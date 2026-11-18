Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a lengyel Orlen energetikai óriásvállalat a magyar MVM-mel és a szlovák SPP-vel a szerdán Varsóban megrendezett P-TEC energiakonferencián. A megállapodások a földgázpiaci együttműködésre vonatkoznak, részleteiket azonban az aláírási ünnepségen nem ismertették – számolt be róla a Bloomberg.

Magyarország előtt így egyre több lehetőség nyílhat az orosz földgáz kiváltására / Fotó: Karnok Csaba

A fejlemény különösen érdekes annak fényében, hogy Friedrich Merz német kancellár alig több mint egy héttel ezelőtt személyesen ajánlotta fel Magyar Péter miniszterelnöknek a német LNG-terminálok kapacitását. Magyarország előtt így egyre több lehetőség nyílhat az orosz földgáz kiváltására, a lengyel és a német útvonal pedig akár versenyezhet is egymással. Fontos ugyanakkor, hogy a mostani lengyel–magyar megállapodás nem jelent automatikusan konkrét gázvásárlást. Egyelőre nem ismert sem a lehetséges szállítások mennyisége, sem az ár, sem pedig az, hogy mikor indulhatna meg az együttműködés keretében a tényleges földgázszállítás.

Lengyelország hatalmas gázelosztó központot épít

A lengyel ajánlat mögött komoly infrastrukturális fejlesztések állnak. Varsó ugyanis hosszabb ideje azon dolgozik, hogy Lengyelország Közép-Európa egyik meghatározó földgázelosztó központjává váljon. A Bloomberg júliusi beszámolója szerint Lengyelország egy harmadik LNG-terminál megépítéséről is döntött a Balti-tengeren. Az új, úszó tároló- és visszagázosító egység évi 6,1 milliárd köbméter földgáz fogadására lesz alkalmas. A létesítmény a már működő świnoujściei terminálhoz és a Gdańskban épülő LNG-kapacitáshoz csatlakozik. Az új beruházással a lengyel LNG-importkapacitás évi 20 milliárd köbméter fölé emelkedhet.

A tervek szerint 2030-ra Lengyelország teljes földgázimport-kapacitása – a Németország és Norvégia felől érkező vezetékeket is beleszámítva – megközelítheti az évi 50 milliárd köbmétert. A lengyelek célja nem csupán saját ellátásuk biztosítása:

Ukrajna,

Szlovákia

és Magyarország

felé is továbbítanának földgázt, vagyis regionális kereskedelmi központot alakítanának ki. Ebben a stratégiában a magyar MVM-mel most aláírt megállapodás is fontos szerepet kaphat.