A 3-as metró kétmegállós bővítése mellett már kiírták a kisföldalatti Rákosrendezőig tartó meghosszabbításának tervezési közbeszerzését. Emellett elkészült a 4-es metró Rákóczi–Thököly tengelyének tanulmányterve, és kiemelt fejlesztési irányként kezelik a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal megépítését is – ismertette az InfoRádió Aréna című műsorában a Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója.

A 3-as metró meghosszabbításának előkészítése is folyamatban van / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

„Budapestnek van egy nagyon jó közösségi közlekedési hálózata. Az a dolgunk, hogy azokra a területekre koncentráljunk, ahol valamiért még le vagyunk maradva, azokra, ahol például új fejlődési pályára állt egy adott térség” – emelte ki a BKK vezérigazgatója. Ilyennek nevezte Bajcsy-Zsilinszky úti villamos esetét, amely valójában a XIII. és a XI. kerület legjobban fejlődő részeinek ad majd átszállásmentes villamoskapcsolatot a belvárossal. Ide sorolta a 3-as metró meghosszabbítását is, amire évtizedek óta várnak a IV. kerületben; Rákospalota-Újpest vasútállomásig két megálló épülne.

Bodor elmondta, hogy utóbbi projektnél ennél nem fúrópajzsot fognak használni, hanem „fölülről” fogják megépíteni az új szakaszt.

Ilyen metróépítésekert tervez a BKK

Felidézte, hogy amikor a 4-es metró épült, közben a város minden más területén nagyon nagy lemaradás keletkezett, vagyis míg a metró megépítése jó volt a városnak, addig Budapest teljes közlekedése szempontjából nem bizonyult előnyösnek a helyzet. Éppen ezért jobbnak tartana egy olyan állapotot, amelyben folyamatosan zajlik valamilyen beruházás, például egy egy-két megállós metróhosszabbítás vagy más hasonló projekt, mert akkor nem egy hatalmas beruházás szívná el mindenhonnan az erőforrást, hanem minden beszállító, a külföldiek is tudnának az újabb munkákra készülni, ráadásul a szakemberek sem mennének el külföldre, ha leáll egy-egy nagy projekt.

Úgy gondolja, hogy egy ilyen, folyamatosabb beruházási szintet belső erőforrásból, fenntartható módon tudna is menedzselni a BKK.

Bodor Ádám kiemelte, hogy már javában zajlik a millenniumi földalatti vasút hosszabbításának előkészítése is. Ez Rákosrendező vasútállomásig közlekedne a jövőben, épp most írták ki a tervezési közbeszerzést. Emellett pedig a 4-es metró vonalát illetően a Rákóczi-Thököly tengelyre egy tanulmánytervet készíttettek.