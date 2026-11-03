Nullkilométeres tiszások kerültek pozícióba: csalódtak a minisztériumi dolgozók – béremelés nem lesz, két-három ember munkáját végzi egy
A Reddit névtelen kommentelői pontosan tudják, miért kell időnként belsős információkat szivárogtatni. Azt remélik, meghallja vagy a sajtó vagy a kormány, eljut Magyar Péter miniszterelnökhöz, aki majd rendet tesz. De ennek egyelőre nyoma nincsen, az állami kiadások megvágása pedig nem ígér sok jót a minisztériumi dolgozóknak.
„Két ember munkáját csinálom, és fizuemelésről szó sincs, pedig rá is kérdeztem, hogy mire számítsak.” A válasz annyi volt, hogy „Gondolkoznak rajta” – idézte fel egy hozzászóló a Reddit Kollégák fórumán. Ennek másfél hónapja. Azt is megírta, mikor emelték legutóbb a fizetését, 2024 januárjában. Egy másik hozzászóló még a 2023-as béréért dolgozik, és állítása szerint a munkahelyén többen vannak így.
A Világgazdaságnak megszólaló jogász azt mondta, ő most kapott egy csekélyebb emelést, de beosztásához képes sokkal nagyobb felelősséggel járó kodifikációs munkát végez, még így is alacsony bérért. Már azt a kérdést is feltette magának, hogy jutott-e előbbre az élete azzal, hogy jogász lett és a közszférát választotta. Lehangolónak nevezte azt a hozzáállást, amit az új vezetés részéről tapasztal.
A béremelés esélyéről egy másik kommentelő konkrét munkahelyi beszélgetést idézett fel. Azt írta, náluk az új közigazgatási államtitkár már az elején megmondta, „hogy ne is számítsunk rá”. A tárcát nem nevezte meg. Ugyanő összevonásokról és egy állítólagos harmincszázalékos létszámleépítésről is írt, de ezt az arányt ő is csak folyosói pletykaként hallotta. Egy másik hozzászóló legfeljebb egyszeri, évvégi jutalmat tart elképzelhetőnek. A beszélgetésben egyikük sem hivatkozott valamennyi minisztériumra érvényes döntésre.
Olyan véleményt is leírtak a munkavállalók kiválasztásáról, hogy: „Felvesznek huszasával haverokat (szigorúan a sajtó/protokollra- fejenkent bruttó 1,5 millaért) aztán belengetik a leépítest, aztan amikor rajönnek, hogy ez így nem megy, megint felvesznek mindenkit. Annyira szánalmas ez." Erre reagált egy másik ember: „Amúgy ez a legjobb, hogy amikor a fideszesek ilyen-olyan rokonai/haverjai lettek bekapolva azt meg bírta írni a sajtó a fizetéseikkel együtt, de most a lassan tömegével br. 1.5-ért bepakolt, gyakran nullkilométeres fiatal haverjaikról/rokonaikról egy büdös szó nincs, pedig mindenki tudja, aki tudni akarja..."
Meglehetősen érdekes egy másik vélemény is: „A megbízható káderek most listán adják le “fideszes” referens kollégák nevét, hogy kiket kell kirúgni, és lám, státuszelvonás és hasonló címszók alatt el is küldik őket. Őket, és néha még pluszban olyat is, akinek az a bűne, hogy jóban volt velük, vagy kell a helye egy tisza aktivistának. Olyan nevekről van szó, hogy igencsak meglepődne mindenki…" Több kommenetelő is megemlíti, hogy nem ezért szavazott a Tisza párta, nem ezt ígérték a programjukban a közigazgatásnak.
Három ember munkája, egy fizetés
De ha minden hozzáértő kirúgnak, akkor vajon ki fogja elvégezni a szakmai munkát. A tisztogatás hamarosan ellehetetleníti a napi működést is, az egyik hozzászóló például arra panaszkodott, hogy eddig két munkakört látott el, a létszámstop és az újabb távozások miatt viszont hamarosan négy-öt munkakör feladatai maradnak rá. Vitézy Dávid tárcájáról egy másik kommentelő azt írta, hogy két és fél éve nem kapott emelést – ehhez nyilván nincs köze a Tisza-kormánynak - három ember munkáját végzi, és a sürgős feladatok a szabadságára is követik. Ugyanebben a tárcában egy nyári gyakornok egészen mást látott, az ő egységében nyugalom volt, mindenki a saját munkáját végezte.
Hogy mennyiért éri meg maradni, arról egy jogász végzettségű kormánytisztviselő írt a legkonkrétabban. Saját közlése szerint bruttó 615 ezer forintot keres, a magánszférában korábban ennek a dupláját kapta. Egy másik, ugyancsak a közszférában dolgozó jogász szakjogászi végzettséggel nettó 350 ezer forintról számolt be.
Kik veszik át a tapasztalt tisztviselők helyét?
A vita ott vált igazán élessé, amikor szóba került, hogy kik távoznak, és kik kapnak közben állást. Az egyik hozzászóló szerint náluk két diplomával, több nyelv ismeretével és több mint tíz év gyakorlattal rendelkező kollégákat küldtek el. Akiket személyesen ismert közülük, azok maguk is várták a változást. A helyükre szerinte „nullkilométeresek” érkeztek. Mások arról írtak, hogy a kabinetekben és egyes vezetői posztokon a kampányban szerzett kapcsolatok többet nyomhatnak a latban a szakmai múltnál. Ezek névtelen beszámolók, a konkrét kinevezések körülményei a hozzászólásokból nem ellenőrizhetők.
Az egyik megszólaló több mint 25 év közigazgatási tapasztalattal végül maga ment el. Elmondása szerint az új vezetők többször is beszéltek vele. Amikor viszont megpróbálta elmagyarázni, hogy egyes eljárási lépéseket miért nem lehet egyszerűen kihagyni,
rendre azt a választ kapta, hogy „úgy nem lesz, ahogy volt”.
Egy másik hozzászóló még a helyén van. A Tiszára szavazott, a közigazgatást ma is „szívszerelemnek” nevezi, de már az álláshirdetéseket nézi. Nyilván nem általános és reprezentatív a fenti véleménycsokor, de a folyamatok előrevetítik azt, hogy hamarosan még komolyabb működési problémáik lesznek a minisztériumoknak.
Az állam magán spórolna – mit éreznek meg ebből a minisztériumi dolgozók?
A béremelésre váró tisztviselőknek kevés biztatást adott Kármán András, amikor bemutatta, hol spórolna az állam 2027-ben. Ahogy a Világgazdaság október 20-án megírta, a kormány összesen 1465 milliárd forinttal fogná vissza az állami kiadásokat. Ebből 447 milliárd forintot a minisztériumok és az állami cégek működésén akar megtakarítani, azaz legalább tíz százalékkal csökkentené a működési kiadásaikat. A pénzügyminiszter
- a beszerzések
- és az informatikai szerződések költségei mellett
- külön kitért a fizetésekre is, és szigorú bérgazdálkodást helyezett kilátásba.
A tárcáknál így a bérek befagyasztása és a létszámcsökkentés is reális lehetőség. Hogy melyik minisztériumban maradhat el az emelés, hol hagyják betöltetlenül a megüresedő állásokat, és hol küldhetnek el embereket, azt Kármán bejelentése nem részletezte.