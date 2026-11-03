Ez már szavazásra kész, Kármán András nem kertelt: állami kézbe kerülne az MBH Bankhoz köthető hatalmas névértékű kötvényállomány
Szigorítási javaslatokkal rukkolt elő Kármány András pénzügyminiszter az állami vagyon védelméről szóló törvény vitájában ma az Országgyűlésben. Ennek előzménye, hogy Törvényalkotási Bizottság 14 igen és 7 nem szavazattal elfogadta az állami vagyon védelméről szóló törvényjavaslat összegző módosító javaslatát és jelentését. A parlamenti vitában Kármán András pénzügyminiszter ismertette a tervezett intézkedéseket, amelyek célja a közpénzek kiáramlásának megakadályozása és az állami finanszírozás átláthatóbbá tétele. Ezek az MBH Bankhoz köthető kötvényeket is érintik.
Közel 190 milliárd forintos MBH-s, Magyar Bankholding eredetű kötvényállomány kerül az államhoz
Kármán közlése szerint a módosítás három fő területet érint: a zártkörű magántőkealapok működését, az MFB és az Eximbank tevékenységének felülvizsgálatát, valamint a takarékszövetkezeti integráció lezárását.
A törvényjavaslat egyik fontos eleme a Takarékszövetkezeti Integrációs Szervezet jogutód nélküli megszüntetése. Ezzel párhuzamosan megszűnik a tagbankok közötti egyetemleges felelősség is.
A szervezet teljes vagyona a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez kerül, azaz lényegében állami vagyonná válik.
A korábbi években a Takarékszövetkezeti Integrációs Szervezet vagyonát mintegy 140–150 milliárd forintra becsülték, ennek döntő részét azonban a Magyar Bankholding (az MBH Bank jogelődje) által 2022-ben kibocsátott, közel 190 milliárd forint névértékű kötvényállomány teszi ki.
A két összeg eltérő mutatót jelöl: a 140–150 milliárd forint a szervezet korábban becsült teljes vagyonára, a közel 190 milliárd forint pedig a kötvények névértékére vonatkozik.
A kötvények története 2013-ig nyúlik vissza, amikor az Integrációs Szervezet 136 milliárd forintos állami tőkejuttatást kapott.
- A szervezet az összeget később állampapírokban tartotta, majd 2022-ben az állampapírok jelentős részét az MBH kötvényeire cserélte.
- A kötvényeket 2042-es lejárattal bocsátották ki.
A megszűnő szervezet lezárását elszámolási biztos végzi majd. Feladata, hogy az elismert követeléseket az átszállt vagyon mértékéig kiegyenlítse.
Az Eximbanknál is változik az állami garanciák szabályozása
A kormány a törvényjavaslattal az állami hátterű finanszírozási rendszer működését is átalakítaná. Ennek részeként a Magyar Fejlesztési Bank és az Eximbank tevékenységének felülvizsgálatát is napirendre tűzte.
Az Eximbank esetében a javaslat az állami készfizető kezességgel fedezett kötelezettségekhez kapcsolódó biztosítéki szabályokat is érinti.
Megszüntetné azt a külön szabályt, amely bizonyos esetekben mentesítette a jogosultat a további biztosítékok előírása alól az állami kezesség mellett.
A 24.hu a felszólalás alapján arról számo be, hogy a változtatás lehetővé tenné, hogy az állami garancia mellett is vizsgálják, illetve a kockázatokhoz igazodóan előírják a kiegészítő fedezeteket. A módosítás célja az állami kockázatvállalás és a finanszírozási konstrukciók szigorúbb ellenőrzése.
Szigorítják a magántőkealapok szabályozását
A jogszabály a zártkörű magántőkealapoknál is változásokat hozna. Kármán András szerint a korábbi szabályozás több esetben nem tette lehetővé, hogy az állam a többségi tulajdonosi pozíciójából fakadó érdekeit érvényesítse, mivel bizonyos döntésekhez teljes egyetértésre volt szükség.
Az új szabályok alapján a befektetők legalább 60 százalékának kezdeményezésére leválthatóvá válna az alapkezelő. Ha az alapkezelő 20 napon belül nem adja át a vagyonkezelést, a Magyar Nemzeti Bank határozattal új alapkezelőt jelölhet ki.
A törvényjavaslat emellett átmenetileg korlátozza az állami többségű magántőkealapoknál a befektetői vagyoni hozzájárulások lehívását. Az alapkezelő 90 napig csak a befektetők 60 százalékának jóváhagyásával kérheti a befizetések teljesítését. A korlátozás célja, hogy az átvilágítások lezárásáig felülvizsgálhassák a korábbi döntéseket.
Palóc André: kaput nyit a javaslat a külföldi befolyásra
A törvényjavaslat vitájában Palóc André, a Fidesz politikusa kritikájában megfogalmazta, hogy a javaslat nem zárja ki azt, hogy a vagyonról való döntés lehetősége más, akár külföldi kézbe kerüljön. Szerinte ez különösen aggályos abban a tekintetben, hogy a törvényjavaslat a stratégia vagyon védelméről szól.
Az alapkezelő személye nem tisztán technikai ügy
– fogalmazta meg Palóc André.
„Ne keresülhessenek megfelelő indok nélkül külföldi befolyás alá a döntéshozatali folyamatok” – fogalmazta meg Palóc André.
A Fidesz politikusa azt kérte a kormánytól, egészítsék ki a javaslatot a kisbefektetők védelmét szolgáló szabályokkal, hiszen az mostani formájában már működő alapok működésébe avatkozik bele, ami nem szül bizalmat.