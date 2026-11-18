Magyarország ráfordult a lengyel gázra, Merz ettől lehet, hogy felszisszen: csak most ajánlotta Magyar Péternek a németet
Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a lengyel Orlen energetikai óriásvállalat a magyar MVM-mel és a szlovák SPP-vel a szerdán Varsóban megrendezett P-TEC energiakonferencián. A megállapodások a földgázpiaci együttműködésre vonatkoznak, részleteiket azonban az aláírási ünnepségen nem ismertették – számolt be róla a Bloomberg.
A fejlemény különösen érdekes annak fényében, hogy Friedrich Merz német kancellár alig több mint egy héttel ezelőtt személyesen ajánlotta fel Magyar Péter miniszterelnöknek a német LNG-terminálok kapacitását. Magyarország előtt így egyre több lehetőség nyílhat az orosz földgáz kiváltására, a lengyel és a német útvonal pedig akár versenyezhet is egymással. Fontos ugyanakkor, hogy a mostani lengyel–magyar megállapodás nem jelent automatikusan konkrét gázvásárlást. Egyelőre nem ismert sem a lehetséges szállítások mennyisége, sem az ár, sem pedig az, hogy mikor indulhatna meg az együttműködés keretében a tényleges földgázszállítás.
Lengyelország hatalmas gázelosztó központot épít
A lengyel ajánlat mögött komoly infrastrukturális fejlesztések állnak. Varsó ugyanis hosszabb ideje azon dolgozik, hogy Lengyelország Közép-Európa egyik meghatározó földgázelosztó központjává váljon. A Bloomberg júliusi beszámolója szerint Lengyelország egy harmadik LNG-terminál megépítéséről is döntött a Balti-tengeren. Az új, úszó tároló- és visszagázosító egység évi 6,1 milliárd köbméter földgáz fogadására lesz alkalmas. A létesítmény a már működő świnoujściei terminálhoz és a Gdańskban épülő LNG-kapacitáshoz csatlakozik. Az új beruházással a lengyel LNG-importkapacitás évi 20 milliárd köbméter fölé emelkedhet.
A tervek szerint 2030-ra Lengyelország teljes földgázimport-kapacitása – a Németország és Norvégia felől érkező vezetékeket is beleszámítva – megközelítheti az évi 50 milliárd köbmétert. A lengyelek célja nem csupán saját ellátásuk biztosítása:
- Ukrajna,
- Szlovákia
- és Magyarország
felé is továbbítanának földgázt, vagyis regionális kereskedelmi központot alakítanának ki. Ebben a stratégiában a magyar MVM-mel most aláírt megállapodás is fontos szerepet kaphat.
Merz már felajánlotta a német gázt Magyar Péternek
A lengyel fejlemény azért is figyelemre méltó, mert a német kormány szintén szeretne részt venni Magyarország gázellátásának átalakításában. A Világgazdaság korábban részletesen beszámolt róla, hogy Friedrich Merz november 10-én Berlinben felajánlotta Magyar Péternek a német LNG-terminálok kapacitásának használatát. A német kancellár ezzel kívánja támogatni Magyarország orosz energiaimporttól való függetlenedését. Magyar Péter akkor megerősítette, hogy valóban kapott ilyen ajánlatot, de hangsúlyozta, hogy az árról még meg kell állapodni.
A miniszterelnök szerint Magyarországnak minél több beszerzési irányra van szüksége, mert ez javíthatja az ország alkupozícióját. A földgáz árán túl ugyanakkor a szállítási és tranzitköltségeket is figyelembe kell venni. Csakhogy a német ajánlatnak komoly gazdasági háttere is van. Mint korábban megírtuk, a magas földgázárak már a német nehézipar versenyképességét is veszélyeztetik. A német LNG-kapacitások kihasználása ezért Németország számára is gazdasági jelentőséggel bírhat, miközben Lengyelország ugyancsak egyre nagyobb szerepet szeretne vállalni a térség ellátásában.
Végül mindkét irányból amerikai gáz érkezhet
A két beszerzési lehetőség között van egy érdekes közös pont: a lengyel és a német LNG-terminálokon keresztül egyaránt érkezhet amerikai eredetű földgáz Magyarországra. Az LNG ugyanis nem feltétlenül abból az országból származik, ahol a hajóról a terminálba kerül. A cseppfolyósított földgázt például az Egyesült Államokból is beszállíthatják az európai kikötőkbe, majd visszagázosítás után vezetéken továbbíthatják Magyarországra. Ráadásul az MVM a Bloomberg júliusi értesülése szerint már kapacitást is lekötött a németországi Mukran LNG-terminálon. Ez lehetővé teheti a társaságnak a kikötői, tárolási és visszagázosítási infrastruktúra használatát, bár a megállapodás pontos mennyisége nem ismert.
A magyar vállalat korábban az Engie, a Chevron és a Shell társaságokkal is kötött LNG-beszerzési megállapodásokat, emellett a horvátországi Krk terminálon is rendelkezik kapacitással. A mostani lengyel együttműködés tehát nem feltétlenül a német lehetőség helyett, hanem annak kiegészítéseként jelenhet meg. Ahogy lapunk korábban azt is bemutatta, hogy Magyar Péter szerint Magyarország több irányból is képes földgázt fogadni, így a beszerzési források versenyeztetésével kedvezőbb feltételeket érhet el. Egyelőre tehát nem arról van szó, hogy Magyarország a lengyel gáz mellett döntött volna a német helyett. Az viszont már látszik, hogy a két ország eltérő infrastruktúrán keresztül kínálhat hozzáférést a nemzetközi LNG-piachoz. A döntő kérdés végül az lehet, melyik útvonalon, milyen mennyiségben és mekkora teljes költséggel jut el a földgáz a magyar fogyasztókhoz.