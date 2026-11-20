A Mercedes egyik legjobban várt újdonsága, a G-osztály kisebb, elektromos testvére kizárólag Kecskeméten készül majd, azonban úgy tűnik, hogy a magyarországi gyár a vártnál tovább várhat a sorozatgyártás beindítására. A német Auto Motor und Sport értesülése szerint a „Baby-G“ néven emlegetett modell első példányait csak 2028 tavaszán vehetik át a vásárlók, miközben korábban még 2027-es piaci bevezetéssel számoltak.

Kecskeméten készülnek majd a Mercedes Baby-G modelljei / Fotó: AFP

Az E-Cars.hu cikke szerint a kisebb G-osztály gyártásáról szóló döntés a magyar autóipar számára is fontos mérföldkő. A Mercedes a németországi Rastatt helyett a kecskeméti üzemet választotta az új modell előállítására, és a kis G-osztály innen kerül majd a világpiacra. Ez azt jelenti, hogy a kecskeméti gyár az elektromos C-osztály után egy újabb, globálisan exportált modell kizárólagos gyártóhelyévé válik, ami tovább erősíti a magyar üzem szerepét a Mercedes gyártási hálózatában.

A Baby-G nagyjából 4,5 méter hosszú lesz, formavilága pedig a legendás G-osztály szögletes, katonai gyökerű stílusát örökli. A modell elsőként tisztán elektromos változatban érkezik két villanymotorral, összkerékhajtással és 800 voltos elektromos rendszerrel, amely a várakozások szerint 320 kilowatt feletti DC gyorstöltést tesz lehetővé. Később benzines hibrid kivitel is megjelenhet, ami szélesebb vásárlói kör számára teheti elérhetővé az autót. Az ára a cikk szerint nagyjából a hagyományos G-osztály árának fele lehet, így a terepjáró-ikon egy jóval szélesebb közönség számára válhat elérhetővé.

Egy éves csúszás egy új modell esetében nem példátlan, különösen akkor, ha egy teljesen új, 800 voltos elektromos architektúráról és egy új gyártóhely felfuttatásáról van szó. A kecskeméti gyár szempontjából ugyanakkor ez azt jelenti, hogy a Baby-G-hez kapcsolódó termelésbővülés és foglalkoztatási hatás is később jelentkezhet. Ráadásul a csúszás egy olyan időszakra esik, amikor az európai autóipar több fronton is nehézségekkel küzd, a villanyautós átállás lassul, és a gyártók sorra halasztják vagy gondolják újra elektromos modelljeiket. Ennek ellenére a döntés, hogy a Mercedes az egyik legerősebb márkaértékű termékcsaládját Kecskemétre bízza, hosszú távon kifejezetten jó hír a magyar autóiparnak, még ha a vásárlóknak egy évvel tovább kell is várniuk.