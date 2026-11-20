Nagyon rossz hírt kapott a kecskeméti Mercedes Németországból: még Kapitány István is bánkódhat – egy évet csúszhat az új sztárautó gyártása
A Mercedes egyik legjobban várt újdonsága, a G-osztály kisebb, elektromos testvére kizárólag Kecskeméten készül majd, azonban úgy tűnik, hogy a magyarországi gyár a vártnál tovább várhat a sorozatgyártás beindítására. A német Auto Motor und Sport értesülése szerint a „Baby-G“ néven emlegetett modell első példányait csak 2028 tavaszán vehetik át a vásárlók, miközben korábban még 2027-es piaci bevezetéssel számoltak.
Az E-Cars.hu cikke szerint a kisebb G-osztály gyártásáról szóló döntés a magyar autóipar számára is fontos mérföldkő. A Mercedes a németországi Rastatt helyett a kecskeméti üzemet választotta az új modell előállítására, és a kis G-osztály innen kerül majd a világpiacra. Ez azt jelenti, hogy a kecskeméti gyár az elektromos C-osztály után egy újabb, globálisan exportált modell kizárólagos gyártóhelyévé válik, ami tovább erősíti a magyar üzem szerepét a Mercedes gyártási hálózatában.
A Baby-G nagyjából 4,5 méter hosszú lesz, formavilága pedig a legendás G-osztály szögletes, katonai gyökerű stílusát örökli. A modell elsőként tisztán elektromos változatban érkezik két villanymotorral, összkerékhajtással és 800 voltos elektromos rendszerrel, amely a várakozások szerint 320 kilowatt feletti DC gyorstöltést tesz lehetővé. Később benzines hibrid kivitel is megjelenhet, ami szélesebb vásárlói kör számára teheti elérhetővé az autót. Az ára a cikk szerint nagyjából a hagyományos G-osztály árának fele lehet, így a terepjáró-ikon egy jóval szélesebb közönség számára válhat elérhetővé.
Egy éves csúszás egy új modell esetében nem példátlan, különösen akkor, ha egy teljesen új, 800 voltos elektromos architektúráról és egy új gyártóhely felfuttatásáról van szó. A kecskeméti gyár szempontjából ugyanakkor ez azt jelenti, hogy a Baby-G-hez kapcsolódó termelésbővülés és foglalkoztatási hatás is később jelentkezhet. Ráadásul a csúszás egy olyan időszakra esik, amikor az európai autóipar több fronton is nehézségekkel küzd, a villanyautós átállás lassul, és a gyártók sorra halasztják vagy gondolják újra elektromos modelljeiket. Ennek ellenére a döntés, hogy a Mercedes az egyik legerősebb márkaértékű termékcsaládját Kecskemétre bízza, hosszú távon kifejezetten jó hír a magyar autóiparnak, még ha a vásárlóknak egy évvel tovább kell is várniuk.
Utcára vonulnak a németek, Magyarország közben kaszál: Kecskemétre hozza a Mercedes a válságkezelő csodafegyverét – a „baby G" lehet a megváltó
Úgy tűnik egyre nagyobb bajban van a német autóipar. A nyár folyamán a Volkswagen gyárbezárásokat lengetett be, a Mercedes munkavállalói pedig a tervezett átalakítások ellen kezdtek demonstrációba.
Miközben a német gyárakban leépítésektől és kedvezőtlenebb feltételektől tartanak, addig a Mercedes − csakúgy mint a Volkswagen − a kelet-közép-európai régióba koncentrálná gyártási kapacitásait. Ennek a folyamatnak eklatáns példája a kecskeméti bővítés is.
Míg a Mercedes átalakításainak a német munkavállalók lehetnek a vesztesei, addig Magyarország, illetve Kecskemét nagyot nyerhet. A vállalat hamarosan átadja második gyárát a dél-alföldi városban, amellyel megközelítőleg 3000 új munkahelyet teremt, ebből 2500-at közvetlenül az üzemben. A régi egységben jelenleg 4500 ember dolgozik.
Kilőtt a magyar ipar szeptemberben, a járműgyártás húzta a növekedést
A kecskeméti gyártás csúszása a magyar ipar egésze számára is érezhető lehet. Szükség is van rá, mert a szektor az elmúlt időszakban komoly kihívásokkal küzd. Éppen ezért volt némileg kedvező hír, hogy látványos fordulatot mutatott a magyar ipar szeptemberben.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslése szerint 2026 szeptemberében 8,2 százalékkal nőtt az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest. A munkanaphatástól megtisztított index ugyancsak 8,2 százalékos bővülést mutatott, vagyis a növekedést nem a munkanapok eltérő száma magyarázza. Az előző hónaphoz képest, a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján 0,9 százalékkal emelkedett a kibocsátás.
Az adat kapcsán megszólalt a gazdasági és energetikai miniszter is. „Két és fél éves csúcson a magyar ipar! A KSH adatai szerint szeptemberben egy év alatt 8,2 százalékkal nőtt a termelés, az új belföldi megrendelések 16,4, az exportrendelések pedig 11 százalékkal bővültek. Az irány jó, a munkát folytatjuk!” – írta Facebook-bejegyzésében Kapitány István.
A folytatáshoz pedig nagy szükség lesz az autóiparra is.