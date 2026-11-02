Magyar Péter bejelentette: elveszik a volt köztársasági elnökök sokmilliós kiváltságát – plágiumot és árulást is emlegetett
Magyar Péter hétfői parlamenti felszólalásában közölte, hogy a 2027-es költségvetés vitája során a korábbi rendszerből megmaradt kiváltságokat is felszámolják. A miniszterelnök konkrétan a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásokra fordítható keretét említette, amelyből szerinte eddig saját belátásuk szerint támogathattak alapítványokat.
„A volt köztársasági elnökök fejenként évi sok tízmillió forintos kerete, amelyből kedvük szerint Csekonics módjára osztogathattak alapítványoknak, ez például megszűnik” – fogalmazott a kormányfő.
A bejelentés azért is érdekes, mert a pénteken benyújtott 2027-es költségvetési törvényjavaslatban még szerepelnek ezek az összegek. A tervezet alapján Schmitt Pál, Áder János, Novák Katalin és Sulyok Tamás egyaránt 73 millió forintos kerettel rendelkezhetne jövőre.
Ez összesen 292 millió forintot jelent, amelyet a kormány most kivenné a költségvetésből.
A Telex már szombaton felhívta a figyelmet a támogatásokra, amire Magyar Péter a lap Facebook-oldalán úgy reagált, hogy nem hinné, hogy ezek a keretek megmaradnak, hiszen január 1-je még messze van.
Az élethosszig járó államfői juttatásokhoz is hozzányúl Magyar Péter
Magyar Péter egy másik, korábban már megígért intézkedést is bejelentett. A kormány hamarosan benyújtja azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné az élethosszig járó elnöki juttatásokat azok esetében, akik nem töltötték ki hivatali idejüket. A miniszterelnök a felszólalásában
- a plágiumot
- és az árulást
is megemlítette, amikor arról beszélt, hogy milyen körülmények között távozhat idő előtt egy köztársasági elnök. A bejelentett változtatás különösen Schmitt Pál és Novák Katalin esetében lehet jelentős. Schmitt Pál 2012-ben, a plágiumbotrányát követően mondott le, míg Novák Katalin 2024-ben a kegyelmi ügy miatt távozott hivatalából. A tervezett szabályozás pontos részletei egyelőre nem ismertek, így az sem világos, hogy a juttatások megvonása milyen feltételekkel és mikortól érintené a korábbi államfőket. Magyar Péter ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a kormány a korábbi vállalásának megfelelően kívánja átalakítani a rendszert.