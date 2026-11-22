Áradjon: Magyar Péter megmutatta a történelmi zsilipnyitást – „olyan ez, mint egy falat kenyér az éhezőnek”
Facebook-oldalára feltöltött videóban mutatta be a Cigándi-tározó megnyitását a magyar miniszterelnök. Magyar Péter vasárnapi videóján jól látható, ahogy a zsilipek megnyitását követően megindul a Tisza vize, és élettel tölti fel a korábban csontszáraz csatornát.
Az elmúlt hetekben nagy mennyiségű eső hullott az országra, ami az idei, hosszú aszályos időszak után enyhülést hozhat a természeti csapást megszenvedő magyar mezőgazdaság és élővilág számára egyaránt, feltéve, hogy sikerül megtartani a csapadékot.
A 2008-ban Cigándon megépített víztározó ehhez járulhat hozzá. A tározót fennállása óta még soha nem vették igénybe, még árvízi védekezésre sem nyitották meg, pedig eredetileg kifejezetten erre a célra hozták létre.
A szemléletváltás jegyében a kormány szombaton megnyitotta a zsilipeket, hogy a Tisza megemelkedett vízszintjét kihasználva több millió köbméter vizet juttassanak vissza a tájba.
Ez a 2-3 millió köbméter víz most olyan a Bodrogköznek, mint egy falat kenyér az éhezőknek
– írta a történelmi zsilipnyitást bemutató videóhoz a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a vízügyi szakemberek a nemzeti parkokkal, a településekkel és civilekkel összefogva megfeszített munkát folytatnak a leesett csapadék és a folyókon érkező víz megtartásáért.
A kormányfő szombaton a vízmegtartás területén végrehajtott rendszerváltásként értékelte, hogy az esőzések nyomán a kormányzat sok millió köbméter víz összegyűjtésére tett lépéseket. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is arról beszélt szombaton, hogy a Cigándi tározóba bekerülő vizet továbbvezetik, az kikerülhet az egész nyáron kiszáradt kis csatornákba, és a Bodrogköz megtelik élettel.
Siófokon is a vízmegtartásról egyeztetett párttársaival Magyar Péter
A vízhiány a Tisza Párt hét második felében tartott kihelyezett frakcióülésének is az egyik kiemelt témája volt Siófokon. Magyar Péter közölte, hogy a helyszínválasztás nem véletlen, hiszen a tárgyalások egyik fő témája az országos vízmegtartás kérdése. A Tisza politikusai ezenkívül megvitatták az elmúlt fél év történéseit, továbbá a következő időszak fontosabb törvényalkotási folyamatairól is egyeztettek.
A beszámolóból kiderült, hogy még az idén szigorítás jöhet a Balaton-parti építkezések szabályozásában, valamint létrejön a Balatoni Építészeti Tervtanács.
A Balaton vízállása a párnapos esőzés után is aggasztóan alacsony
− mutatott rá Magyar Péter, majd hozzátette, hogy a jövő év egyik legfontosabb feladata az országos hidrológiai problémák kezelése lesz.