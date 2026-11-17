Hatalmas technológiai fordulat jön a magyar gyárakban: az Nvidiával fejlesztett robotok már önálló döntésekre is képesek – már azt is megoldják, ami néhány éve még lehetetlennek tűnt
A jövő év elején Magyarországon is bemutatkozhat a Teradyne Robotics legújabb, hetedik generációs robotkarja, amelyet kifejezetten a mesterséges intelligencia alkalmazására készítettek fel – jelentette be Enyedi Márta, a Teradyne Robotics magyarországi területi értékesítési vezetője a TechTogether konferencián.
A Universal Robots és a MiR megoldásait képviselő szakember szerint a gyártási automatizálás olyan gyorsan fejlődik, hogy ma már számos olyan feladat megoldható, amelyet egy-két évvel ezelőtt még nem lehetett robotokra bízni. A hagyományos ipari robotok évtizedeken át előre beprogramozott mozdulatokat ismételtek, a gyártási környezet azonban egyre gyorsabban változik.
A termékek és az alkatrészek folyamatosan módosulnak, a gyártási sorozatok rövidülnek, miközben a vállalatokra egyre nagyobb nyomást helyez a nemzetközi verseny. Enyedi példaként említette, hogy egyes gyárakban olyan gyorsan változnak a munkafolyamatok, hogy a korábban hónapokig tartó betanítás helyett akár egyetlen nap alatt kell felkészíteni az operátorokat az új feladatokra. A szakember szerint ezért azok a technológiák, amelyek néhány évvel ezelőtt még megfelelően kiszolgálták a termelést, ma már nem feltétlenül elegendők.
Már nemcsak mozognak, hanem érzékelnek is
Az új generációs robotok képesek érzékelni a környezetüket, értelmezni a beérkező információkat, és ezek alapján módosítani működésüket. Enyedi három gyakorlati területet emelt ki:
- a kamerás minőségellenőrzést,
- az ömlesztett alkatrészek felismerését és megfogását,
- valamint az összeszerelési feladatokat.
A fejlettebb képfeldolgozás révén olyan munkadarabokkal is dolgozhatnak, amelyek nem mindig azonos pozícióban érkeznek. Ez különösen fontos azokban az üzemekben, ahol a termékek vagy a gyártási folyamatok gyakran változnak.
A mesterséges intelligencia alkalmazásával az ömlesztett alkatrészek kezelésénél a hibás megfogások száma is jelentősen csökkenthető.
A robotok így olyan feladatokat is elvégezhetnek, amelyek automatizálása korábban túlságosan összetettnek bizonyult. A változás a mobil robotoknál is megfigyelhető. Enyedi példaként említett egy autonóm targoncát, amelynek rendszerébe már 99 különböző raklaptípust programoztak be. Egy új méretű raklap kezelésére akár egy-két nap alatt fe
lkészíthető a rendszer. A szakember szerint a robotok fejlődése ráadásul nem ér véget a telepítésükkel. A rendszerek használat közben is fejlődhetnek, egyre több feladatot láthatnak el, és pontosabban végezhetik el a rájuk bízott műveleteket.
A magyar kisvállalkozások lemaradhatnak, ha nem használnak mesterséges intelligenciát
A nagyvállalatoknál külön mérnöki és automatizálási csapatok dolgoznak az új rendszerek bevezetésén, sok kis- és középvállalkozásnál azonban hiányzik az ehhez szükséges szakértelem. Enyedi szerint a kisebb cégeknél sokszor nem is elsősorban a technológia elérhetősége jelenti a problémát, hanem az, hogy nincs megfelelő szakember, aki megtervezné és végrehajtaná az automatizálást.
A vállalkozások ezért gyakran már az első lépéseknél elakadnak, mert nem tudják, mely munkafolyamatokat lenne érdemes robotokra bízni, és hogyan kezdjenek hozzá az átalakításhoz. Az új robotgeneráció egyik fontos előnye éppen az lehet, hogy a korábbinál
- egyszerűbben
- és gyorsabban
integrálható a meglévő gyártási folyamatokba. Bár a rendszerek technológiai szempontból összetettebbé válnak, alkalmazásuk és programozásuk bizonyos területeken könnyebbé válhat. A szakember hangsúlyozta, hogy nem látványos technológiai bemutatókra, hanem a mindennapi termelésben ténylegesen használható megoldásokra van szükség. A vállalatoknak ezért pontosan meg kell határozniuk, milyen feladatokat szeretnének automatizálni, és milyen eredményt várnak az új rendszerektől.
Az Nvidiával is együttműködtek
Enyedi szerint a szeptemberben bemutatott hetedik generációs robotkart hardveres és szoftveres szinten is a mesterséges intelligenciával támogatott működésre készítették fel.
A fejlesztésben az Nvidia és más technológiai partnerek is részt vettek, az együttműködés a kamerákra, megfogókra és érzékelőkre is kiterjed.
A cél egy olyan rendszer létrehozása volt, amely a korábbinál könnyebben alkalmazható a különböző gyártási feladatokhoz. A vállalat várakozásai szerint ez a kisebb cégek számára is megkönnyítheti az automatizálás előnyeinek kihasználását, míg a nagyobb vállalatok gyorsabban és költséghatékonyabban állíthatják termelésbe az új megoldásokat. A robotkart a TechTogether konferenciára még nem tudták elhozni, de
a vállalat tervei szerint 2027 elején a magyar piacon is bemutathatják.
Enyedi arra is felhívta a figyelmet, hogy bár napjainkban egyre több szó esik a humanoid robotokról, az ipari automatizálás szempontjából nem feltétlenül az emberi megjelenésű gépek jelentik a legfontosabb előrelépést. A gyárak számára sokkal lényegesebb, hogy egy robot képes-e megérteni a rábízott feladatot, alkalmazkodni a környezetéhez, és megbízhatóan támogatni a termelést. A szakember szerint a mesterséges intelligencia legnagyobb jelentősége éppen abban rejlik, hogy lebontja a korábbi automatizálási technológiák korlátait. Olyan összetett és folyamatosan változó munkafolyamatok válhatnak automatizálhatóvá, amelyek néhány évvel ezelőtt még komoly kihívást jelentettek. A Teradyne Robotics ezért a vállalatokkal folytatott folyamatos egyeztetést is kulcsfontosságúnak tartja. Enyedi szerint a technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy az ipari szereplőknek rendszeresen újra kell értékelniük, mely feladatokat érdemes automatizálniuk, és milyen megoldások állnak már rendelkezésükre.