szerint az Európai Uniónak ismét lehetősége van arra, hogy ne a teljes közösség, hanem csak az erre vállalkozó tagállamok biztosítsák a szükséges pénzt.
Moszkvában is felfigyeltek Magyar Péter beregszászi mondataira: Magyarország kimaradna Ukrajna újabb 45 milliárd eurós hiteléből – az uniós költségvetéshez sem kötné Kijev finanszírozását
Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a tavalyi megállapodáshoz hasonló konstrukciót tartana megfelelőnek. Akkor 90 milliárd eurós finanszírozásról született döntés Ukrajna számára, és nem mind a 27 tagállam vett részt a hitel biztosításában.
Úgy gondolom, az Európai Uniónak továbbra is lehetősége van arra, hogy úgy járjon el, mint tavaly, amikor megállapodás született a 90 milliárd eurós finanszírozásról. Most 45 milliárd eurós finanszírozásról beszélünk. Ugyanaz a 24 uniós tagállam, vagy akár 23, illetve 25 ország is részt vehet benne
– mondta a miniszterelnök.
A korábbi konstrukcióból Magyarország, Szlovákia és Csehország maradt ki. A 2025 decemberében tartott uniós csúcstalálkozón elfogadott döntés alapján a 90 milliárd eurós közös hitel Ukrajna 2026-os és 2027-es pénzügyi szükségleteinek fedezését szolgálja. A most említett 45 milliárd eurós összeg egy újabb finanszírozási igényhez kapcsolódik.
Magyar Péter egy másik kérdésben is határozott álláspontot képviselt: kategorikusan ellenzi, hogy az Európai Unió hétéves költségvetését összekapcsolják Ukrajna finanszírozásával. Vagyis a magyar kormányfő szerint az ukrán támogatások ügyét külön kell kezelni a közösség hosszú távú költségvetési keretétől.
Több orosz lap is külön cikket szentelt a Magyar-Zelenszkij találkozónak
A találkozóval az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ is külön cikkben foglalkozott, amelyben azt emelte ki, hogy Magyarország továbbra is humanitárius segítséget kíván nyújtani Ukrajnának, az ukrán fegyverbeszerzések finanszírozásában azonban nem venne részt.
Az orosz Ruposters ezzel szemben Ukrajna európai uniós csatlakozására összpontosított. A portál arra hívta fel a figyelmet, hogy Budapest hozzájárult a csatlakozási tárgyalások előmozdításához, Magyar Péter ugyanakkor továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós felvételét.
Magyar Péter ebben már nem hajol meg Ukrajna előtt
A gazdasági kapcsolatok azonban közben több területen is javultak Kijevvel. Zelenszkij a találkozót követően arról számolt be, hogy Magyarország földgázt és dízelt szállíthat Ukrajnába, a magyar vállalatok pedig nagyobb szerepet kaphatnak az ukrán gáztárolók használatában. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése, új határátkelők és közvetlen vasúti összeköttetések kialakítása szintén szóba került.
A tárgyalásokon a kárpátaljai magyar közösség helyzete és a humanitárius együttműködés is napirendre került. Magyarország egymilliárd forint értékű segélyszállítmányt vitt Ukrajnába, a kormányfő pedig bejelentette a kárpátaljai magyarságot támogató Zrínyi Ilona Szociális Fejlesztési Alap létrehozását.
A két ország közötti gazdasági és humanitárius együttműködés tehát több területen is bővülhet, az ukrajnai háború finanszírozásában azonban Budapest továbbra is külön utat választana.
Zelenszkij részletesen bejelentette, miről állapodott meg Magyar Péterrel: Magyarország gázt és dízelt küld Ukrajnába, használatba veszi Kijev gáztárolóit – "Köszönöm a miniszterelnöknek"
Az ukrán elnök több konkrét együttműködési területről számolt be a magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalása után. Volodimir Zelenszkij szerint az energetikától a határátkelők fejlesztésén át a humanitárius aknamentesítésig több ügyben is megállapodtak.