Forradalmasítaná a hazai árampiac szabályozását egy javaslat: új időszámítás kezdődhet, ez az árakat is láthatóan lenyomná – bemutatjuk a részleteket
A magyarországi vállalatok energiaköltségeinek csökkentését, a hazai gazdaság versenyképességét javító, a szabályozás területét érintő javaslatcsomagot fogalmazott meg a Magyar Energiakereskedők Szövetsége (MEKSZ). Elképzeléseit már bemutatta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) valamint a Gazdasági és Energetikai Minisztérium illetékeseinek. A fogadtatás kedvező volt, bizonyos témákban már egyeztetések is indultak Hiezl Tamás, a szövetség elnökének tájékoztatása szerint.
A RE/START 2026 javaslatcsomag összeállításának az volt a fő mozgatórugója, hogy a magyarországi vállalatok villamosenergia-költségei európai összehasonlításban magasak. Tavaly átlagosan 78,7 forintot fizette egy kilowattóra villamos energiáért, míg az uniós átlag 69,8 forint volt. A különbség 13 százalékos, z energiaintenzív vállalatok esetében ennél is nagyobb. (A földgáz esetében kedvezőbb a helyzet, de a RE/START az áramra fókuszált.)
A csomag öt fő területre összpontosított. Ezek a következők:
- Piacszerkezet és működési modell
- Kereskedelem
- Hálózat és infrastruktúra
- Megújuló-energia támogatások
- Rugalmassági ösztönzők
Lényegében a kiszámítható szabályozási környezet kialakításáról, a fogyasztói csoportok közötti arányos teherviselésről, a regionális energiapiaci integráció erősítéséről, a hálózati tarifák felülvizsgálatáról, valamint az energiapiaci versenyről és a fogyasztói rugalmasság ösztönzéséről van szó. A dokumentum külön figyelmet fordít az energiatárolás, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások hatékonyabb piaci integrációjára is. (A tagvállalatoktól a februárban indult felmérés során mintegy 100 javaslat érkezett, a csomag 30-ból áll.)
Sok kárt okoz a keresztfinanszírozás
A felsorolás első pontja, a piacszerkezet alakítása többek között azt takarja, hogy ne legyen keresztfinanszírozás a villamos energia és a földgáz költségeiben a lakosság és a versenypiaci ügyfelek között.
A keresztfinanszírozás fő oka a mesterségesen alacsony, tényleges költségeket nem tükröző háztartási energiaárak fenntartása.
Többletköltséget okoz a vállalatoknak a teljes megújuló energia támogatási kassza fenntartása, és a szintén csak a vállalatok által fizetett pénzeszközök is. A lakossági tarifák egyáltalán nem tartalmazzák ezeket a díjelemeket. Megjelenik a keresztfinanszírozás a földgáz esetében az MSZKSZ-díj elszámolási modelljében.
Keresztfinanszírozás történik a rendszerhasználati díjakon keresztül is, de e téren a MEKSZ már nyitott kapukat döngetett. Időközben ugyanis megszületett a MEKH azon rendelete, amely az áram hálózati tarifái esetében a szervezet a költségelemeket közelítette azok „okozathelyes" nagyságához. Ennek következtében – mutatott rá Hiezl Tamás – máris csökkent a vállalkozások versenyhátránya.
Az érintett MEKH-rendelet 2027 január 1-től él. Addig a hazai vállalatok a regionális versenytársaiknál jellemzően magasabb rendszerhasználati díjakat fizetnek. E díjak kedvezményezettjei a relatív alacsonyabb hálózati tarifán vételező lakossági és KKV ügyfelek. A lakosság által fizetett nagyon alacsony havi alapdíj sem tükrözi a gázhálózat fenntartásának valós fix költségeit.
Irreálisan olcsón jut a lakosság áramhoz
Az egyetemes szolgáltatásban alkalmazott lakossági kereskedelmi ár (termékár) régóta elszakadt a valós piaci áraktól. Így, bár jelentősen segíti a jogosult felhasználókat, de torzítja az energiahatékonysági beruházások megtérülését, nem ösztönöz kellően energiatakarékosságra és hiányoznak azok az árjelzések is, amelyek segítik a fogyasztás napon belüli optimalizálását. Az optimálisnál magasabb kereslet pedig közvetve emeli a versenypiaci árakat is. Ráadásul a támogatás nem kizárólag a rászorulókhoz jut el, hanem olyan felhasználói csoportokhoz is, amelyek esetében az nem indokolt. Ennek finanszírozása jelentős költségvetési teher a fenti keresztfinanszírozáson keresztül.
A szövetség belenyúlna a darázsfészekbe
A MEKSZ javasolja, hogy a lakossági piaci áramárak fokozatosan közelítsenek a valós piaci árhoz. A rászorulók kapjanak célzott támogatást kapjanak, szociálpolitikai eszközökkel. Annak érdekében, hogy a lakossági felhasználók védve legyenek a piaci árak évek közötti vagy éven belüli átváltozásokkal szemben, az egyetemes szolgáltatásban kínált lakossági tarifáknak egy konzervatív, akár évekre előre megvalósuló, diverzifikált fedezési stratégián kellene alapulniuk.
A szervezet fontosnak tartja a zónaidős tarifákat (időszakonként más-más az áramár), mert alkalmazásukkal a fogyasztók energiatudatos áramhasználatra ösztönözhetők. Így a háztartások is hozzájárulhatnak az ellátási krízishelyzetek kereslet oldali enyhítéséhez.
