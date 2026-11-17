A jövő év elején Magyarországon is bemutatkozhat a Teradyne Robotics legújabb, hetedik generációs robotkarja, amelyet kifejezetten a mesterséges intelligencia alkalmazására készítettek fel – jelentette be Enyedi Márta, a Teradyne Robotics magyarországi területi értékesítési vezetője a TechTogether konferencián.

Enyedi Márta: a mesterséges intelligenciával támogatott robotok már nemcsak előre meghatározott mozdulatokat ismételnek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Universal Robots és a MiR megoldásait képviselő szakember szerint a gyártási automatizálás olyan gyorsan fejlődik, hogy ma már számos olyan feladat megoldható, amelyet egy-két évvel ezelőtt még nem lehetett robotokra bízni. A hagyományos ipari robotok évtizedeken át előre beprogramozott mozdulatokat ismételtek, a gyártási környezet azonban egyre gyorsabban változik.

A termékek és az alkatrészek folyamatosan módosulnak, a gyártási sorozatok rövidülnek, miközben a vállalatokra egyre nagyobb nyomást helyez a nemzetközi verseny. Enyedi példaként említette, hogy egyes gyárakban olyan gyorsan változnak a munkafolyamatok, hogy a korábban hónapokig tartó betanítás helyett akár egyetlen nap alatt kell felkészíteni az operátorokat az új feladatokra. A szakember szerint ezért azok a technológiák, amelyek néhány évvel ezelőtt még megfelelően kiszolgálták a termelést, ma már nem feltétlenül elegendők.

Már nemcsak mozognak, hanem érzékelnek is

Az új generációs robotok képesek érzékelni a környezetüket, értelmezni a beérkező információkat, és ezek alapján módosítani működésüket. Enyedi három gyakorlati területet emelt ki:

a kamerás minőségellenőrzést,

az ömlesztett alkatrészek felismerését és megfogását,

valamint az összeszerelési feladatokat.

A fejlettebb képfeldolgozás révén olyan munkadarabokkal is dolgozhatnak, amelyek nem mindig azonos pozícióban érkeznek. Ez különösen fontos azokban az üzemekben, ahol a termékek vagy a gyártási folyamatok gyakran változnak.

A mesterséges intelligencia alkalmazásával az ömlesztett alkatrészek kezelésénél a hibás megfogások száma is jelentősen csökkenthető.

A robotok így olyan feladatokat is elvégezhetnek, amelyek automatizálása korábban túlságosan összetettnek bizonyult. A változás a mobil robotoknál is megfigyelhető. Enyedi példaként említett egy autonóm targoncát, amelynek rendszerébe már 99 különböző raklaptípust programoztak be. Egy új méretű raklap kezelésére akár egy-két nap alatt fe