Euró Magyarországon: új lehetőségek nyílhatnak a hazai vállalatok előtt – a magyar gazdaság jövőjéről beszéltek az MBH Bank szakértői (x)
A magyar gazdaság előtt álló kihívások, a nemzetközi pénzügyi folyamatok és az euróbevezetés lehetséges következményei is napirendre kerültek az MBH Bank októberi Középvállalati Treasury Reggelijén. A rendezvényen a pénzintézet szakértői osztották meg tapasztalataikat, illetve gazdasági várakozásaikat a vállalati ügyfelekkel. A résztvevőket Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese köszöntötte, aki hangsúlyozta a vállalatokkal folytatott szakmai párbeszéd és a személyes kapcsolatok jelentőségét.
A rendezvény célja, hogy teret adjon a vállalatokat érintő gazdasági és pénzpiaci folyamatok közös értelmezésének, valamint a tapasztalatcserének és a kapcsolatépítésnek.
Euróbevezetés Magyarországon: kisebb költségek, új lehetőségek
Dénes Szilárd, az MBH Bank Treasury sales vezetője előadásában az euró magyarországi bevezetésének lehetséges gazdasági hatásait elemezte. A szakember a közös fizetőeszközt már alkalmazó országok tapasztalatain keresztül mutatta be, milyen előnyökkel és kockázatokkal járhat az átállás. Az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés az infláció alakulása. A korábbi euróbevezetések tapasztalatait vizsgáló elemzések alapján a közvetlen áremelkedési hatás jellemzően mérsékelt volt: az előadásban ismertetett becslések szerint több esetben 0,1–0,3 százalékpont körül alakult. Ez azért fontos, mert a közös pénz bevezetését sok esetben az árak jelentős emelkedésétől való félelem kíséri – magyarázta Dénes Szilárd. A korábbi tapasztalatok ugyanakkor arra utalnak, hogy az átállás közvetlen inflációs hatása nem feltétlenül olyan jelentős, mint amekkorától a lakosság előzetesen tart.
A vállalatok számára az euróbevezetés egyik legfontosabb előnye az árfolyamkockázatok mérséklődése lehet. A vezető kiemelte, hogy az euróban kereskedő cégek esetében megszűnhetnek a forint és az euró közötti átváltással járó költségek, egyszerűbbé válhatnak a pénzügyi folyamatok, és kiszámíthatóbbá válhat a gazdálkodás. A közös fizetőeszköz emellett a nemzetközi üzleti kapcsolatok erősödéséhez is hozzájárulhat. A kisebb tranzakciós költségek és az árfolyamkockázat csökkenése kedvezőbb feltételeket teremthet a külkereskedelemben, miközben a befektetői bizalomra és a finanszírozási költségekre is pozitív hatást gyakorolhat.
Az euró önmagában nem oldja meg a gazdasági problémákat
Az euróbevezetés kockázatokat is hordoz – figyelmeztetett Dénes Szilárd. Kiemelte, hogy a közös pénz használatával egy ország elveszíti önálló monetáris politikáját, vagyis nem tud saját kamatpolitikával és árfolyamának változásával reagálni az országspecifikus gazdasági sokkokra. Ez különösen akkor jelenthet nehézséget, ha az adott ország gazdasági folyamatai jelentősen eltérnek az euróövezet egészének helyzetétől. Előadásának egyik legfontosabb következtetése az volt, hogy az euróbevezetés nem tekinthető önmagában gazdasági megoldásnak. A közös fizetőeszköz előnyeinek kihasználásához megfelelő gazdasági felkészültségre és fegyelmezett gazdaságpolitikára van szükség. A szakember egy szemléletes hasonlattal érzékeltette mindezt: az euró olyan eszköz, amely megfelelő feltételek mellett gyorsabb haladást tehet lehetővé, de önmagában nem garantálja a sikert.
Milyen pályára állhat a magyar gazdaság?
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrum vezetője a magyar gazdaság reálgazdasági folyamatait és a következő évek lehetséges kilátásait tekintette át. Előadásában a fogyasztás alakulása mellett
- a gazdasági növekedés feltételei,
- a hazai gazdaság előtt álló kihívások
- és a nemzetközi környezet szerepe
is megjelent. A szakember a magyar gazdaság kilátásait a külső és belső folyamatok összefüggésében vizsgálta. Különösen fontos kérdés, hogy a hazai fogyasztás mellett milyen tényezők járulhatnak hozzá a növekedéshez, és milyen hatással lehetnek a magyar vállalatokra a nemzetközi gazdasági folyamatok. Árokszállási Zoltán arról is beszélt, hogy 2027-ben kedvezőbb nemzetközi gazdasági környezetre lehet számítani, különösen a német gazdaság élénkülése miatt. Ugyanakkor a magyar kis- és középvállalkozások termelékenységének javítását is fontos feladatnak nevezte. Az infláció esetében jövőre három százalék körüli értéket tartott reálisnak, ugyanakkor ebben
a kormányzati költségvetési tervek felfelé mutató kockázatot jelentenek.
Az euróbevezetés lehetőségével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a jegybank által felvázolt, 2032-es csatlakozással számoló pálya kedvező esetben teljesíthető lehet. Ehhez azonban az évtized végére három százalék körüli költségvetési hiányra, két százalék körüli inflációra, valamint tartós gazdasági növekedésre lenne szükség. A szakember szerint a vállalati hangulat javulása is meghatározó feltétele lehet annak, hogy Magyarország sikeresen felkészüljön a közös európai fizetőeszköz bevezetésére.
A nemzetközi kockázatokra is figyelni kell
Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója előadásában a nemzetközi gazdasági környezet és a magyar gazdaság előtt álló kihívások összefüggéseit vizsgálta. A szakember kitért a geopolitikai konfliktusok gazdasági következményeire, valamint azokra a bizonytalanságokra, amelyek a pénzügyi piacok működését és a gazdasági szereplők döntéseit egyaránt befolyásolhatják. A nemzetközi kockázatok nem csupán közvetlenül, hanem a befektetői várakozásokon, a finanszírozási feltételeken és a piaci hangulaton keresztül is hatással lehetnek a gazdaságokra – emelte ki Banai. A tartós bizonytalanság különösen a hosszabb távú beruházási döntéseknél jelenthet kihívást.
Banai Ádám a magyar gazdaság nemzetközi megítélésének kérdését is érintette. A pénzügyi piacok számára a gazdaságpolitikai folyamatok, a kockázatok alakulása és a stabilitás egyaránt fontos szempontot jelentenek. Az euróbevezetés kérdése szintén megjelent az előadásban, amely a közös fizetőeszköz lehetséges gazdasági következményeit szélesebb összefüggésben helyezte el. Az igazgató szerint az euróövezeti csatlakozás ugyanis nem pusztán pénzügyi, hanem hosszabb távú gazdaságpolitikai kérdés is, amelynek mérlegelésekor az előnyök mellett az alkalmazkodási lehetőségeket is figyelembe kell venni.
Egy fórum a szakmai párbeszédre az MBH Bankkal
A szakértők egyetértettek abban, hogy a következő időszak gazdasági folyamatait továbbra is jelentős bizonytalanság övezi, ezért a vállalatok számára különösen fontos a naprakész piaci információkhoz való hozzáférés és a tudatos pénzügyi tervezés. Az MBH Bank Középvállalati Treasury Reggelije éppen ezt a célt szolgálja: fórumot teremt a szakmai párbeszédre, miközben a vállalati döntéshozók első kézből kaphatnak támpontokat a gazdasági környezet változásainak értelmezéséhez.
Elhalasztott beruházások indulhatnak újra: az MBH Bank szerint fordulóponthoz érkezett a vállalati hitelpiac
A vállalatok egy része várhatóan újra előveszi a korábban elhalasztott beruházási terveket, miközben az agráriumban már javában zajlik a fejlesztési hullám. Az MBH Bank szakértői szerint az uniós források beáramlása és a beruházások újraindulása érdemi lökést adhat a magyar gazdaságnak, amit a csökkenő kamatok és a javuló gazdasági környezet is támogat. Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese beszélt a Világgazdaságnak a hitelpiacról, az agrárium helyzetéről, a befektetői hangulatról, és az aktuális gazdasági környezethez kapcsolódó kilátásokról.