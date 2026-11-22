Facebook-oldalára feltöltött videóban mutatta be a Cigándi-tározó megnyitását a magyar miniszterelnök. Magyar Péter vasárnapi videóján jól látható, ahogy a zsilipek megnyitását követően megindul a Tisza vize, és élettel tölti fel a korábban csontszáraz csatornát.

Az idei aszály miatt mint egy falt kenyér, úgy kell a víz a hazai folyóknak Magyar Péter szerint / Fotó: Anadolu via AFP

Az elmúlt hetekben nagy mennyiségű eső hullott az országra, ami az idei, hosszú aszályos időszak után enyhülést hozhat a természeti csapást megszenvedő magyar mezőgazdaság és élővilág számára egyaránt, feltéve, hogy sikerül megtartani a csapadékot.

A 2008-ban Cigándon megépített víztározó ehhez járulhat hozzá. A tározót fennállása óta még soha nem vették igénybe, még árvízi védekezésre sem nyitották meg, pedig eredetileg kifejezetten erre a célra hozták létre.

A szemléletváltás jegyében a kormány szombaton megnyitotta a zsilipeket, hogy a Tisza megemelkedett vízszintjét kihasználva több millió köbméter vizet juttassanak vissza a tájba.

Ez a 2-3 millió köbméter víz most olyan a Bodrogköznek, mint egy falat kenyér az éhezőknek

– írta a történelmi zsilipnyitást bemutató videóhoz a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a vízügyi szakemberek a nemzeti parkokkal, a településekkel és civilekkel összefogva megfeszített munkát folytatnak a leesett csapadék és a folyókon érkező víz megtartásáért.

A kormányfő szombaton a vízmegtartás területén végrehajtott rendszerváltásként értékelte, hogy az esőzések nyomán a kormányzat sok millió köbméter víz összegyűjtésére tett lépéseket. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is arról beszélt szombaton, hogy a Cigándi tározóba bekerülő vizet továbbvezetik, az kikerülhet az egész nyáron kiszáradt kis csatornákba, és a Bodrogköz megtelik élettel.

Siófokon is a vízmegtartásról egyeztetett párttársaival Magyar Péter

A vízhiány a Tisza Párt hét második felében tartott kihelyezett frakcióülésének is az egyik kiemelt témája volt Siófokon. Magyar Péter közölte, hogy a helyszínválasztás nem véletlen, hiszen a tárgyalások egyik fő témája az országos vízmegtartás kérdése. A Tisza politikusai ezenkívül megvitatták az elmúlt fél év történéseit, továbbá a következő időszak fontosabb törvényalkotási folyamatairól is egyeztettek.