Miközben mindenki Magyar Péterre és a német kancellára figyelt Berlinben, Magyarország odavágott Ukrajnának: szép csendben megkapták a vétót az EU-csatlakozás folytatására
Kedden a teljes figyelem Magyarország és Németország csúcstalálkozójára irányult, pedig emellett bekövetkezett legalább még egy számottevő fejlemény, ami elsikkadt a hírfolyamban a berlini tárgyalások miatt.
Történt, hogy kedden, november 10-én az EU Tanácsának bővítési munkacsoportjában (COELA) Magyarország ismételten nem járult hozzá, hogy jóváhagyják a 4. és az 5. tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeit Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásain. Ez azért fontos, mert ez tenné lehetővé, hogy előrelépés történjen ezeknek a klasztereknek a megnyitásában Kijev számára.
A hírt az ukrán Európai Pravda hozta le, amelynek a brüsszeli tudósítója értesült a kialakult helyzetről saját uniós forrásaitól. Magyarország tehát továbbra sem hajlandó engedélyt adni arra, hogy Ukrajna esetében megnyissák a 4. és az 5. klasztert. „Nincs változás” – fogalmazott az Európai Pravda egyik forrása, egy uniós diplomata, amikor a két utolsó tárgyalási klaszter megnyitásával kapcsolatos magyar álláspontot kommentálta.
A magyar álláspont ugyanakkor nem csupán Ukrajnát sújtja, hanem Moldovát is: Budapest ugyanígy nem hagyták jóvá a 4-es és 5-ös klaszterek átvilágításának eredményeit az ő esetében sem.
Magyarország odavágott Ukrajnának
A 4-es („Zöld menetrend és fenntartható összekapcsoltság”) és az 5-ös („Erőforrások, mezőgazdaság és kohéziós politika”) klaszter maradt az utolsó két, még meg nem nyitott klaszter Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási tárgyalásain.
A helyzet furcsasága, hogy november 4-én Vszevolod Csencov, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese kifejtette, hogy Magyarország jelenleg nem támaszt új követeléseket a kárpátaljai magyar kisebbségek jogaival kapcsolatban. Szavai szerint Budapest a késedelmet azzal indokolja, hogy a vonatkozó tárgyalási fejezetek dokumentumait még további tanulmányozásnak kell alávetnie.
Csakhogy a blokkolásnak immáron látványos következményei vannak.
Az Európai Bizottság szerint Moldova már 2027-ben utolérheti az EU-csatlakozási tárgyalásait idén lezáró Montenegrót, amennyiben fenntartja a reformok jelenlegi ütemét.
Ezzel párhuzamosan az EU az ütemtervekben elismerte: Moldova megelőzte Ukrajnát a csatlakozás felé vezető úton. Ezen pedig nem segít, hogy a 4. és az 5. klaszter blokkolása október 20. óta tart, de Magyarország összességében 2025 eleje óta fékezi Ukrajna csatlakozási tárgyalásait, előbb az Orbán-, majd a Magyar-kormány alatt.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy a Tisza-kormány kettős politikát visz ebben a kérdésben. Ők voltak azok,
- akik a nyáron átengedték az 1-es és a 6-os klasztert, ami kulcsfontosságú lépés volt Zelenszkijéknek.
- Aztán rá egy hónapra Magyarország megvétózta a 2. és a 3. klaszter megnyitását a kisebbségi jogokra hivatkozva, és ennek a feloldása csak október közepén következett be, miután az ukrán parlament elfogadta az oktatási törvény módosítását.
Ami a 4. és 5. klaszter blokkolását különlegessé teszi, hogy a Tisza-kormány ehhez nem ad indoklást, miközben a korábbi vétóknál egyértelmű volt a feltétel. A mostani blokkolás mögött nincs ilyen világos követelés, ezért nehezebb megjósolni, mi oldhatja fel. Kijevnek mindenesetre sürgős lenne a megoldás, mert az a célja, hogy a két utolsó klasztert 2026 végéig megnyissák.