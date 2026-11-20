Hivatalos közleményt adott ki pénteken az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., amelyben megerősítette, hogy a tulajdonosok döntése alapján egyeztetéseket folytatott a magyar állammal a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésére és fejlesztésére kötött koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A társaság hangsúlyozta, hogy a szerződés lezárásáig valamennyi vállalt feladatát teljesíti, beleértve az M1-es autópálya bővítését is – derült ki az MKIF sajtóközleményéből.

Fotó: Jánosa Bence / MKIF Zrt. / MKIF / Facebook

A bejelentés jelentős fordulatot jelent a hónapok óta húzódó ügyben, hiszen a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető társaság korábban még határozottan kiállt a 35 évre szóló szerződés mellett. Az MKIF közölte, hogy a tárgyalások során mind az állami, mind a tulajdonosi oldal számára kiemelt szempont volt a közlekedés zavartalansága, valamint a koncessziós munkákban érintett dolgozók helyzete. A megállapodás pénzügyi és jogi részletei ugyanakkor egyelőre nem ismertek. A társaság jelezte, hogy ezekről csak a tárgyalások lezárása után ad tájékoztatást.

Tegnap még nem árulták el, most már hivatalosan is megerősítették

A fejlemény különösen annak fényében érdekes, hogy a Világgazdaság éppen csütörtökön számolt be az MKIF első reakciójáról a kormány legutóbbi bejelentésére. A Világgazdaság november 19-i megkeresésére a társaság akkor mindössze annyit közölt, hogy a szerződés megszüntetésével kapcsolatos kérdésekkel a magyar kormányhoz kell fordulni. Az MKIF tehát akkor még nem kívánt érdemben nyilatkozni a megállapodásról, de nem is cáfolta a kormányzati bejelentést. A pénteki közlemény ehhez képest már egyértelműen megerősíti a közös megegyezéses lezárásról folytatott egyeztetéseket.

Magyar Péter már bejelentette, hogy visszaveszik az autópályákat az MKIF-től

A koncesszió megszüntetésének szándékát

Magyar Péter miniszterelnök

és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter

még szeptemberben jelentette be. A kormány álláspontja szerint a 2022-ben megkötött, 35 évre szóló megállapodás rendkívül kedvezőtlen az állam számára. A kabinet számításai alapján a szerződés teljes időtartamára jutó kifizetések elérhetik a 23 ezer milliárd forintot. A kormány szeptember 18-án már határozatban is rendelkezett a szerződés megszüntetésének előkészítéséről, amelyről lapunk akkor részletesen beszámolt. Magyar Péter szerdán újabb bejelentést tett, amely szerint a kormány döntött a koncesszió lezárásáról. A korábbi tervek szerint 2027. április 1-jétől a Magyar Közút vehetné át az érintett úthálózat üzemeltetését.