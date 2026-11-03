Nullkilométeres tiszások kerültek pozícióba: csalódtak a minisztériumi dolgozók – béremelés nem lesz, két-három ember munkáját végzi egy

A Reddit névtelen kommentelői pontosan tudják, miért kell időnként belsős információkat szivárogtatni. Azt remélik, meghallja vagy a sajtó vagy a kormány, eljut Magyar Péter miniszterelnökhöz, aki majd rendet tesz. De ennek egyelőre nyoma nincsen, az állami kiadások megvágása pedig nem ígér sok jót a minisztériumi dolgozóknak.

Kapitány István kávézásra vendégül látta a követőit a minisztérium egyik tárgyalójában/ Fotó: Kapitány István Facebook

„Két ember munkáját csinálom, és fizuemelésről szó sincs, pedig rá is kérdeztem, hogy mire számítsak.” A válasz annyi volt, hogy „Gondolkoznak rajta” – idézte fel egy hozzászóló a Reddit Kollégák fórumán. Ennek másfél hónapja. Azt is megírta, mikor emelték legutóbb a fizetését, 2024 januárjában. Egy másik hozzászóló még a 2023-as béréért dolgozik, és állítása szerint a munkahelyén többen vannak így.

A Világgazdaságnak megszólaló jogász azt mondta, ő most kapott egy csekélyebb emelést, de beosztásához képes sokkal nagyobb felelősséggel járó kodifikációs munkát végez, még így is alacsony bérért. Már azt a kérdést is feltette magának, hogy jutott-e előbbre az élete azzal, hogy jogász lett és a közszférát választotta. Lehangolónak nevezte azt a hozzáállást, amit az új vezetés részéről tapasztal.

A béremelés esélyéről egy másik kommentelő konkrét munkahelyi beszélgetést idézett fel. Azt írta, náluk az új közigazgatási államtitkár már az elején megmondta, „hogy ne is számítsunk rá”. A tárcát nem nevezte meg. Ugyanő összevonásokról és egy állítólagos harmincszázalékos létszámleépítésről is írt, de ezt az arányt ő is csak folyosói pletykaként hallotta. Egy másik hozzászóló legfeljebb egyszeri, évvégi jutalmat tart elképzelhetőnek. A beszélgetésben egyikük sem hivatkozott valamennyi minisztériumra érvényes döntésre.

Olyan véleményt is leírtak a munkavállalók kiválasztásáról, hogy: „Felvesznek huszasával haverokat (szigorúan a sajtó/protokollra- fejenkent bruttó 1,5 millaért) aztán belengetik a leépítest, aztan amikor rajönnek, hogy ez így nem megy, megint felvesznek mindenkit. Annyira szánalmas ez." Erre reagált egy másik ember: „Amúgy ez a legjobb, hogy amikor a fideszesek ilyen-olyan rokonai/haverjai lettek bekapolva azt meg bírta írni a sajtó a fizetéseikkel együtt, de most a lassan tömegével br. 1.5-ért bepakolt, gyakran nullkilométeres fiatal haverjaikról/rokonaikról egy büdös szó nincs, pedig mindenki tudja, aki tudni akarja..."