Most lett elege egy teljes megyének, mégse épülhet meg a régóta várt új autópályájuk: a Tisza-kormányhoz fordulnak segítségért – "Végre tehermentesítésre került volna a halálút"
Magyarország kormányához fordul egyik legjelentősebb közlekedési beruházásának megvalósítása érdekében a Fejér Vármegyei Közgyűlés – számolt be a testület csütörtöki döntéséről Facebook-oldalán Molnár Krisztián, a grémium fideszes elnöke. Mint kifejtette, az M200-as gyorsforgalmi út megépítése azután került veszélybe, hogy a kabinet felmondta az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kötött, a fejlesztésre is kiterjedő szerződést.
A 81-es főút tehermentesítése is veszélybe került az MKIF szerződésének felmondásával
Az eredeti ütemezés szerint 2027-ben kezdődött volna meg az M1-es és az M7-es autópályát, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat összekötő, kétszer két sávos, óránként 110 kilométeres tervezési sebességű autóút építése. A teljes beruházás 2032-re készült volna el.
A Komárom–Mór–Székesfehérvár–Sárbogárd nyomvonalon haladó M200-as országos jelentőségű fejlesztés, hiszen az M0-s autóút tehermentesítéséhez is hozzájárulna.
A vármegyei közgyűlés elnöke több olyan, régóta fennálló közlekedési problémára is felhívta a figyelmet, amelyre megoldást kínálna a beruházás:
- tehermentesítenék a halálútként emlegetett 81-es főút Mór és Székesfehérvár közötti szakaszát,
- egy új, biztonságos körforgalmi csomópont kialakításával orvosolnák a székesfehérvári Auchan-körforgalom közlekedési problémáit,
- a gazdaságilag elmaradottabb dél-fejéri térség közvetlen gyorsforgalmi összeköttetéshez jutna.
Molnár Krisztián hangsúlyozta, hogy az új autóút a közlekedésbiztonság és az utazási komfort javítása mellett a vármegye gazdasági lehetőségeit is jelentősen bővítené.
A közgyűlés ezért csütörtöki ülésén úgy határozott, hogy a koncessziós szerződés felmondása ellenére kezdeményezi a kormánynál az M200-as mielőbbi megépítését.
Az autópálya-koncessziós szerződés felmondásának lehetséges következményeire a múlt héten Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is felhívta a figyelmet.
Mint arról lapunk beszámolt, a kormány döntése az M7-es autópálya Budapest és a Balaton közötti szakaszának irányonként háromsávosra bővítését, valamint az ahhoz kapcsolódó, Székesfehérvár déli városrészébe tervezett zajvédő fal megépítését is bizonytalanná tette. Az M200-as építésének esetleges elhalasztása ráadásul a város negyedik autópálya-lehajtójának kialakítását is késleltetheti, így továbbra is várat magára az átmenő forgalom teljes kiszorítása Székesfehérvár belső útjairól.