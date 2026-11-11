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Vitézy Dávid büszkén tett bejelentést a mohácsi Duna-hídról: látványos fotókon mutatta meg az ország egyik legnagyobb építkezését – „Azon dolgozunk, hogy mielőbb elkészüljön”

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Elérte az 50 százalékos készültséget a mohácsi Duna-híd építése, a 756 méter hosszú átkelő acélszerkezete már 61 méterrel emelkedik a Duna fölé. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a beruházás műszaki tartalmának átalakításával mintegy 75 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. A tárcavezető az előző kormányt is bírálta a mohácsi Duna-híd eredeti tervei miatt.
VG
2026.11.11, 08:00
Frissítve: 2026.11.11, 08:05
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Félidőhöz érkezett a mohácsi Duna-híd építése: a teljes beruházás készültsége elérte az 50 százalékot – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán. A 756 méter hosszú híd mederszerkezete október végén érte el a legmagasabb pontját, az acélszerkezet jelenleg 61 méterrel emelkedik a Duna vízszintje fölé.

mohácsi Duna-híd
Félidőnél jár a mohácsi Duna-híd építése
Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Mindkét parton zajlanak a mohácsi Duna-híd munkálatai

A tárcavezető tájékoztatása szerint a mederpillér utolsó vasbeton kéregelemei is a helyükre kerültek. A két parton párhuzamosan zajlanak a híd és a hozzá kapcsolódó útszakaszok építési munkálatai, amelyekben naponta átlagosan 250 szakember vesz részt.

Az M6-os autópályától Mohács felé vezető első hat kilométeres útszakaszt már májusban átadták. Az alföldi oldalon az eredeti tervek szerinti kétszer egysávos út épül meg.

A közlekedési és beruházási miniszter bejegyzésében a beruházás költségeit is érintette. Vitézy Dávid szerint az előző kormány indokolatlanul túlméretezett és rendkívül drága projektet indított el, amelynek műszaki tartalmát az új kabinet felülvizsgálta és észszerűsítette.

A tárcavezető állítása szerint az átalakításokkal mintegy 75 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. A miniszter arról is beszámolt, hogy visszavették a kivitelezőtől a választások előtt folyósított, 98 százalékos előleget.

Vitézy a költségcsökkentés részeként említette azt is, hogy az alföldi oldalon nem valósul meg az előző kormány által utólag megrendelt négysávos útszakasz-bővítés, hanem az eredeti elképzelések szerinti 2×1 sávos út épül meg. A bejegyzésben ugyanakkor nem részletezte a 75 milliárd forintos megtakarítás számításának hátterét, illetve az előleg visszavételének pénzügyi és szerződéses körülményeit.

A közútfejlesztésekre fordítanák a megtakarított pénzt

A miniszter szerint a mohácsi Duna-híd megépítése azért is fontos, mert új közúti kapcsolatot teremt a Duna két partja között, javítja Mohács és a környező térség elérhetőségét, valamint erősíti a dél-magyarországi közlekedési kapcsolatokat.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a kormány nem akar félbehagyott beruházásokat maga után hagyni, ezért a már megkezdett közlekedési fejlesztéseket befejezik. A tárcavezető ugyanakkor éles különbséget tett az előző és a jelenlegi kormány beruházáspolitikája között.

Megfogalmazása szerint nem a minél drágább beruházások megvalósítása, hanem a valóban szükséges fejlesztések elvégzése a cél. A miniszter azt ígérte, hogy a mohácsi híd építésén elért megtakarítást az ország felújításra szoruló közútjaira fordítják.

Vitézy megígérte a beruházás folytatását

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, október közepére biztossá vált, hogy a kormány folytatja a beruházás megvalósítását, amelynek költségvetési terheinek jelentős része még hátravan. Jövőre több mint 100 milliárd forintot fizethetnek ki a projektre. Vitézy Dávid szerint a beruházás felülvizsgálata során 

  • visszavonták a korábban megemelt, 76 milliárd forintos többletműszaki tartalmat, és
  • a 98 százalékra emelt előleget is visszakövetelték a kivitelezőtől. 

Vitézy Dávid szerint a hidat már visszaskálázni kisebbre racionális költséggel nem lehet, így bár a beruházás több szempontból, valamint a társadalomban is rendkívül vitatott, befejezik azt.

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