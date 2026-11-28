Az elmúlt napokban nagyon sok kérdés érkezett a mezőkövesdi balesettel kapcsolatban – kezdte tájékoztatását Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon hozzátéve, hogy megérti, mindenki szeretne mielőbb választ kapni ezekre. Mint mondta, nekik is az a céljuk, hogy pontosan feltárják, mi vezetett a balesethez, és mit kell tenniük azért, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő.

Megszólalt a MÁV-vezér a mezőkövesdi balesetről: zajlik a vizsgálat, kiderült, mit tettek az ajtókkal Fotó: NAGY NORBERT

Rámutatott, hogy jelenleg több vizsgálat is folyamatban van. Bár a sajtóban számos információ jelent meg a történtek körülményeiről, a vállalatvezető szerint a nyilvánosságra került részinformációk alapján nem lenne felelős dolog következtetéseket levonni. Leszögezte: a folyamatban lévő nyomozás és vizsgálatok részleteiről nem áll módjukban további tájékoztatást adni.

Kétszer is lepróbálták az ajtók működését, nem volt gond a MÁV vezetője szerint

Kitért arra is, hogy a nap folyamán olyan hírek jelentek meg, amelyek azt a látszatot keltik, mintha az ajtók visszatérő hibája okozta volna a balesetet, ám az eddigi vizsgálatok során erre utaló jelet nem találtak. Elmondta, hogy mielőtt az érintett szerelvény elhagyta a Keleti pályaudvart, a kollégáik elvégezték az előírt ajtó- és fékpróbákat, és az erről készült jegyzőkönyv szerint mindkét rendszer megfelelően működött az indulás előtt. A baleset után Miskolcon ismét ajtónyitási és -zárási próbát végeztek a szerelvényen, de az eddigi ellenőrzések nem tártak fel műszaki meghibásodást – hangsúlyozta Hegyi Zsolt, megjegyezve, hogy a további körülményeket a folyamatban lévő vizsgálatok tisztázzák majd.