Euró Magyarországon: új lehetőségek nyílhatnak a hazai vállalatok előtt – a magyar gazdaság jövőjéről beszéltek az MBH Bank szakértői (x)

A magyar gazdaság előtt álló kihívások, a nemzetközi pénzügyi folyamatok és az euróbevezetés lehetséges következményei is napirendre kerültek az MBH Bank októberi Középvállalati Treasury Reggelijén. A rendezvényen a pénzintézet szakértői osztották meg tapasztalataikat, illetve gazdasági várakozásaikat a vállalati ügyfelekkel. A résztvevőket Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese köszöntötte, aki hangsúlyozta a vállalatokkal folytatott szakmai párbeszéd és a személyes kapcsolatok jelentőségét.

Dénes Szilárd az MBH Bank Treasury sales vezetője előadásában az euró magyarországi bevezetésének lehetséges gazdasági hatásait elemezte / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A rendezvény célja, hogy teret adjon a vállalatokat érintő gazdasági és pénzpiaci folyamatok közös értelmezésének, valamint a tapasztalatcserének és a kapcsolatépítésnek.

Euróbevezetés Magyarországon: kisebb költségek, új lehetőségek

Dénes Szilárd, az MBH Bank Treasury sales vezetője előadásában az euró magyarországi bevezetésének lehetséges gazdasági hatásait elemezte. A szakember a közös fizetőeszközt már alkalmazó országok tapasztalatain keresztül mutatta be, milyen előnyökkel és kockázatokkal járhat az átállás. Az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés az infláció alakulása. A korábbi euróbevezetések tapasztalatait vizsgáló elemzések alapján a közvetlen áremelkedési hatás jellemzően mérsékelt volt: az előadásban ismertetett becslések szerint több esetben 0,1–0,3 százalékpont körül alakult. Ez azért fontos, mert a közös pénz bevezetését sok esetben az árak jelentős emelkedésétől való félelem kíséri – magyarázta Dénes Szilárd. A korábbi tapasztalatok ugyanakkor arra utalnak, hogy az átállás közvetlen inflációs hatása nem feltétlenül olyan jelentős, mint amekkorától a lakosság előzetesen tart.

A vállalatok számára az euróbevezetés egyik legfontosabb előnye az árfolyamkockázatok mérséklődése lehet. A vezető kiemelte, hogy az euróban kereskedő cégek esetében megszűnhetnek a forint és az euró közötti átváltással járó költségek, egyszerűbbé válhatnak a pénzügyi folyamatok, és kiszámíthatóbbá válhat a gazdálkodás. A közös fizetőeszköz emellett a nemzetközi üzleti kapcsolatok erősödéséhez is hozzájárulhat. A kisebb tranzakciós költségek és az árfolyamkockázat csökkenése kedvezőbb feltételeket teremthet a külkereskedelemben, miközben a befektetői bizalomra és a finanszírozási költségekre is pozitív hatást gyakorolhat.