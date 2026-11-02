Magyar Péter bejelentette: elveszik a volt köztársasági elnökök sokmilliós kiváltságát – plágiumot és árulást is emlegetett

Magyar Péter hétfői parlamenti felszólalásában közölte, hogy a 2027-es költségvetés vitája során a korábbi rendszerből megmaradt kiváltságokat is felszámolják. A miniszterelnök konkrétan a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásokra fordítható keretét említette, amelyből szerinte eddig saját belátásuk szerint támogathattak alapítványokat.

Magyar Péter egy másik, korábban már megígért intézkedést is bejelentett / Fotó: NurPhoto via AFP

„A volt köztársasági elnökök fejenként évi sok tízmillió forintos kerete, amelyből kedvük szerint Csekonics módjára osztogathattak alapítványoknak, ez például megszűnik” – fogalmazott a kormányfő.

A bejelentés azért is érdekes, mert a pénteken benyújtott 2027-es költségvetési törvényjavaslatban még szerepelnek ezek az összegek. A tervezet alapján Schmitt Pál, Áder János, Novák Katalin és Sulyok Tamás egyaránt 73 millió forintos kerettel rendelkezhetne jövőre.

Ez összesen 292 millió forintot jelent, amelyet a kormány most kivenné a költségvetésből.

A Telex már szombaton felhívta a figyelmet a támogatásokra, amire Magyar Péter a lap Facebook-oldalán úgy reagált, hogy nem hinné, hogy ezek a keretek megmaradnak, hiszen január 1-je még messze van.

Az élethosszig járó államfői juttatásokhoz is hozzányúl Magyar Péter

Magyar Péter egy másik, korábban már megígért intézkedést is bejelentett. A kormány hamarosan benyújtja azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné az élethosszig járó elnöki juttatásokat azok esetében, akik nem töltötték ki hivatali idejüket. A miniszterelnök a felszólalásában

a plágiumot

és az árulást

is megemlítette, amikor arról beszélt, hogy milyen körülmények között távozhat idő előtt egy köztársasági elnök. A bejelentett változtatás különösen Schmitt Pál és Novák Katalin esetében lehet jelentős. Schmitt Pál 2012-ben, a plágiumbotrányát követően mondott le, míg Novák Katalin 2024-ben a kegyelmi ügy miatt távozott hivatalából. A tervezett szabályozás pontos részletei egyelőre nem ismertek, így az sem világos, hogy a juttatások megvonása milyen feltételekkel és mikortól érintené a korábbi államfőket. Magyar Péter ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a kormány a korábbi vállalásának megfelelően kívánja átalakítani a rendszert.