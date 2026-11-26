A kárpátaljai kórházakba megérkeztek a Magyarország által felajánlott egészségügyi eszközök, köztük a betegmegfigyelő monitorok, valamint a csaknem százmillió forint értékű gyógyszerszállítmány – jelentette be csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

Már januárban láthatók lehetnek a Magyar Péter és Zelenszkij közötti tárgyalás pénzügyi eredményei / Fotó: AFP

A kormányfő tájékoztatása szerint már úton vannak a Magyarország által felajánlott közlekedési és energetikai eszközök, valamint a mobil óvóhelyek is.

Már januárban láthatók lehetnek a Magyar Péter és Zelenszkij közötti tárgyalás pénzügyi eredményei

A humanitárius segítségnyújtásról szóló bejelentés előzménye, hogy Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt a két ország kapcsolatáról. A magyar–ukrán együttműködésnek a humanitárius segítségnyújtás mellett gazdasági és pénzügyi vonatkozásai is vannak.

Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, a két ország közötti tárgyalásoknak már a jövő év elején pénzügyi eredményei lehetnek. A mostani bejelentés alapján az egészségügyi segítségnyújtás már megvalósult, a közlekedési és energetikai eszközök, valamint a mobil óvóhelyek célba érkezésének pontos időpontjáról ugyanakkor egyelőre nem közölt részleteket a miniszterelnök.

Az energetikai együttműködés is fontos szerepet kap a magyar–ukrán kapcsolatokban

A közlekedési és energetikai eszközök felajánlása különösen fontos Ukrajna számára a téli időszak beköszöntével. Az energetikai infrastruktúrában keletkezett háborús károk ugyanis nemcsak a lakosság

áramellátását

és fűtését

nehezítik meg, hanem az egészségügyi intézmények működését is veszélyeztethetik. A mobil óvóhelyek pedig a polgári lakosság védelmét szolgálhatják. Az ukrán államfő a november 24-i ungvári találkozót követően arról számolt be, hogy Magyarországgal az energiaellátás mellett a határátkelők fejlesztéséről és a humanitárius aknamentesítésről is megállapodtak. Gazdasági szempontból fontos, hogy a magyar vállalatok ukrajnai gáztárolási lehetőségeinek bővítéséről is tárgyaltak, ahogyan

az Ukrajnába irányuló magyar gáz- és dízelszállításokról is szó esett.

Zelenszkij eredményesnek nevezte az egyeztetést, közlése szerint mindkét ország meghatározta a megállapodások végrehajtásához szükséges feladatokat. Az ungvári találkozó egyúttal Magyar Péter első hivatalos ukrajnai látogatása volt miniszterelnökként, amelynek során a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése is napirendre került.