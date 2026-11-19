Megkérdezték Magyar Pétert, tényleg megduplázza-e a minimálbért 2027-től: a miniszterelnök szerint még ma bejelenthetik a pontos számokat – "Ketten nem szokták szeretni"
A Déli pályaudvar vágányai előtt tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter és a Tisza-frakció csütörtök reggel annak apropóján, hogy kihelyezett frakcióülésre indul a kormánypárt Siófokra, vonattal. Ezen sok mindenról szó esett, a minimálbér 2027-es emeléséről is.
A miniszterelnök mellett Bujdosó Andrea frakcióvezetővel és Schummer Orsolya frakcióvezető-helyettes is részt vett az eseményen. Arról beszéltek, hogy a tanácskozás célja, hogy levonják az eltelt időszak tanulságait, illetve megbeszéljék a következő hetek, illetve a következő félév közös munkáját.
A szakterületek és a 141 fős frakció tagjai arról is egyeztetnek, hogyan tudnak még hatékonyabbak, még kiegyensúlyozottabbak lenni. Magyar Péter megjegyezte, hogy a képviselőcsoport és a kormány közötti együttműködés "hiba nélküli".
Megkérdezték Magyar Pétert, tényleg megduplázza-e a minimálbért 2027-től
Kitért a 2027-es költségvetésre is. Jelezte, hogy az általános vita lezárult, amelyben szerinte a tiszta képviselők nem csak helytálltak, hanem felkészülten vitatkoztak. Úgy értékelt, hogy rengeteg fontos döntés szerepel benne a jövő évi büdzsébe. Azt állította, hogy megduplázzák 1,7 millió gyermek után a családi pótlékot, és szerinte jóval többet költenek a családok támogatására, mint az előző kormány.
Azt is mondta, hogy mintegy 2,5 millió embernek csökkentikk az adóját és 120 ezer forintra emelik a minimálnyugdíjat. Azt is kijelentette, hogy több mint 600 ezer állami alkalmazottnak, köztük pedagógusoknak, egészségügyi szakdolgozóknak, rendvédelmi dolgozóknak, szociális munkásoknak kétszámjegyű béremelést tudnak adni, szerinte több mint 600 milliárd forinttal fordítanak többet a 2027-es költségvetésbe.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy ezek a szempontok egyoldalúan mutatják be a 2027-es költségvetés változtatásait, hiszen emelett számos jóléti, szociális intézkedés megszűnik, vagy szűkül. Így például
- a 14. havi nyugdíj visszaépítése,
- a kétgyermekes családanyák 40 év fölötti szja-mentességének eltörlése,
- az árrésstop kivezetése,
- illetve bruttó 1000 milliárd adóbevétel-emelést tervezett be a kabinet amellett,
- hogy majdnem 1500 milliárd forinttal szűkíti a minisztériumok finanszírozását.
Ezek után kapott kérdést a miniszterelnök a minimálbér 2027-es alakulásáról. Az RTL riportere szembesítette Magyar Pétert azzal a kampányígéretével, amelyben azt ígérte, hogy jövőre megduplázza a minimálbér Magyarországon. A felvetés arra is kitért, hogy van-e már megállapodás a jövő évi minimálbér, illetve bérminimum emeléséről, és ha igen, akkor mik a pontos számok.
Magyar Péter úgy reagált, hogy emlékszik rá, hogy megígérte a minimálbér megduplázását, ahogy a jóváhagyott (?) tiszás választási programra is emlékszik, amit ellentétben sok párttal, le is írták és a mai napig számon kérhető. Majd arról kezdett el beszélni, hogy
az emberek keresetének növelését nem csak minimálbér-duplázással lehet elérni, hanem adócsökkentéssel, a családi támogatások jelentős növelésével is, illetőleg természetesen a minimálbér emelésével is.
Több komponensből áll az emberek keresete emellett, mondjuk számít, hogy több százezeden iskolakezdési támogatást kapnak, hogy csökken. rengeteg termékeknek az áfa kulcsa. Én úgy tudom, hogy nagyon közel van a megállapodás, ugye ezt nem a kormány dönti el, elsősorban a munkavállalók szervezetei és a munkáltatók szervezetei.
Én úgy tudom, hogy nagyon közel van a megállapodás, akár már ma bejelenthetik, de... A közeli napokban biztosan be fogják jelenteni egy olyan emelés, ami biztos, hogy nem tökéletes. Általában a minimálbért emelést ketten nem szokták szeretni, akik adják és akik kapják, a munkáltatók és a munkavállalók.A kormánynak az a feladata, hogy emellett mindenben segítse, mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat, hiszen a minimálbért az ki kell termelni a munkáltatóknak. a munkahelyeknek, a cégeknek, versenyképeseknek kell lenniük, vagy maradniuk, vagy válniuk, a munkavállalónak pedig meg kell tudni élniük tisztességes módon.