Hivatalos: új, óriási gázerőművet épít Magyarországon a globális multi, már 2028-ban üzembe helyezhetik – megszólalt a vezérigazgató

Az Anaergia Inc. hétfőn közölte , hogy az Anaergia Srl-en keresztül mintegy 34 millió kanadai dollár értékű tervezési, beszerzési és kivitelezési szerződést kötött egy új magyarországi, megújuló földgáz (RNG) előállítására szolgáló létesítmény megépítésére.

RNG-üzemet épít Magyarországon az Anaergia / Fotó: Anaergia (képünk illusztráció)

A társaság számára a megállapodás fontos mérföldkő, amely azt jelzi, hogy az integrált hulladékhasznosítási megoldásai, valamint saját fejlesztésű rendszerei iránt folyamatos a kereslet.

A tervezett magyarországi létesítményről

Az új létesítmény évente nagyjából 140 ezer tonna mezőgazdasági alapanyagot lesz képes feldolgozni, és óránként több mint 900 normál köbméter biogázt állíthat majd elő. A biogázt ezt követően biometánná alakítják, amit a földgázhálózatba táplálnak.

A tervezés már megkezdődött, a beszerzési, építési és üzembe helyezési feladatok pedig várhatóan 2028 közepére fejeződnek be.

Az Anaergia által szállított technológiák közé tartozik a vállalat saját fejlesztésű Triton anaerob lebontási technológiája, a FeedREX alapanyag-fogadója, a fermentorok keverési technológiája, valamint a fermentációs maradékanyag víztelenítésére szolgáló megoldásai. Ezek a rendszerek együttesen lehetővé teszik, hogy a mezőgazdasági maradványanyagokat a földgázhálózatba betáplálható minőségű biometánná alakítsák.

Az új beruházás egy 2026 szeptemberében nyilvánosságra hozott másik magyarországi projektet követ. A vállalat akkor több mint egy évtized után kötötte első jelentős szerződését az országban. A mostani bejelentés a társaság hazai tevékenységének további bővülését jelzi és erősíti pozícióját az európai biometánpiacon. A közlemény szerint ez bizonyítja, hogy az Anaergia kereskedelmi léptékben is képes integrált, megújuló földgáz előállítására szolgáló rendszerek megvalósítására.

Ez a projekt fontos mérföldkő az Anaergia számára, és újabb bizonyítéka annak, hogy technológiai megoldásainkat egyre szélesebb körben alkalmazzák Európában

− mondta Assaf Onn, a vállalat vezérigazgatója, aki célként jelölte meg olyan új üzleti lehetőségek felkutatását, amelyekben az integrált technológiák értéket teremthetnek az ügyfelek számára.