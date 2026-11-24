Figyelemreméltő közleményt tett közzé hétfőn a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás: november 24-én, kedden egy külföldi delegáció látogatása miatt a megye egyes útszakaszain ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani. A hatóság arra kérte az autósokat és a gyalogosokat, hogy útvonalaik megtervezésekor vegyék figyelembe a várható fennakadásokat, és tanúsítsanak megértést az átmeneti kellemetlenségek miatt – derült ki a szervezet Facebook-posztjából. A magyar kormányfő napirendje szoros, szerdán este már Brüsszelben tárgyal.

A tervek szerint Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij akár ma ismét tárgyalóasztalhoz ülhet / Fotó: AFP

A tájékoztatás nem nevezi meg az érkező külföldi delegációt, és azt sem részletezi, hogy pontosan hol, illetve mikor lesznek korlátozások. Az időpont ugyanakkor egybeesik azzal az időszakkal, amikorra Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök következő találkozóját tervezik.

Egyelőre semmilyen hivatalos információ nem erősíti meg, hogy a kárpátaljai intézkedéseknek közük lenne a magyar–ukrán csúcstalálkozóhoz. A lehetőséget azonban az előzetesen ismertetett diplomáciai menetrend miatt nem lehet kizárni.

Magyar Péter is fontos napról beszélt

Ahogy azt lapunk korábban megírta, Orbán Anita magyar külügyminiszter és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter brüsszeli egyeztetésén megállapodtak a következő vezetői találkozó előkészítéséről. A tervek szerint Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij még november vége előtt ismét tárgyalóasztalhoz ülhet.

A találkozó helyszínét és pontos időpontját azonban nem jelentették be.

Az időzítés szempontjából Magyar Péter hétfő esti bejegyzése is érdekes. A miniszterelnök a pozsonyi tárgyalásairól hazafelé tartva arról számolt be, hogy eredményes egyeztetést folytatott a visegrádi országok kormányfőivel és az osztrák kancellárral. „Holnap újabb fontos nap következik, szerda estétől pedig már Brüsszelben tárgyalunk az Európai Unió hétéves költségvetéséről” – írta Facebook-oldalán.

A kormányfő nem árulta el, mire utalt a keddi fontos nappal, így ebből sem lehet arra következtetni, hogy Zelenszkijjel találkozna.

A miniszterelnök programja mindenesetre szűkíti a lehetséges időpontokat. Kedden és szerdán is reggel kilenc órától parlamenti ülés van, kedden ráadásul több kérdésben szavaznak a képviselők. A parlamenti kötelezettségek után elméletileg még beleférhetne egy találkozó, szerdán este viszont Magyar Péter már Brüsszelben tárgyal. Ha valóban november végéig megtartják a csúcstalálkozót, a következő napok kínálhatnak lehetőséget erre.

A hétvége kevésbé szokványos időpont egy ilyen magas szintű diplomáciai eseményre, az utolsó novemberi hétfő pedig november 30-ra esik.

A legfontosabb kérdés így továbbra is az, hogy kinek az érkezésére készülnek kedden Kárpátalján. Az ukrán hatóságok egyelőre csak a külföldi delegáció látogatását erősítették meg, a Zelenszkij–Magyar Péter-találkozó időpontjáról pedig továbbra sincs hivatalos bejelentés.