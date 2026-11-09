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Hivatalos: új, óriási gázerőművet épít Magyarországon a globális multi, már 2028-ban üzembe helyezhetik – megszólalt a vezérigazgató

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kanadai zöldberuházás érkezik hazánkba. Az Anaergia olasz leányvállalatán keresztül valósít meg egy energetikai projektet Magyarországon. A társaságnak ez rövid időn belül a második jelentős megbízása és mindkettő szorosan kapcsolódik a megújuló-energiatermeléshez. A szerződés értéke több tízmillió kanadai dollár.
VG
2026.11.09, 18:31
Frissítve: 2026.11.09, 22:42
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Az Anaergia Inc. hétfőn közölte , hogy az Anaergia Srl-en keresztül mintegy 34 millió kanadai dollár értékű tervezési, beszerzési és kivitelezési szerződést kötött egy új magyarországi, megújuló földgáz (RNG) előállítására szolgáló létesítmény megépítésére. 

RNG-üzemet épít Magyarországon az Anaergia
RNG-üzemet épít Magyarországon az Anaergia / Fotó: Anaergia (képünk illusztráció)

A társaság számára a megállapodás fontos mérföldkő, amely azt jelzi, hogy az integrált hulladékhasznosítási megoldásai, valamint saját fejlesztésű rendszerei iránt folyamatos a kereslet.

A tervezett magyarországi létesítményről

Az új létesítmény évente nagyjából 140 ezer tonna mezőgazdasági alapanyagot lesz képes feldolgozni, és óránként több mint 900 normál köbméter biogázt állíthat majd elő. A biogázt ezt követően biometánná alakítják, amit a földgázhálózatba táplálnak.

A tervezés már megkezdődött, a beszerzési, építési és üzembe helyezési feladatok pedig várhatóan 2028 közepére fejeződnek be.

Az Anaergia által szállított technológiák közé tartozik a vállalat saját fejlesztésű Triton anaerob lebontási technológiája, a FeedREX alapanyag-fogadója, a fermentorok keverési technológiája, valamint a fermentációs maradékanyag víztelenítésére szolgáló megoldásai. Ezek a rendszerek együttesen lehetővé teszik, hogy a mezőgazdasági maradványanyagokat a földgázhálózatba betáplálható minőségű biometánná alakítsák.

Az új beruházás egy 2026 szeptemberében nyilvánosságra hozott másik magyarországi projektet követ. A vállalat akkor több mint egy évtized után kötötte első jelentős szerződését az országban. A mostani bejelentés a társaság hazai tevékenységének további bővülését jelzi és erősíti pozícióját az európai biometánpiacon. A közlemény szerint ez bizonyítja, hogy az Anaergia kereskedelmi léptékben is képes integrált, megújuló földgáz előállítására szolgáló rendszerek megvalósítására.

Ez a projekt fontos mérföldkő az Anaergia számára, és újabb bizonyítéka annak, hogy technológiai megoldásainkat egyre szélesebb körben alkalmazzák Európában

− mondta Assaf Onn, a vállalat vezérigazgatója, aki célként jelölte meg olyan új üzleti lehetőségek felkutatását, amelyekben az integrált technológiák értéket teremthetnek az ügyfelek számára.

Miért jelentős a beruházás?

A létesítmény amellett, hogy erősíti az Anaergia jelenlétét az európai megújulóföldgáz-piacon, rávilágít az olyan, nagyobb kapacitásokra is kiterjeszthető technológiai megoldások iránti keresletre, amelyek a mezőgazdasági maradványanyagokat és a szerves hulladékokat megújuló energiává alakítják, miközben csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását.

A vállalat számára kiemelten fontos az is, hogy bemutassa, képes ötvözni saját fejlesztésű technológiáit, mérnöki szaktudását és integrált projektmegvalósítási képességeit. Ennek révén teljes körű hulladékhasznosítási megoldásokat kínálhat azon ügyfelei számára, amelyek a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére és az értékes erőforrások visszanyerésére törekednek.

A kanadai Anaergia megújulóenergia-ipari vállalat szerves hulladékok biogázzá és biometánná történő átalakítására szakosodott. Saját fejlesztésű technológiáival és integrált megoldásaival önkormányzatokat, közműszolgáltatókat, ipari ügyfeleket és beruházókat segít a hulladékkezelési költségek optimalizálásában, valamint az értékes erőforrások visszanyerésében és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésében. A teljes körű szolgáltatások kiterjednek a szilárd hulladékok feldolgozására, a szennyvízkezelésre, a szerves anyagok visszanyerésére, az anaerob lebontásra, a biometán előállítására, a létesítmények kivitelezésére, valamint azok hosszú távú üzemeltetésére.

Energiaválság

Energiaválság
2016 cikk
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megújuló energia
biometántermelés
földgáz
beruházás

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