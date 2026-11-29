Közel 37 ezer forinttal vihetnek haza többet januártól a minimálbéren foglalkoztatott magyar munkavállalók a béremelés és az adójóváírás együttes hatására – ismertette videójában Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a kisebb keresetűeket célzó adócsökkentés mintegy 2,5 millió embert érinthet, a kormány pedig a fogyasztás élénkülését és a foglalkoztatás bővülését is reméli az intézkedéstől.

Nagyot változnak a fizetések januártól: Kármán András szerint évente közel negyedmillió forinttal több maradhat a minimálbéren dolgozóknál – és ebben még nincs benne a béremelés / Fotó: AFP

Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, november 26-án hivatalosan is aláírták a jövő évi béremelésről szóló háromoldalú megállapodást. Ennek értelmében 2027. január 1-jétől

a minimálbér bruttó 322 800 forintról 347 ezer forintra, vagyis 7,5 százalékkal,

a garantált bérminimum pedig bruttó 373 200 forintról 396 ezer forintra, azaz 6,1 százalékkal emelkedik.

A százalékos béremelés a részmunkaidőben foglalkoztatottakra is vonatkozik. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a megállapodás a munkáltatók és a munkavállalók érdekeinek összehangolásával született meg.

Minimálbér 2027: a béremelésnél is többet hozhat az adójóváírás

A személyi jövedelemadó általános kulcsa jövőre is 15 százalék marad, az adójóváírásnak köszönhetően azonban a minimálbér után ténylegesen fizetendő szja 9 százalékra csökken. A kedvezmény havi bruttó 694 ezer forintos keresetig jár, a minimálbér és annak kétszerese között fokozatosan csökkenő mértékben. A minimálbérnél kevesebbet kereső részmunkaidős dolgozókra szintén a 9 százalékos adóterhelés vonatkozik majd.

A teljes munkaidőben minimálbérért dolgozók havonta 20 820, évente 249 840 forinttal járhatnak jobban pusztán az adójóváírás miatt.

Az egyéb szja-kedvezményeket nem érvényesítő munkavállalók nettó minimálbére a jelenlegi 214 662 forintról 251 575 forintra emelkedhet. A különbségből 16 093 forintot a bruttó béremelés, 20 820 forintot pedig az adócsökkentés biztosít.

Kármán András szerint a nettó minimálbér forintban kifejezett emelkedése közel 60 százalékkal haladhatja meg a 2024-es, eddigi legnagyobb emelést. A pénzügyminiszter arra is kitért, hogy míg

a nettó minimálbér 17,2, a nettó garantált bérminimum pedig 13,3 százalékkal nőhet,

az átlagos nettó keresetek emelkedését az egyszeri hatások nélkül 7,5 százalék körülire várja.

A kormány 2027-re 3 százalék körüli inflációval számol, így a miniszter szerint a nettó minimálbér vásárlóereje közel 14 százalékkal növekedhet. Ez azonban az inflációs várakozás teljesülésétől is függ.