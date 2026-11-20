Itt a hivatalos bejelentés Mészáros Lőrincéktől: megszűnik a 35 éves autópálya-koncesszió – az MKIF elárulta, mi lesz az M1-es bővítésével
Hivatalos közleményt adott ki pénteken az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., amelyben megerősítette, hogy a tulajdonosok döntése alapján egyeztetéseket folytatott a magyar állammal a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésére és fejlesztésére kötött koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A társaság hangsúlyozta, hogy a szerződés lezárásáig valamennyi vállalt feladatát teljesíti, beleértve az M1-es autópálya bővítését is – derült ki az MKIF sajtóközleményéből.
A bejelentés jelentős fordulatot jelent a hónapok óta húzódó ügyben, hiszen a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető társaság korábban még határozottan kiállt a 35 évre szóló szerződés mellett. Az MKIF közölte, hogy a tárgyalások során mind az állami, mind a tulajdonosi oldal számára kiemelt szempont volt a közlekedés zavartalansága, valamint a koncessziós munkákban érintett dolgozók helyzete. A megállapodás pénzügyi és jogi részletei ugyanakkor egyelőre nem ismertek. A társaság jelezte, hogy ezekről csak a tárgyalások lezárása után ad tájékoztatást.
Tegnap még nem árulták el, most már hivatalosan is megerősítették
A fejlemény különösen annak fényében érdekes, hogy a Világgazdaság éppen csütörtökön számolt be az MKIF első reakciójáról a kormány legutóbbi bejelentésére. A Világgazdaság november 19-i megkeresésére a társaság akkor mindössze annyit közölt, hogy a szerződés megszüntetésével kapcsolatos kérdésekkel a magyar kormányhoz kell fordulni. Az MKIF tehát akkor még nem kívánt érdemben nyilatkozni a megállapodásról, de nem is cáfolta a kormányzati bejelentést. A pénteki közlemény ehhez képest már egyértelműen megerősíti a közös megegyezéses lezárásról folytatott egyeztetéseket.
Magyar Péter már bejelentette, hogy visszaveszik az autópályákat az MKIF-től
A koncesszió megszüntetésének szándékát
- Magyar Péter miniszterelnök
- és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter
még szeptemberben jelentette be. A kormány álláspontja szerint a 2022-ben megkötött, 35 évre szóló megállapodás rendkívül kedvezőtlen az állam számára. A kabinet számításai alapján a szerződés teljes időtartamára jutó kifizetések elérhetik a 23 ezer milliárd forintot. A kormány szeptember 18-án már határozatban is rendelkezett a szerződés megszüntetésének előkészítéséről, amelyről lapunk akkor részletesen beszámolt. Magyar Péter szerdán újabb bejelentést tett, amely szerint a kormány döntött a koncesszió lezárásáról. A korábbi tervek szerint 2027. április 1-jétől a Magyar Közút vehetné át az érintett úthálózat üzemeltetését.
Mi lesz az M1-es autópálya bővítésével?
A szerződés megszüntetésének egyik legfontosabb kérdése a folyamatban lévő és tervezett autópálya-fejlesztések jövője. A 2022-ben megkötött koncessziós szerződés nem kizárólag a meglévő gyorsforgalmi utak üzemeltetéséről rendelkezett. Az MKIF összesen 1237 kilométernyi úthálózat kezelését vette át, a megállapodás pedig új autópályák építését és meglévő szakaszok bővítését is tartalmazta. A legfontosabb folyamatban lévő beruházás az M1-es autópálya bővítése, amelynek sorsáról most egyértelműen fogalmazott a társaság: a szerződés hivatalos lezárásáig folytatja a munkálatokat.
Ez ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy a beruházás a koncesszió megszüntetése után is változatlan ütemben haladhat tovább. Az új finanszírozási és kivitelezési feltételekről egyelőre nem közöltek részleteket. A legfontosabb kérdés tehát továbbra is nyitott: mekkora összegű elszámolás mellett szűnhet meg a 35 évre kötött szerződés, és ki viseli a már megkezdett beruházások finanszírozásának terheit? Az MKIF egyelőre csak annyit ígért, hogy a megállapodás részleteiről a tárgyalások lezárása után tájékoztatja a nyilvánosságot.