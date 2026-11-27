A magyarországi vállalatok energiaköltségeinek csökkentését, a hazai gazdaság versenyképességét javító, a szabályozás területét érintő javaslatcsomagot fogalmazott meg a Magyar Energiakereskedők Szövetsége (MEKSZ). Elképzeléseit már bemutatta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) valamint a Gazdasági és Energetikai Minisztérium illetékeseinek. A fogadtatás kedvező volt, bizonyos témákban már egyeztetések is indultak Hiezl Tamás, a szövetség elnökének tájékoztatása szerint.

A MEKSZ javaslatcsomagja új mederbe terelné az árampiac szabályozását/Fotó: VG

A RE/START 2026 javaslatcsomag összeállításának az volt a fő mozgatórugója, hogy a magyarországi vállalatok villamosenergia-költségei európai összehasonlításban magasak. Tavaly átlagosan 78,7 forintot fizette egy kilowattóra villamos energiáért, míg az uniós átlag 69,8 forint volt. A különbség 13 százalékos, z energiaintenzív vállalatok esetében ennél is nagyobb. (A földgáz esetében kedvezőbb a helyzet, de a RE/START az áramra fókuszált.)

A csomag öt fő területre összpontosított. Ezek a következők:

Piacszerkezet és működési modell

Kereskedelem

Hálózat és infrastruktúra

Megújuló-energia támogatások

Rugalmassági ösztönzők

Lényegében a kiszámítható szabályozási környezet kialakításáról, a fogyasztói csoportok közötti arányos teherviselésről, a regionális energiapiaci integráció erősítéséről, a hálózati tarifák felülvizsgálatáról, valamint az energiapiaci versenyről és a fogyasztói rugalmasság ösztönzéséről van szó. A dokumentum külön figyelmet fordít az energiatárolás, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások hatékonyabb piaci integrációjára is. (A tagvállalatoktól a februárban indult felmérés során mintegy 100 javaslat érkezett, a csomag 30-ból áll.)

Sok kárt okoz a keresztfinanszírozás

A felsorolás első pontja, a piacszerkezet alakítása többek között azt takarja, hogy ne legyen keresztfinanszírozás a villamos energia és a földgáz költségeiben a lakosság és a versenypiaci ügyfelek között.

A keresztfinanszírozás fő oka a mesterségesen alacsony, tényleges költségeket nem tükröző háztartási energiaárak fenntartása.

Többletköltséget okoz a vállalatoknak a teljes megújuló energia támogatási kassza fenntartása, és a szintén csak a vállalatok által fizetett pénzeszközök is. A lakossági tarifák egyáltalán nem tartalmazzák ezeket a díjelemeket. Megjelenik a keresztfinanszírozás a földgáz esetében az MSZKSZ-díj elszámolási modelljében.