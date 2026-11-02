Rendkívüli bejelentést tett Mészáros Lőrinc bankja: átalakítja az MBH Bank a teljes felsővezetést, azonnali hatállyal távozik a vezérigazgató-helyettes

Az MBH Bank a BÉT-en közzétett, rendkívüli tájékoztatásban adott hírt arról, hogy Egerszegi Ádám vezérigazgató-helyettesi kinevezése 2026. november 2. napjával megszűnik.

Változás az MBH felsővezetésében / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pénzintézet szerint a következő növekedési pálya nagyobb költséghatékonyságot, egyszerűbb és gyorsabb folyamatokat kíván, melynek előfeltétele egy olyan szervezeti és működési modell, amely segíti a gyorsabb és hatékonyabb működést, tükrözi a bank prioritásait és céljait.

Átalakul az MBH szervezete

Az MBH Bank a továbbiakban hat vezérigazgató-helyettessel és önálló divízióval működik. A pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes Gózon Gergely, míg a csoport- és operatív irányításért felelős vezérigazgató-helyettes Ginzer Ildikó. A kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes Bakonyi András, a sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes Ákos Tamás, az egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes Szabó Levente. Az informatikáért és digitalizációért felelős vezérigazgató-helyettes pedig Both András.

Ezzel egyidejűleg Egerszegi Ádám távozásával megszűnik a digitalizációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettesi terület, feladatai az Informatikáért és digitalizációért felelős vezérigazgató-helyetteshez és a Csoport- és operatív irányításért felelős vezérigazgató-helyetteshez kerülnek.

A humán erőforrás területet Dobi Kitti változatlan formában és hatáskörrel, közvetlenül az elnök-vezérigazgatónak jelentve, ügyvezető igazgatói státuszban viszi tovább. A leányvállalatokért felelős üzleti vezérigazgató-helyettesi terület a Csoport- és operatív irányításért felelős vezérigazgató-helyettes alatt működik tovább. Az államigazgatási, önkormányzati és egyházi ügyfélkapcsolatok terület az egyedi kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettes divíziójában, Puskás András ügyvezető igazgató vezetésével folytatja munkáját. A pénzügyi szakember a jövőben az MBH Jelzálogbank irányításáért is felel.

Ügyfeleinknek és részvényeseinknek továbbra is jelentős értéket szeretnénk teremteni, ehhez fontos feladatok vannak még előttünk, viszont erős pénzügyi és szakmai alapokra, erős csapatra és most már egy még hatékonyabb, egyszerűbb szervezeti működésre tudunk építeni

− mondta a bejelentés kapcsán Barna Zsolt elnök-vezérigazgató, aki Egerszegi Ádámnak is köszöntet mondott az elmúlt évek integrációs projektjeinek sikeres végrehajtásáért.