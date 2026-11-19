Azonnali hatállyal bezárja a MÁV a Keleti pályaudvar mellett működő személykocsi-javító műhelyét, miután az épület tetőszerkezete életveszélyessé vált. A döntést Hegyi Zsolt, a vasúttársaság vezérigazgatója jelentette be csütörtökön közzétett Facebook-videójában.

A Keleti pályaudvar szomszédságában található MÁV-műhelyben mintegy 160 személykocsi karbantartását végzik. / Fotó: Építészfórum

Milliárdokba kerülhet a Keleti pályaudvar melletti MÁV-műhely helyreállítása

A Keleti pályaudvar szomszédságában található műhelyben mintegy 160 személykocsi karbantartását végzik. Ezek között InterCity-kocsik, nemzetközi forgalomban közlekedő járművek, valamint háló-, fekvőhelyes és étkezőkocsik is vannak. A létesítmény elsősorban a Keleti pályaudvarról induló szerelvények kiszolgálásában játszik fontos szerepet.

Hegyi Zsolt közölte, hogy a műemléki épületben működő, egyébként is elavult műhely faszerkezetű teteje az évek során elkorhadt, ezért a munkavégzés veszélyessé vált.

A MÁV-nál a munkavégzés senki testi épségét nem veszélyeztetheti

– hangsúlyozta a vezérigazgató, aki ezért a létesítmény azonnali bezárásáról döntött.

A vasúttársaság már dolgozik a karbantartási feladatok átszervezésén, hogy a műhely kiesése a lehető legkisebb fennakadást okozza a járművek üzemeltetésében. Emellett olyan ideiglenes műszaki megoldásokat keresnek, amelyekkel a csarnok egy része mielőbb ismét használhatóvá válhat. A végleges helyreállítás azonban jóval nagyobb feladatot jelent, mely kapcsán Hegyi Zsolt arról tájékoztatott, hogy

a munkálatok több évig tarthatnak,

költségük pedig milliárd forintos nagyságrendű lehet.

A MÁV ezért azt is mérlegeli, hogy egyáltalán érdemes-e a jelenlegi helyszínen újjáépíteni a műhelyt. Felmerült egy új, korszerűbb járműkarbantartó létesítmény kialakítása Budapest külső részén, ahol a tevékenység hosszabb távon kedvezőbb feltételek mellett működhetne.

A vezérigazgató egyelőre nem közölt konkrét helyszínt vagy beruházási ütemtervet. Azt sem részletezte, hogy a karbantartás átszervezése milyen hatással lehet a Keleti pályaudvarról induló vonatok közlekedésére.