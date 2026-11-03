Ez már szavazásra kész, Kármán András nem kertelt: állami kézbe kerülne az MBH Bankhoz köthető hatalmas névértékű kötvényállomány

Szigorítási javaslatokkal rukkolt elő Kármány András pénzügyminiszter az állami vagyon védelméről szóló törvény vitájában ma az Országgyűlésben. Ennek előzménye, hogy Törvényalkotási Bizottság 14 igen és 7 nem szavazattal elfogadta az állami vagyon védelméről szóló törvényjavaslat összegző módosító javaslatát és jelentését. A parlamenti vitában Kármán András pénzügyminiszter ismertette a tervezett intézkedéseket, amelyek célja a közpénzek kiáramlásának megakadályozása és az állami finanszírozás átláthatóbbá tétele. Ezek az MBH Bankhoz köthető kötvényeket is érintik.

MBH-s érintettségű kötvényeket is érint a Kármán András által bejelentett szigorítás

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Közel 190 milliárd forintos MBH-s, Magyar Bankholding eredetű kötvényállomány kerül az államhoz

Kármán közlése szerint a módosítás három fő területet érint: a zártkörű magántőkealapok működését, az MFB és az Eximbank tevékenységének felülvizsgálatát, valamint a takarékszövetkezeti integráció lezárását.

A törvényjavaslat egyik fontos eleme a Takarékszövetkezeti Integrációs Szervezet jogutód nélküli megszüntetése. Ezzel párhuzamosan megszűnik a tagbankok közötti egyetemleges felelősség is.

A szervezet teljes vagyona a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez kerül, azaz lényegében állami vagyonná válik.

A korábbi években a Takarékszövetkezeti Integrációs Szervezet vagyonát mintegy 140–150 milliárd forintra becsülték, ennek döntő részét azonban a Magyar Bankholding (az MBH Bank jogelődje) által 2022-ben kibocsátott, közel 190 milliárd forint névértékű kötvényállomány teszi ki.

A két összeg eltérő mutatót jelöl: a 140–150 milliárd forint a szervezet korábban becsült teljes vagyonára, a közel 190 milliárd forint pedig a kötvények névértékére vonatkozik.

A kötvények története 2013-ig nyúlik vissza, amikor az Integrációs Szervezet 136 milliárd forintos állami tőkejuttatást kapott.

A szervezet az összeget később állampapírokban tartotta, majd 2022-ben az állampapírok jelentős részét az MBH kötvényeire cserélte.

A kötvényeket 2042-es lejárattal bocsátották ki.

A megszűnő szervezet lezárását elszámolási biztos végzi majd. Feladata, hogy az elismert követeléseket az átszállt vagyon mértékéig kiegyenlítse.