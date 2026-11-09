Hivatalos: új, óriási gázerőművet épít Magyarországon a globális multi, már 2028-ban üzembe helyezhetik – megszólalt a vezérigazgató
Az Anaergia Inc. hétfőn közölte , hogy az Anaergia Srl-en keresztül mintegy 34 millió kanadai dollár értékű tervezési, beszerzési és kivitelezési szerződést kötött egy új magyarországi, megújuló földgáz (RNG) előállítására szolgáló létesítmény megépítésére.
A társaság számára a megállapodás fontos mérföldkő, amely azt jelzi, hogy az integrált hulladékhasznosítási megoldásai, valamint saját fejlesztésű rendszerei iránt folyamatos a kereslet.
A tervezett magyarországi létesítményről
Az új létesítmény évente nagyjából 140 ezer tonna mezőgazdasági alapanyagot lesz képes feldolgozni, és óránként több mint 900 normál köbméter biogázt állíthat majd elő. A biogázt ezt követően biometánná alakítják, amit a földgázhálózatba táplálnak.
A tervezés már megkezdődött, a beszerzési, építési és üzembe helyezési feladatok pedig várhatóan 2028 közepére fejeződnek be.
Az Anaergia által szállított technológiák közé tartozik a vállalat saját fejlesztésű Triton anaerob lebontási technológiája, a FeedREX alapanyag-fogadója, a fermentorok keverési technológiája, valamint a fermentációs maradékanyag víztelenítésére szolgáló megoldásai. Ezek a rendszerek együttesen lehetővé teszik, hogy a mezőgazdasági maradványanyagokat a földgázhálózatba betáplálható minőségű biometánná alakítsák.
Az új beruházás egy 2026 szeptemberében nyilvánosságra hozott másik magyarországi projektet követ. A vállalat akkor több mint egy évtized után kötötte első jelentős szerződését az országban. A mostani bejelentés a társaság hazai tevékenységének további bővülését jelzi és erősíti pozícióját az európai biometánpiacon. A közlemény szerint ez bizonyítja, hogy az Anaergia kereskedelmi léptékben is képes integrált, megújuló földgáz előállítására szolgáló rendszerek megvalósítására.
Ez a projekt fontos mérföldkő az Anaergia számára, és újabb bizonyítéka annak, hogy technológiai megoldásainkat egyre szélesebb körben alkalmazzák Európában
− mondta Assaf Onn, a vállalat vezérigazgatója, aki célként jelölte meg olyan új üzleti lehetőségek felkutatását, amelyekben az integrált technológiák értéket teremthetnek az ügyfelek számára.
Miért jelentős a beruházás?
A létesítmény amellett, hogy erősíti az Anaergia jelenlétét az európai megújulóföldgáz-piacon, rávilágít az olyan, nagyobb kapacitásokra is kiterjeszthető technológiai megoldások iránti keresletre, amelyek a mezőgazdasági maradványanyagokat és a szerves hulladékokat megújuló energiává alakítják, miközben csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását.
A vállalat számára kiemelten fontos az is, hogy bemutassa, képes ötvözni saját fejlesztésű technológiáit, mérnöki szaktudását és integrált projektmegvalósítási képességeit. Ennek révén teljes körű hulladékhasznosítási megoldásokat kínálhat azon ügyfelei számára, amelyek a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére és az értékes erőforrások visszanyerésére törekednek.
A kanadai Anaergia megújulóenergia-ipari vállalat szerves hulladékok biogázzá és biometánná történő átalakítására szakosodott. Saját fejlesztésű technológiáival és integrált megoldásaival önkormányzatokat, közműszolgáltatókat, ipari ügyfeleket és beruházókat segít a hulladékkezelési költségek optimalizálásában, valamint az értékes erőforrások visszanyerésében és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésében. A teljes körű szolgáltatások kiterjednek a szilárd hulladékok feldolgozására, a szennyvízkezelésre, a szerves anyagok visszanyerésére, az anaerob lebontásra, a biometán előállítására, a létesítmények kivitelezésére, valamint azok hosszú távú üzemeltetésére.