Akár 0,5–1 százalékkal is növelhetné a magyar GDP szintjét a faktoringpiac felzárkózása, miközben 1000–2000 milliárd forintnyi működőtőkét tehetne tartósan elérhetővé a hazai vállalkozások számára – erről beszélt a Világgazdaságnak Molnár Tamás, az MBH Bank Faktoring és Üzletfinanszírozás üzletágának ügyvezető igazgatója.

Molnár Tamással, az MBH Bank Faktoring és Üzletfinanszírozás üzletágának ügyvezető igazgatója / Fotó: MBH Bank

A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a faktoring jelentősége messze túlmutat azon, hogy egy vállalkozás gyorsabban hozzájusson a pénzéhez. A finanszírozási forma ugyanis

a cégek növekedését,

a versenyképesség javítását

és a gazdaság egészének élénkítését

is elősegítheti. A faktoring lényege, hogy a vállalkozások a még ki nem fizetett számláik alapján finanszírozáshoz juthatnak, így nem kell megvárniuk, amíg vevőik 30, 60 vagy akár 90 nap elteltével teljesítik fizetési kötelezettségüket. Ez különösen a kis- és középvállalkozások számára lehet fontos, amelyek működését gyakran a forgótőke hiánya korlátozza.

Jelentős tartalék van még a magyar gazdaságban

Molnár Tamás rámutatott, hogy a magyar faktoringpiac az elmúlt években dinamikusan fejlődött. A 2024-es, 23 százalékos bővülést követően 2025-ben a faktoringforgalom már a GDP 9,2 százalékát érte el. Ez megközelíti a 12,5 százalékos európai uniós átlagot, ugyanakkor jelentősen elmarad a lengyel piac 25–26,5 százalékos arányától. A szakember szerint

reális középtávú cél lehet, hogy Magyarországon a faktoringforgalom a GDP 15–20 százalékára emelkedjen.

Ehhez azonban több területen is változtatásokra lenne szükség. Az MBH Bank szakembere szerint a faktoringpiac bővülését elsősorban egy kamattámogatott finanszírozási program segíthetné, amely a tényleges megrendelésekkel és vevőállománnyal rendelkező vállalkozásokat támogatná. Emellett fontos lenne

a jogi környezet rendezése,

az állami garanciarendszer kialakítása

és a piaci verseny erősítése is.

A digitalizáció szintén jelentős lehetőségeket tartogat. A NAV Online Számla rendszerére épülő automatizált finanszírozás gyorsabbá és egyszerűbbé tehetné a faktoring igénybevételét, ami különösen a kisebb vállalkozások számára jelenthetne előrelépést. A faktoring egyik legnagyobb előnye, hogy a finanszírozási lehetőség a vállalkozás növekedésével együtt bővülhet. Ahogy emelkedik az árbevétel és a vevőkövetelések állománya, úgy növekedhet a rendelkezésre álló finanszírozás is. Ez különösen azoknak a cégeknek jelenthet segítséget, amelyeknek már vannak megrendeléseik, de a teljesítésükhöz nem rendelkeznek elegendő forgótőkével.