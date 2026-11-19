A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának ülésén megegyeztünk a jövő évi minimálbér és bérminimum összegéről. A megállapodás aláírására a jövő héten kerül sor – jelentette be csütörtök kora este a pénzügyminiszter és a szociális és családügyi miniszter.

Rendkívüli: bejelentette a Tisza-kormány a 2027-es minimálbér és a garantál bérminimum összegét / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Kármán András és Kátai-Németh Vilmos Facebook-bejegyzése szerint a Kormány a 2027. évi bértárgyalások során a munkavállalói jövedelmek érdemi növelése és a vállalkozások teherviselő képességének megőrzése közötti egyensúly kialakítására törekedett.

A megállapodás alapján a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 000 forintra, míg a garantált bérminimum 6,1 százalékkal, 396 000 forintra emelkedik.

Azzal egészítették ki, hogy a tervezett adójóváírással együtt, az egyéb személyi jövedelemadó-kedvezményekre nem jogosult munkavállalók esetében

a minimálbér nettó összege 17,2 százalékkal, havi közel 37 ezer forinttal,

a garantált bérminimumé pedig 13,3 százalékkal, havi mintegy 33 ezer forinttal növekedhet.

Mindez úgy biztosíthat jelentős nettó keresetnövekedést, hogy a bruttó bérek mérsékeltebb emelkedése a gazdaságilag sérülékenyebb munkáltatók számára is kezelhetőbb többlet terhet jelent – értékelt a Tisza-kormány két minisztere.

Szerintük a kezdetben jelentősen eltérő munkáltatói és munkavállalói álláspontok közelítése eredményeként olyan háromoldalú megállapodás jött létre, amely egyszerre szolgálja a munkavállalók vásárlóerejének növekedését, a foglalkoztatás stabilitását és a szabályozás széles körű társadalmi legitimációját.

Arról nem tettek említést, hogy Magyar Péter a kampányban még a minimálbér megduplázásáról beszélt 2027-ben.

Annyit tettek hozzá, hogy idei év lezárta után a felek közösen dolgoznak egy középtávú, képletalapú megegyezésen is, ami garantálni tudja a nominális bérek gazdasági teljesítőképességéhez igazodó, ugyanakkor méltányos meghatározását.

Mennyi a minimálbér és a garantált bérminimum 2027-ben?

A miniszterek bejelentése után a LIGA Szakszervezetek közleményét adtak ki a mai VKF ülésről. „Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a bruttó minimálbér tekintetében nem, de a nettó minimálbér tekintetében sikerült teljesíteni azt az elvárást, hogy Magyarország eleget tegyen a ratifikált minimálbér-irányelvnek” – kommentálta Hatvani Jácint elnök.