Újabb előrelépés történt a jövő évi minimálbérről és garantált bérminimumról szóló egyeztetéseken, a munkaadói és a munkavállalói oldal is közeledésről számolt be. A felek még nem jutottak megállapodásra, de a csütörtöki tárgyalási fordulón már akár le is zárhatják a hetek óta tartó bérvitát.

Megmozdultak a tárgyalások a minimálbérről, már ezen a héten megszülethet a megállapodás / Fotó: Elena Shishkina

Továbbra is reális esély van arra, hogy még ezen a héten megállapodjanak a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) következő egyeztetését csütörtökön tartják.

Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke a keddi találkozó után az MTI-nek elmondta: a korábbi, meglehetősen merev álláspontokhoz képest ezúttal sikerült közelebb kerülniük egymáshoz a feleknek. A munkaadói oldal képviselője szerint mindkét oldalon további belső egyeztetésekre van szükség a következő tárgyalási forduló előtt.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára ennél is bizakodóbban nyilatkozott. Reményét fejezte ki, hogy még ezen a héten jó eséllyel megállapodás születhet, a keddi tárgyalás részleteiről azonban nem kívánt beszélni.

A munkavállalói oldal is érzékelte az előrelépést. Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke az MTI-nek úgy fogalmazott:

Kicsit közeledtek az álláspontok, de annyira nem, hogy egymás kezébe csapjunk.

Szerinte a csütörtöki találkozó újabb lehetőséget teremt a megegyezésre.

A tárgyalások tétjét a kormány legutóbbi ajánlata is jelzi. A javaslat szerint 2027 januárjától

a minimálbér 7,5 százalékkal;

a garantált bérminimum pedig 6,5 százalékkal emelkedhetne.

Ez a jelenlegi bruttó 322 800 forintos minimálbért nagyjából 347 ezer forintra, a 373 200 forintos garantált bérminimumot pedig mintegy 397 ezer forintra növelné.

A kompromisszumos ajánlat azért is jelentős, mert a munkáltatók korábban jóval kisebb emelést tartottak elfogadhatónak. Zs. Szőke Zoltán október 27-én még arról beszélt, hogy a munkaadói oldal mindkét bérkategóriában 4 százalékos növelést javasol. A szakszervezetek ezzel szemben a korábbi hároméves bérmegállapodásban szereplő célokhoz ragaszkodtak.