Vitézy Dávid büszkén tett bejelentést a mohácsi Duna-hídról: látványos fotókon mutatta meg az ország egyik legnagyobb építkezését – „Azon dolgozunk, hogy mielőbb elkészüljön”

Félidőhöz érkezett a mohácsi Duna-híd építése: a teljes beruházás készültsége elérte az 50 százalékot – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán. A 756 méter hosszú híd mederszerkezete október végén érte el a legmagasabb pontját, az acélszerkezet jelenleg 61 méterrel emelkedik a Duna vízszintje fölé.

Félidőnél jár a mohácsi Duna-híd építése

Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Mindkét parton zajlanak a mohácsi Duna-híd munkálatai

A tárcavezető tájékoztatása szerint a mederpillér utolsó vasbeton kéregelemei is a helyükre kerültek. A két parton párhuzamosan zajlanak a híd és a hozzá kapcsolódó útszakaszok építési munkálatai, amelyekben naponta átlagosan 250 szakember vesz részt.

Az M6-os autópályától Mohács felé vezető első hat kilométeres útszakaszt már májusban átadták. Az alföldi oldalon az eredeti tervek szerinti kétszer egysávos út épül meg.

A közlekedési és beruházási miniszter bejegyzésében a beruházás költségeit is érintette. Vitézy Dávid szerint az előző kormány indokolatlanul túlméretezett és rendkívül drága projektet indított el, amelynek műszaki tartalmát az új kabinet felülvizsgálta és észszerűsítette.

A tárcavezető állítása szerint az átalakításokkal mintegy 75 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. A miniszter arról is beszámolt, hogy visszavették a kivitelezőtől a választások előtt folyósított, 98 százalékos előleget.

Vitézy a költségcsökkentés részeként említette azt is, hogy az alföldi oldalon nem valósul meg az előző kormány által utólag megrendelt négysávos útszakasz-bővítés, hanem az eredeti elképzelések szerinti 2×1 sávos út épül meg. A bejegyzésben ugyanakkor nem részletezte a 75 milliárd forintos megtakarítás számításának hátterét, illetve az előleg visszavételének pénzügyi és szerződéses körülményeit.

A közútfejlesztésekre fordítanák a megtakarított pénzt

A miniszter szerint a mohácsi Duna-híd megépítése azért is fontos, mert új közúti kapcsolatot teremt a Duna két partja között, javítja Mohács és a környező térség elérhetőségét, valamint erősíti a dél-magyarországi közlekedési kapcsolatokat.