El kellene búcsúzni az ágazati különadóktól
Az energiaipari szereplőket 2008 óta sújtja az átmenetiként bevezetett extra jövedelemadó. Ez a teher is hozzájárult ahhoz, hogy az iparági beruházások elmaradtak az optimálistól, ami a környező országokhoz képest magasabb nagykereskedelmi árak kialakulásához vezetett. A különadó szintje és kiszámíthatatlansága a versenypiaci szereplők számát is csökkenti, magas belépési korlátot jelent, ezen keresztül pedig felfelé hajtja a végfelhasználói árakat is. A MEKSZ ezért javasolja e különadó fokozatos kivezetését. Egy ilyen intézkedés segítené a kiskereskedelmi árak csökkentését is. (Mindazonáltal erre vonatkozóan nem kapott ígéretet a szervezet vezetése a döntéshozóktól.)
Ártámogatás helyett beruházási támogatás
A szervezet rámutatott annak a hátrányaira is, amikor egy ártámogatás idővel okafogyottá, bizonyos szempontból hátrányossá válik, de fennmarad, mert azt írja elő a jogszabály. Például a megújuló projektek ártámogatása az időközben megváltozott árkörnyezetben komoly finanszírozási nehézséggel jár. Érdemesebb lehet az (energia)politikai célokat a konkrét beruházások támogatásával ösztönözni.
Azt javasolja a MEKSZ, hogy a kötelező átvételi rendszerben (KÁT) működő termelők – megfelelő felkészülés után – a piacon, kereskedőkön keresztül értékesítsék termelésüket, a támogatások kifizetése pedig a Metár logikájához hasonló módon történjen. A KÁT termelők piaci mérlegkörökben történő kezelése és menetrendezése versenyzőbb és hatékonyabb rendszert eredményezne. Ösztönözni kellene a KÁT termelőket arra, hogy negatív áras időszakokban ne termeljenek, de kapják meg a támogatást a kieső termelésre is.
Tovább kell diverzifikálni
A szövetség javasolja a hazai energiamix forrásainak további diverzifikálását és az energiahálózat keresztmetszet-szűkületeinek felszámolását. Erősíteni kell az áramkiskereskedők és az elosztók együttműködését is, mert a fogyasztásra vonatkozó, gyakoribb és pontosabb adatközlés révén pontosabb lehet a termelés menetrendezése, a rendszerirányító pedig alacsonyabb szabályozási tartalékokkal számolhat. Ezáltal csökkenhet a rendszerirányítás költsége, végső soron pedig kisebb lesz a vállalatok ellátási ára is.
Van, aki burkolt ártámogatást kap
A háztartási méretű kiserőművek (HMKE) és a saját célra termelő erőművek (SCTE) elterjedésével az elmúlt években dinamikusan nőtt a mérők mögötti energiatermelés. Így csökkent a hálózatból vételezett áram mennyisége, vele a forgalomarányos díj nagysága, de hálózat fenntartásának igénye és a költsége nem esett ezzel arányosan. Eredményként a hálózati költségek egyre nagyobb hányada hárul a saját termelő berendezéssel nem rendelkező felhasználókra.
Így a saját célra termelő erőművel rendelkező felhasználók olyan burkolt támogatást kapnak, amelyet a tarifaközösség többi tagja finanszíroz. A MEKSZ ezért megfontolásra javasolja a rendszerhasználati díjak fokozatos átsúlyozását a fix és kapacitás alapú díjak irányába. Javasolja az SCTE eszközök bizonyos teljesítményszint feletti mérését és a termeléshez (azaz a kiesett fogyasztáshoz) kapcsolódó speciális forgalmi díj bevezetését. A hálózati díjak így a jelenleginél okozathelyesebben lennének elszámolva, és a tarifán keresztüli burkolt támogatás nem rontaná a többi rendszerhasználó versenyképességét.
Érdemes újragondolni a közebszerzés kereteit
A közbeszerzéseken hosszú ajánlati kötöttséggel szinte kizárólag fix áras terméket keresnek. Az ajánlati ár fenntartásának, illetve a feltételes beszerzés fedezésének költsége növeli a kereskedői kockázatokat és ezáltal az ajánlati árakat. A MEKSZ az állami és az önkormányzati tulajdonú intézmények működési költségeinek csökkentése érdekében javasolja egy olyan reform megvalósítását, amely figyelembe veszi az energia, mint speciális termék sajátosságait, lehetővé teszi, hogy az érintett intézmények több ajánlatból válasszanak.
Csökkenthetők a működési költségek – bőven sorol lehetőséget a MEKSZ
Az energiapiaci engedélyesek árbevételarányos felügyeleti díjat fizetnek a MEKH-nek. A hivatal az elmúlt években a díjból sokkal nagyobb bevételhez jutott a szervezet szerint, mint amekkorára a működése stabil finanszírozásához szükség volt. A kisebb energiakereskedőknek különösen nagy teher és adminisztráció
- a különféle audit elvárásoknak való megfelelés,
- a hatóságok által megkövetelt, néhány esetben akár redundáns riportálási kötelezettség,
- valamint a rendszerirányító és az elosztók által elvárt pénzügyi letétek biztosítása.
A MEKSZ javasolja a MEKH felügyeleti díjainak olyan módosítását, amely biztosítja a MEKH stabil, a jelenleginél kiszámíthatóbb finanszírozását. Javasolja a NIS2 és számlázási audit kötelezettségek felülvizsgálatát, egyszerűsítését, akár egyik, vagy mindkettő megszüntetését, illetve az auditorra vonatkozó elvárások csökkentése vagy összehangolása. Célszerű lehet a jelentési kötelezettségek újragondolása, az átfedések megszüntetése, a beragadt előírások áramvonalasítása, illetve rendszerirányítónak és az elosztói engedélyeseknek nyújtandó pénzügyi biztosítékra vonatkozó kötelezettségek felülvizsgálata.