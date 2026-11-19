November 20-tól jelentősen változnak a fogyasztói hitelezés szabályai Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatása szerint háromszoroshoz közeli összegre emelkedik a díjmentes előtörlesztés értékhatára, szigorodnak a hitelreklámok előírásai, és a halasztott fizetést kínáló szolgáltatók egy része is jegybanki ellenőrzés alá kerül. Az új rendelkezések főszabály szerint a hatálybalépés után megkötött szerződésekre vonatkoznak.

A BNPL-szolgáltatást kínáló, a törvény hatálya alá tartozó kereskedőknek és szolgáltatóknak regisztrálniuk kell tevékenységüket az MNB-nél, elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál. / Fotó: Ladóczki Balázs

A halasztott fizetés is az MNB-ellenőrzés alá kerül

Az egyik legfontosabb változás, hogy az eddigi 200 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedik a fogyasztási hitelek díjmentes előtörlesztésének értékhatára. A kedvezmény a személyi kölcsönökre, az áruhitelekre és az autóhitelekre is vonatkozik, a jelzáloghitelekre azonban nem.

Az ingyenes előtörlesztés lehetősége nem naptári évhez kötődik: a jogszabály az előző előtörlesztéstől számított időszakot veszi figyelembe.

A változtatás azoknak kedvezhet, akik a havi törlesztőrészleteken felül nagyobb összeget is vissza tudnak fizetni tartozásukból, és ezzel csökkentenék hitelük futamidejét vagy a fennálló tartozás után fizetendő kamatot.

Szigorúbb szabályok vonatkoznak a „vásárolj most, fizess később” (BNPL) konstrukciókra is. Az ilyen szolgáltatást kínáló, a törvény hatálya alá tartozó kereskedőknek és szolgáltatóknak regisztrálniuk kell tevékenységüket az MNB-nél, elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál.

A kötelezettség alól ugyanakkor mentesülhetnek azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek saját termékeik vagy szolgáltatásaik megvásárlásához kiegészítő jelleggel, kamatmentesen biztosítanak halasztott fizetést. További feltétel, hogy a késedelmi kamat ne haladja meg a jegybanki alapkamatot.

A hitelezők a jövőben nem biztosíthatnak az ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül hitelkártyát, folyószámlahitelt vagy magasabb hitelkeretet. A fogyasztó hallgatása sem tekinthető beleegyezésnek, ha egy számára elküldött ajánlatra nem válaszol.

Szigorúbb feltételekkel lehet hiteleket reklámozni

A törvénymódosítás a hitelreklámokat is érinti. Tilos lesz azt sugallni, hogy a hitelfelvétel javítja az ügyfél pénzügyi helyzetét, növeli életszínvonalát, vagy hogy hitelfelvétellel árkedvezmény érhető el.