Magyarország kormányához fordul egyik legjelentősebb közlekedési beruházásának megvalósítása érdekében a Fejér Vármegyei Közgyűlés – számolt be a testület csütörtöki döntéséről Facebook-oldalán Molnár Krisztián, a grémium fideszes elnöke. Mint kifejtette, az M200-as gyorsforgalmi út megépítése azután került veszélybe, hogy a kabinet felmondta az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kötött, a fejlesztésre is kiterjedő szerződést.

Az MKIf-fel felbontott szerződés értelmében 2027-ben kezdődtek volna munkálatok, amelyek most bizonytalan ideig lekerültek a napirendről. / Fotó: Koszticsák Szilárd

A 81-es főút tehermentesítése is veszélybe került az MKIF szerződésének felmondásával

Az eredeti ütemezés szerint 2027-ben kezdődött volna meg az M1-es és az M7-es autópályát, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat összekötő, kétszer két sávos, óránként 110 kilométeres tervezési sebességű autóút építése. A teljes beruházás 2032-re készült volna el.

A Komárom–Mór–Székesfehérvár–Sárbogárd nyomvonalon haladó M200-as országos jelentőségű fejlesztés, hiszen az M0-s autóút tehermentesítéséhez is hozzájárulna.

A vármegyei közgyűlés elnöke több olyan, régóta fennálló közlekedési problémára is felhívta a figyelmet, amelyre megoldást kínálna a beruházás:

tehermentesítenék a halálútként emlegetett 81-es főút Mór és Székesfehérvár közötti szakaszát,

egy új, biztonságos körforgalmi csomópont kialakításával orvosolnák a székesfehérvári Auchan-körforgalom közlekedési problémáit,

a gazdaságilag elmaradottabb dél-fejéri térség közvetlen gyorsforgalmi összeköttetéshez jutna.

Molnár Krisztián hangsúlyozta, hogy az új autóút a közlekedésbiztonság és az utazási komfort javítása mellett a vármegye gazdasági lehetőségeit is jelentősen bővítené.

A közgyűlés ezért csütörtöki ülésén úgy határozott, hogy a koncessziós szerződés felmondása ellenére kezdeményezi a kormánynál az M200-as mielőbbi megépítését.

Az autópálya-koncessziós szerződés felmondásának lehetséges következményeire a múlt héten Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is felhívta a figyelmet.

Mint arról lapunk beszámolt, a kormány döntése az M7-es autópálya Budapest és a Balaton közötti szakaszának irányonként háromsávosra bővítését, valamint az ahhoz kapcsolódó, Székesfehérvár déli városrészébe tervezett zajvédő fal megépítését is bizonytalanná tette. Az M200-as építésének esetleges elhalasztása ráadásul a város negyedik autópálya-lehajtójának kialakítását is késleltetheti, így továbbra is várat magára az átmenő forgalom teljes kiszorítása Székesfehérvár belső útjairól.