Bár a Tisza Párt kampányígéretével ellentétben nem duplázták meg , de jelentősen emelkedik jövőre a legkisebb keresetű munkavállalók fizetése, a béremelés azonban a vállalkozások számára is komoly többletkiadást jelent. A minimálbér és a garantált bérminimum növelése mellett a személyi jövedelemadó csökkentése is hozzájárul ahhoz, hogy a dolgozók nettó keresete a bruttó béreknél jóval nagyobb mértékben emelkedjen.

A Niveus számításai alapján a minimálbéren foglalkoztatottak havi nettó fizetése 36 913 forinttal, a garantált bérminimumot keresőké pedig 35 567 forinttal emelkedik. / Fotó: Pru Studio

Minimálbér: havi 37 ezer forinttal több maradhat a dolgozóknál

A minimálbér 7,5 százalékkal, bruttó 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal, 396 ezer forintra emelkedik 2027. január 1-jétől – hívta fel a figyelmet Bagdi Lajos, a Niveus partnere a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) csütörtök esti ülésén elhangzottakra reagálva. A munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek emellett közös célként fogalmazták meg, hogy a versenyszférában átlagosan 5 százalékkal emelkedjenek a bérek.

A bruttó bérek emelésénél jóval nagyobb változást hozhat a munkavállalók számára a személyi jövedelemadó csökkentése. A minimálbér összegéig ugyanis 2027-től 9 százalékos szja-kulcsot alkalmaznak, ami jelentősen növeli a nettó kereseteket.

A Niveus számításai alapján a minimálbéren foglalkoztatottak havi nettó fizetése 36 913 forinttal, a garantált bérminimumot keresőké pedig 35 567 forinttal emelkedik. Ez éves szinten

a minimálbéreseknek több mint 400 000 forint,

a garantált bérminimumon foglalkoztatottaknak pedig 426 804 forint

többletjövedelmet jelenthet. A kedvezményes szja-kulcs bevezetése miatt a munkavállalók béréből levont adók és járulékok összege a minimálbér esetében havi 9567 forinttal, a garantált bérminimumnál pedig 9803 forinttal csökkenhet a Niveus számításai alapján.

A vállalkozásoknak több millió forintos többletkiadást jelenthet a béremelés

A munkavállalók nettó keresetének jelentős növekedése mellett a munkáltatók terhei is emelkednek. A minimálbér után fizetendő teljes munkáltatói költség 7,5 százalékkal, havi 27 346 forinttal, a garantált bérminimum esetében pedig 6,1 százalékkal, havi 25 764 forinttal nő.

Bagdi Lajos számításai alapján egy 50 minimálbéres dolgozót foglalkoztató vállalkozásnak a béremelés éves szinten több mint 16 millió forintos többletköltséget jelent.

A munkáltatói terhek mérséklésére ugyanakkor egyelőre nem született döntés, a szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentése továbbra sem került napirendre. A személyi jövedelemadó csökkentése az állami bevételekre is hatással lesz. A legfrissebb becslések alapján Magyarországon közel 200 ezer munkavállalót foglalkoztatnak minimálbéren.