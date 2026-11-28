Megszólalt a MÁV-vezér a mezőkövesdi balesetről: zajlik a vizsgálat, kiderült, mit tettek az ajtókkal – „nem lenne felelős dolog következtetéseket levonni!"
Az elmúlt napokban nagyon sok kérdés érkezett a mezőkövesdi balesettel kapcsolatban – kezdte tájékoztatását Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon hozzátéve, hogy megérti, mindenki szeretne mielőbb választ kapni ezekre. Mint mondta, nekik is az a céljuk, hogy pontosan feltárják, mi vezetett a balesethez, és mit kell tenniük azért, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő.
Rámutatott, hogy jelenleg több vizsgálat is folyamatban van. Bár a sajtóban számos információ jelent meg a történtek körülményeiről, a vállalatvezető szerint a nyilvánosságra került részinformációk alapján nem lenne felelős dolog következtetéseket levonni. Leszögezte: a folyamatban lévő nyomozás és vizsgálatok részleteiről nem áll módjukban további tájékoztatást adni.
Kétszer is lepróbálták az ajtók működését, nem volt gond a MÁV vezetője szerint
Kitért arra is, hogy a nap folyamán olyan hírek jelentek meg, amelyek azt a látszatot keltik, mintha az ajtók visszatérő hibája okozta volna a balesetet, ám az eddigi vizsgálatok során erre utaló jelet nem találtak. Elmondta, hogy mielőtt az érintett szerelvény elhagyta a Keleti pályaudvart, a kollégáik elvégezték az előírt ajtó- és fékpróbákat, és az erről készült jegyzőkönyv szerint mindkét rendszer megfelelően működött az indulás előtt. A baleset után Miskolcon ismét ajtónyitási és -zárási próbát végeztek a szerelvényen, de az eddigi ellenőrzések nem tártak fel műszaki meghibásodást – hangsúlyozta Hegyi Zsolt, megjegyezve, hogy a további körülményeket a folyamatban lévő vizsgálatok tisztázzák majd.
A vezérigazgató kitért az érintett dolgozókra is: mint fogalmazott, a balesetben érintett munkatársaiknak – ahogyan más hasonló esetekben is – minden szükséges segítséget megadnak, beleértve a pszichológiai támogatást is. Végezetül arra kért mindenkit, hogy a vizsgálatok lezárásáig tartózkodjon a személyes felelősségüket illető találgatásoktól, és ígéretet tett arra, hogy a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni fogják mindarról, amiről a vizsgálatok sérelme nélkül beszámolhatnak.
A Fidesz szombat délelőtti közleményében azonnali lemondásra szólította fel Vitézy Dávid közlekedési minisztert a halálos kimenetelű mezőkövesdi vonatbaleset miatt. Az ellenzéki párt arra hivatkozva követelte a tárcavezető aznapi nyilvánosság elé állását és távozását, hogy az utasok már augusztusban jelezték a Mezőkövesden megálló InterCity-vonatok ajtóinak rendellenes működését, ám sem a MÁV, sem a hatóságok, sem a minisztérium nem intézkedett a veszélyes hiba elhárítása érdekében. A párt „megdöbbentő felelőtlenségnek” nevezte a történteket, és azzal vádolta meg Vitézy Dávidot, hogy az áldozatra próbálta hárítani a felelősséget.
Három napig küzdöttek a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatának életéért
Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, pénteken belehalt sérüléseibe a november 24-i mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült fiatal egyetemista. A nő a Hernád–Zemplén InterCityről próbált leszállni, amikor táskája beszorult az ajtóba, az elinduló szerelvény pedig magával ragadta. Mindkét lábát amputálni kellett, életének megmentéséért országos összefogás indult, csak csütörtökön mintegy 2200-an jelentkeztek véradásra. A rendőrség vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást, a tragédia pontos körülményeinek feltárása továbbra is folyamatban van.
A család felhívását követően országszerte sokan jelentkeztek véradásra, hogy segítsenek a fiatal lányon.
Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint csak csütörtökön mintegy 2200-an jelentkeztek véradásra. A történtekre Magyar Péter miniszterelnök, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is reagált. A közlekedési tárca vezetője telefonon beszélt Viviána édesapjával, és bejelentette, hogy a vasúttársaság ötmillió forintos azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak.