A Déli pályaudvar vágányai előtt tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter és a Tisza-frakció csütörtök reggel annak apropóján, hogy kihelyezett frakcióülésre indul a kormánypárt Siófokra, vonattal. Ezen sok mindenról szó esett, a minimálbér 2027-es emeléséről is.

Megkérdezték Magyar Pétert, tényleg megduplázza-e a minimálbért 2027-től: még ma bejelenthetik a pontos számokat / Fotó: Roberto Monaldo

A miniszterelnök mellett Bujdosó Andrea frakcióvezetővel és Schummer Orsolya frakcióvezető-helyettes is részt vett az eseményen. Arról beszéltek, hogy a tanácskozás célja, hogy levonják az eltelt időszak tanulságait, illetve megbeszéljék a következő hetek, illetve a következő félév közös munkáját.

A szakterületek és a 141 fős frakció tagjai arról is egyeztetnek, hogyan tudnak még hatékonyabbak, még kiegyensúlyozottabbak lenni. Magyar Péter megjegyezte, hogy a képviselőcsoport és a kormány közötti együttműködés "hiba nélküli".

Megkérdezték Magyar Pétert, tényleg megduplázza-e a minimálbért 2027-től

Kitért a 2027-es költségvetésre is. Jelezte, hogy az általános vita lezárult, amelyben szerinte a tiszta képviselők nem csak helytálltak, hanem felkészülten vitatkoztak. Úgy értékelt, hogy rengeteg fontos döntés szerepel benne a jövő évi büdzsébe. Azt állította, hogy megduplázzák 1,7 millió gyermek után a családi pótlékot, és szerinte jóval többet költenek a családok támogatására, mint az előző kormány.

Azt is mondta, hogy mintegy 2,5 millió embernek csökkentikk az adóját és 120 ezer forintra emelik a minimálnyugdíjat. Azt is kijelentette, hogy több mint 600 ezer állami alkalmazottnak, köztük pedagógusoknak, egészségügyi szakdolgozóknak, rendvédelmi dolgozóknak, szociális munkásoknak kétszámjegyű béremelést tudnak adni, szerinte több mint 600 milliárd forinttal fordítanak többet a 2027-es költségvetésbe.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy ezek a szempontok egyoldalúan mutatják be a 2027-es költségvetés változtatásait, hiszen emelett számos jóléti, szociális intézkedés megszűnik, vagy szűkül. Így például

a 14. havi nyugdíj visszaépítése,

a kétgyermekes családanyák 40 év fölötti szja-mentességének eltörlése,

az árrésstop kivezetése,

illetve bruttó 1000 milliárd adóbevétel-emelést tervezett be a kabinet amellett,

hogy majdnem 1500 milliárd forinttal szűkíti a minisztériumok finanszírozását.

Ezek után kapott kérdést a miniszterelnök a minimálbér 2027-es alakulásáról. Az RTL riportere szembesítette Magyar Pétert azzal a kampányígéretével, amelyben azt ígérte, hogy jövőre megduplázza a minimálbér Magyarországon. A felvetés arra is kitért, hogy van-e már megállapodás a jövő évi minimálbér, illetve bérminimum emeléséről, és ha igen, akkor mik a pontos számok.