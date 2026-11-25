Ezermilliárdokhoz juthatnak a magyar vállalkozások: akár egy százalékkal is nőhetne a GDP a faktoringpiac bővülésével (x)
Akár 0,5–1 százalékkal is növelhetné a magyar GDP szintjét a faktoringpiac felzárkózása, miközben 1000–2000 milliárd forintnyi működőtőkét tehetne tartósan elérhetővé a hazai vállalkozások számára – erről beszélt a Világgazdaságnak Molnár Tamás, az MBH Bank Faktoring és Üzletfinanszírozás üzletágának ügyvezető igazgatója.
A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a faktoring jelentősége messze túlmutat azon, hogy egy vállalkozás gyorsabban hozzájusson a pénzéhez. A finanszírozási forma ugyanis
- a cégek növekedését,
- a versenyképesség javítását
- és a gazdaság egészének élénkítését
is elősegítheti. A faktoring lényege, hogy a vállalkozások a még ki nem fizetett számláik alapján finanszírozáshoz juthatnak, így nem kell megvárniuk, amíg vevőik 30, 60 vagy akár 90 nap elteltével teljesítik fizetési kötelezettségüket. Ez különösen a kis- és középvállalkozások számára lehet fontos, amelyek működését gyakran a forgótőke hiánya korlátozza.
Jelentős tartalék van még a magyar gazdaságban
Molnár Tamás rámutatott, hogy a magyar faktoringpiac az elmúlt években dinamikusan fejlődött. A 2024-es, 23 százalékos bővülést követően 2025-ben a faktoringforgalom már a GDP 9,2 százalékát érte el. Ez megközelíti a 12,5 százalékos európai uniós átlagot, ugyanakkor jelentősen elmarad a lengyel piac 25–26,5 százalékos arányától. A szakember szerint
reális középtávú cél lehet, hogy Magyarországon a faktoringforgalom a GDP 15–20 százalékára emelkedjen.
Ehhez azonban több területen is változtatásokra lenne szükség. Az MBH Bank szakembere szerint a faktoringpiac bővülését elsősorban egy kamattámogatott finanszírozási program segíthetné, amely a tényleges megrendelésekkel és vevőállománnyal rendelkező vállalkozásokat támogatná. Emellett fontos lenne
- a jogi környezet rendezése,
- az állami garanciarendszer kialakítása
- és a piaci verseny erősítése is.
A digitalizáció szintén jelentős lehetőségeket tartogat. A NAV Online Számla rendszerére épülő automatizált finanszírozás gyorsabbá és egyszerűbbé tehetné a faktoring igénybevételét, ami különösen a kisebb vállalkozások számára jelenthetne előrelépést. A faktoring egyik legnagyobb előnye, hogy a finanszírozási lehetőség a vállalkozás növekedésével együtt bővülhet. Ahogy emelkedik az árbevétel és a vevőkövetelések állománya, úgy növekedhet a rendelkezésre álló finanszírozás is. Ez különösen azoknak a cégeknek jelenthet segítséget, amelyeknek már vannak megrendeléseik, de a teljesítésükhöz nem rendelkeznek elegendő forgótőkével.
Az MBH szakembere szerint a lánctartozások visszaszorításában is nagyban segíthet a faktoring
A faktoring szélesebb körű elterjedése a magyar gazdaság egyik visszatérő problémáját, a lánctartozásokat is mérsékelhetné – emelte ki Molnár Tamás. Hozzátette, hogy a vállalkozások ugyanis sokszor azért kerülnek nehéz helyzetbe, mert miközben teljesítették megrendeléseiket, vevőik csak hetekkel vagy hónapokkal később fizetnek. Ez további fizetési késedelmekhez vezethet, amelyek végül más cégeket is nehéz helyzetbe hozhatnak. A számlák gyorsabb pénzzé tétele csökkentheti ezeket a kockázatokat, és mérsékelheti a fizetési problémák miatt bajba kerülő vállalkozások számát. Emellett
a gazdaság fehéredéséhez is hozzájárulhat, mivel a finanszírozás alapját szabályosan kiállított, valós számlák jelentik.
A szakember hangsúlyozta, hogy a faktoringpiac fejlesztésének nem önmagában a finanszírozási volumen növelése a célja. Sokkal inkább az, hogy a magyar vállalkozások akkor is forráshoz juthassanak, amikor a hagyományos banki finanszírozás még nem áll rendelkezésükre. A gyorsabban elérhető forgótőke révén a cégek több megrendelést vállalhatnak, növelhetik termelésüket, és az exportpiacokon is versenyképesebbé válhatnak.