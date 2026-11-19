Rendkívüli: bejelentette a Tisza-kormány a 2027-es minimálbér és a garantált bérminimum összegét, Kármán András megszólalt – ennyivel emelkednek a fizetések jövőre
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának ülésén megegyeztünk a jövő évi minimálbér és bérminimum összegéről. A megállapodás aláírására a jövő héten kerül sor – jelentette be csütörtök kora este a pénzügyminiszter és a szociális és családügyi miniszter.
Kármán András és Kátai-Németh Vilmos Facebook-bejegyzése szerint a Kormány a 2027. évi bértárgyalások során a munkavállalói jövedelmek érdemi növelése és a vállalkozások teherviselő képességének megőrzése közötti egyensúly kialakítására törekedett.
- A megállapodás alapján a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 000 forintra,
- míg a garantált bérminimum 6,1 százalékkal, 396 000 forintra emelkedik.
Azzal egészítették ki, hogy a tervezett adójóváírással együtt, az egyéb személyi jövedelemadó-kedvezményekre nem jogosult munkavállalók esetében
- a minimálbér nettó összege 17,2 százalékkal, havi közel 37 ezer forinttal,
- a garantált bérminimumé pedig 13,3 százalékkal, havi mintegy 33 ezer forinttal növekedhet.
Mindez úgy biztosíthat jelentős nettó keresetnövekedést, hogy a bruttó bérek mérsékeltebb emelkedése a gazdaságilag sérülékenyebb munkáltatók számára is kezelhetőbb többlet terhet jelent – értékelt a Tisza-kormány két minisztere.
Szerintük a kezdetben jelentősen eltérő munkáltatói és munkavállalói álláspontok közelítése eredményeként olyan háromoldalú megállapodás jött létre, amely egyszerre szolgálja a munkavállalók vásárlóerejének növekedését, a foglalkoztatás stabilitását és a szabályozás széles körű társadalmi legitimációját.
Arról nem tettek említést, hogy Magyar Péter a kampányban még a minimálbér megduplázásáról beszélt 2027-ben.
Annyit tettek hozzá, hogy idei év lezárta után a felek közösen dolgoznak egy középtávú, képletalapú megegyezésen is, ami garantálni tudja a nominális bérek gazdasági teljesítőképességéhez igazodó, ugyanakkor méltányos meghatározását.
Mennyi a minimálbér és a garantált bérminimum 2027-ben?
A miniszterek bejelentése után a LIGA Szakszervezetek közleményét adtak ki a mai VKF ülésről. „Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a bruttó minimálbér tekintetében nem, de a nettó minimálbér tekintetében sikerült teljesíteni azt az elvárást, hogy Magyarország eleget tegyen a ratifikált minimálbér-irányelvnek” – kommentálta Hatvani Jácint elnök.
|Minimál-bér
|2026
|2027
|Százalékos változás
|Ennyi forint plusz
|Bruttó
|322 800
|347 000
|7,5
|24 ezer
|Nettó
|214 662
|251 500
|17,2
|37 ezer
A szakszervezeti vezető hozzátette:
a rendszeres bruttó átlagkereset 2027-re az előrejelzések szerint 757 ezer forint lesz, ez nettóban 503 405.
Ennek a fele 251 703 forint, tehát ez a cél teljesült. "Három éve megfogalmazott célunk volt, és ezért jött létre a hároméves megállapodás, hogy növeljük a minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók jövedelmének vásárlóerejét, hogy csökkenjen a dolgozói szegénység, más szavakkal, aki nyolcórás munkát végez, meg tudjon élni a jövedelméből. A cél természetesen megmarad, szeretnénk, ha a bruttó értékre is igaz lenne mindez, és a minimálbér elérné a rendszeres átlagkereset 50 százalékát, de megértjük a gazdaság és a munkáltatók aggályait, és engedtünk a hároméves megállapodás által meghatározott értékekből."
Ez egyrészt köszönhető a kormány vállalásának, amely a minmálbéren foglalkoztatottak számára adójóváírást vezet be, így számukra 15 százalék helyett 9 százalék lesz az adókötelezettség. De köszönhető a szakszervezeti összefogásnak is, amelyre korábban alig volt példa: a tárgyalások során nem volt széthúzás a munkavállalói oldalon, minden konföderáció azonos nyelven beszélt.
Jelezte, hogy a munkáltatói érvek szerint a béremelést nehéz kigazdálkodni, illetve a cégek versenyképességét sodorja veszélybe az elvárt emelési mérték. Csakhogy Magyarországon az eurózónához mért termelékenység az EU átlag 68-70 százaléka,
a vásárlóerő-paritáson mért fogyasztás az eurozónához képest csupán 60 százalék.
Ez szerinte önmagában azt mutatja, hogy a bérek nagyobb mértékben vannak elmaradva, mint amit a termelékenység indokol.
Hatvani Jácint hozzátette, a garantált bérminimum emelésének mértékét is sikerült a munkáltatói ajánlatnál magasabb mértékűre módosítani. A legalább középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozókra érvényes béremelkedés és a minimálbér közötti nagy különbség hosszú távon összecsúsztatná a kétféle bérminimumot, ezért a munkavállalói oldal szerette volna, ha a minimálbér és a garantált bérminimum közötti különbség arányaiban 2027-ban is megmaradjon. Itt kompromisszumos megállapodás született, amely a munkavállalói oldal álláspontja szerint vállalható. A garantált bér tehát jövőre 396 ezer forint lesz, ami 6,1 százalékos növekedésnek felel meg.
Hatvani Jácint emlékeztetett arra is, hogy a bruttó minimálbér emelése számos, a munkavállalók szociális biztonságát érintő ellátás szempontjából is meghatározó.
- A gyermekgondozási díj (GYED)
- és a táppénz felső határa,
- valamint az álláskeresési járadék maximális összege is
a mindenkori minimálbérhez igazodik. Végezetül a munkavállalói oldal azt javasolta, hogy egy új, három évre szóló bérmegállapodás szülessen, amely továbbviszi a jelenlegi eredményeket, és beteljesíti azt a célt, hogy a minimálbér elérje a nemzetgazdasági rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát.