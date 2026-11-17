Minimálbér, garantált bérminimum 2027: itt az áttörés, napokon belül leüthetik a megállapodást a munkaadók és a szakszervezetek
Újabb előrelépés történt a jövő évi minimálbérről és garantált bérminimumról szóló egyeztetéseken, a munkaadói és a munkavállalói oldal is közeledésről számolt be. A felek még nem jutottak megállapodásra, de a csütörtöki tárgyalási fordulón már akár le is zárhatják a hetek óta tartó bérvitát.
Továbbra is reális esély van arra, hogy még ezen a héten megállapodjanak a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) következő egyeztetését csütörtökön tartják.
Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke a keddi találkozó után az MTI-nek elmondta: a korábbi, meglehetősen merev álláspontokhoz képest ezúttal sikerült közelebb kerülniük egymáshoz a feleknek. A munkaadói oldal képviselője szerint mindkét oldalon további belső egyeztetésekre van szükség a következő tárgyalási forduló előtt.
Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára ennél is bizakodóbban nyilatkozott. Reményét fejezte ki, hogy még ezen a héten jó eséllyel megállapodás születhet, a keddi tárgyalás részleteiről azonban nem kívánt beszélni.
A munkavállalói oldal is érzékelte az előrelépést. Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke az MTI-nek úgy fogalmazott:
Kicsit közeledtek az álláspontok, de annyira nem, hogy egymás kezébe csapjunk.
Szerinte a csütörtöki találkozó újabb lehetőséget teremt a megegyezésre.
A tárgyalások tétjét a kormány legutóbbi ajánlata is jelzi. A javaslat szerint 2027 januárjától
- a minimálbér 7,5 százalékkal;
- a garantált bérminimum pedig 6,5 százalékkal emelkedhetne.
Ez a jelenlegi bruttó 322 800 forintos minimálbért nagyjából 347 ezer forintra, a 373 200 forintos garantált bérminimumot pedig mintegy 397 ezer forintra növelné.
A kompromisszumos ajánlat azért is jelentős, mert a munkáltatók korábban jóval kisebb emelést tartottak elfogadhatónak. Zs. Szőke Zoltán október 27-én még arról beszélt, hogy a munkaadói oldal mindkét bérkategóriában 4 százalékos növelést javasol. A szakszervezetek ezzel szemben a korábbi hároméves bérmegállapodásban szereplő célokhoz ragaszkodtak.
A 2024-ben megkötött megállapodás 2027-re eredetileg 14 százalékos minimálbér-emelést irányzott elő. A gazdasági növekedés azonban elmaradt a korábbi várakozásoktól, ezért a munkáltatók a bérmegállapodás felülvizsgálatát szorgalmazták. A kormány mostani ajánlata a két oldal közötti különbség mérséklésére kínálhat lehetőséget.
Nem csak a minimálbér-emelés kérdéses
Az egyeztetéseken az adóváltozások is fontos szerepet kapnak. A minimálbéresek személyi jövedelemadója a tervek szerint 15-ről 9 százalékra csökkenhet, ami a bruttó béremelés mellett a nettó keresetek növekedését is segítheti. A munkaadók számára viszont továbbra is kérdés, hogy a vállalkozások gazdasági teljesítménye és teherbíró képessége mellett mekkora béremelés vállalható.
A november 10-i és a mostani tárgyalási forduló után egyaránt közeledésről számoltak be az érdekképviseletek, de konkrét megállapodás egyelőre nem született. A csütörtöki egyeztetésen kiderülhet, sikerül-e a kormányzati ajánlat mentén lezárni a 2027-es bérekről szóló vitát.
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Újabb fordulat történt a jövő évi bérekről szóló tárgyalásokon, miután a kormány konkrét javaslattal állt elő a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére. Bár a szakszervezetek szerint az ajánlat elfogadható kiindulópont lehet, a munkáltatók továbbra is sokallják a tervezett növekedést. A bérmegállapodás így még várat magára.