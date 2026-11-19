Több mint kétszeresére tolták ki a díjmentesen előtörleszthető hitelek értékhatárát, akár 1 év után is felbontható lesz az ügyfél részéről egy szerződés
November 20-tól jelentősen változnak a fogyasztói hitelezés szabályai Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatása szerint háromszoroshoz közeli összegre emelkedik a díjmentes előtörlesztés értékhatára, szigorodnak a hitelreklámok előírásai, és a halasztott fizetést kínáló szolgáltatók egy része is jegybanki ellenőrzés alá kerül. Az új rendelkezések főszabály szerint a hatálybalépés után megkötött szerződésekre vonatkoznak.
A halasztott fizetés is az MNB-ellenőrzés alá kerül
Az egyik legfontosabb változás, hogy az eddigi 200 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedik a fogyasztási hitelek díjmentes előtörlesztésének értékhatára. A kedvezmény a személyi kölcsönökre, az áruhitelekre és az autóhitelekre is vonatkozik, a jelzáloghitelekre azonban nem.
Az ingyenes előtörlesztés lehetősége nem naptári évhez kötődik: a jogszabály az előző előtörlesztéstől számított időszakot veszi figyelembe.
A változtatás azoknak kedvezhet, akik a havi törlesztőrészleteken felül nagyobb összeget is vissza tudnak fizetni tartozásukból, és ezzel csökkentenék hitelük futamidejét vagy a fennálló tartozás után fizetendő kamatot.
Szigorúbb szabályok vonatkoznak a „vásárolj most, fizess később” (BNPL) konstrukciókra is. Az ilyen szolgáltatást kínáló, a törvény hatálya alá tartozó kereskedőknek és szolgáltatóknak regisztrálniuk kell tevékenységüket az MNB-nél, elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál.
A kötelezettség alól ugyanakkor mentesülhetnek azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek saját termékeik vagy szolgáltatásaik megvásárlásához kiegészítő jelleggel, kamatmentesen biztosítanak halasztott fizetést. További feltétel, hogy a késedelmi kamat ne haladja meg a jegybanki alapkamatot.
A hitelezők a jövőben nem biztosíthatnak az ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül hitelkártyát, folyószámlahitelt vagy magasabb hitelkeretet. A fogyasztó hallgatása sem tekinthető beleegyezésnek, ha egy számára elküldött ajánlatra nem válaszol.
Szigorúbb feltételekkel lehet hiteleket reklámozni
A törvénymódosítás a hitelreklámokat is érinti. Tilos lesz azt sugallni, hogy a hitelfelvétel javítja az ügyfél pénzügyi helyzetét, növeli életszínvonalát, vagy hogy hitelfelvétellel árkedvezmény érhető el.
A reklámokban egyértelműen jelezni kell, hogy a hitelfelvétel költségekkel jár. A digitális hirdetésekben a jogszabály által meghatározott alapvető információkat főszabály szerint úgy kell megjeleníteni, hogy azok egy mobiltelefon képernyőjén is elférjenek. Indokolt esetben további adatok görgetéssel vagy kattintással is elérhetővé tehetők. A hitelintézeteknek két lépcsőben kell tájékoztatniuk az ügyfeleket;
- először a kölcsön általános feltételeit, köztük a kamatokat, a futamidőt, a költségeket és az előtörlesztés lehetőségeit kell ismertetniük.
- Ezt követően, még a szerződés megkötése előtt, az ügyfél egyedi igényeire szabott részletes tájékoztatást kell adniuk.
Amennyiben a fogyasztó a részletes információkat csak a szerződéskötést megelőző 24 órában kapja meg, a hitelezőnek egy-hét napon belül írásban emlékeztetnie kell az elállási jogára.
Ha az ügyfél nem kapta kézhez a szerződési feltételeket és a szükséges tájékoztatást, akár a szerződés megkötését követő 12 hónap és 14 nap elteltéig is díjmentesen elállhat a hitelszerződéstől.
Új jogosultságot kapnak azok a hiteligénylők is, akiknek a kérelmét automatizált rendszer utasítja el. Ha a hitelbírálatot például mesterséges intelligencia végezte, a fogyasztó kérheti az elutasító döntés emberi felülvizsgálatát.
A fizetési nehézségekkel küzdők számára szintén új védelmet vezetnek be. Ha egy ügyfél nem tudja visszafizetni folyószámlahitel-tartozását, a hitelezőnek a végrehajtási eljárás megindítása előtt 12 hónapos, díjmentes visszafizetési lehetőséget kell biztosítania.
Az MNB közleménye szerint a november 20-án hatályba lépő változtatások célja a túlzott eladósodás megelőzése, az átláthatóbb hitelfelvétel és a fogyasztói jogok erősítése.
A háztartások szeptemberben 144,5 milliárd forint értékben kötöttek új személyihitel-szerződéseket, ami közel 36 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.
Az MNB korábban arra is figyelmeztetett, hogy a halasztott fizetési konstrukciók jelentős fogyasztóvédelmi kockázatot hordozhatnak. Az ezekből származó tartozások ugyanis nem minden esetben jelennek meg a hagyományos hitelnyilvántartásokban, ami megnehezítheti az ügyfelek eladósodottságának felmérését.