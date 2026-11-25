Startpisztolyra vár a Mohu gigantikus hulladékhasznosítója, de ez Gajdos Lászlóékat nem hatja meg: a koncesszor minden mozdulata nagyító alatt – kiderült, mi lesz a palackvisszaváltással
Hatalmas beruházás indítása előtt áll a hazai koncessziós hulladékgazdálkodásért felelős Mohu Zrt, azonban a társaság e projektjére is kiterjed tevékenysége egészének néhány hónapja indított átvilágítása. A Világgazdaság megkérdezte az Élő Környezetért Felelős Minisztériumot (ÉKFM) Százhalombattán tervezett hulladékhasznosító építéséről, kiemelten a választott technológiáról és annak költségeiről.
A létesítmény kapcsán válaszában a minisztérium leszögezte, hogy az energetikai hasznosítási kapacitás bővítése a koncesszor koncessziós szerződésben vállalt kötelezettsége. A vonatkozó európai uniós irányelvben előírt 2035-től legfeljebb 10 százalékos (derogációval 25 százalékos, 2040-től 10 százalékos települési hulladék lerakási célértékének teljesítéséhez ugyanis további energetikai hasznosítási kapacitásra is szükség van. A technológia megfelelő kiválasztása és jóváhagyása a hatósági engedélyezési eljárás része, a kiválasztott technológiának meg kell felelnie az elérhető legjobb technikával kapcsolatos követelményeknek. A beruházás költségeire vonatkozóan nincs megkötés, a költséghatékonyság érvényre juttatása a beruházó feladata és kockázata.
Nagyító alatt a Mohu minden mozdulata
Az átvilágítás alapvetően azért indult, mert az új kormány elégedetlen a koncessziós kötelezettségek teljesítésével. Ráadásul a Mohu tevékenységének megkezdése óta nem várt problémák is keletkeztek: a legnagyobb lakossági visszhangot talán az üzletszerűvé vált palackgyűjtés hátulütői, piaci körben pedig a – kereskedői panaszok szerint – a Mohunak a koncessziós feladatain túlnyúló fémhulladék-gyűjtése keltette.
Az átvilágításnak nem célja, hogy az állam elvegye a Mohutól a 35 évre szóló koncessziós megbízást, az viszont igen, hogy erősítse a területen az állam szerepét, és rászorítsa a társaságot a feladatok elvárt szintű teljesítésére. Mint a Világgazdaság érdeklődésére a napokban a minisztérium kifejtette: a Mohunál maradnának a feladatok, de minden megállapított jogsértésért bírság járna.
A minisztérium tájékoztatása szerint a kormány megállapította, hogy a koncesszor több előírt, uniós célszámot sem teljesített.
Most tehát azt vizsgálják, hogy az ágazat egészében mi áll az elmaradások mögött, és hol kell beavatkozni. Az említett bírságot a hulladéktörvény módosításának tervezete már tartalmazza: a hatóság a Mohut megbírságolnál annak minden egyes jogsértéséért, vagyis a társaság egyetlen mulasztást sem úszhatna meg pusztán figyelmeztetéssel.
A módosítás az át nem vett hulladékért viselt felelősséget is pontosítaná. A hulladék birtokosa mentesülhetne a felelősség alól, ha igazolja, hogy a Mohu vagy annak alvállalkozója miatt nem tudta átadni a hulladékot. Ilyenkor a hatóság a céget kötelezné az átvételre. Az alvállalkozó akkor mentesülhetne, ha bizonyítja, hogy jelezte a problémát a koncessziós társaságnak, a hulladékgazdálkodó cég azonban a figyelmeztetés ellenére elmulasztotta megtenni a szükséges intézkedéseket.
A miniszter felszólíthatná a társaságot, hogy 15 napon belül módosítsa a jogszabálysértő szerződési feltételeket. A tervezet szerint a koncessziós társaságnak kellene gondoskodnia a szelektív hulladékgyűjtés infrastruktúrájáról, illetve a gyűjtéshez megfelelő lefedettségéről területenként és hulladékanyag-fajtánként.
A tervezet tehát a hulladékgazdálkodó vállalatra bízza a hulladékgazdálkodást, de nem rendelkezik sem állami tulajdonszerzésről, sem a társaság feladatainak állami átvételéről.
Rendet kell tenni a palackvisszaváltásban
A minisztériumtól egy most kapott (újabb) válasz kitér a palackvisszaváltási rendszer módosítására is. Lapunk azt kérdezte, várható-e rászorulók palackgyűjtése miatti problémák visszaszorítása, illetve az e rászoruló, jellemzően hajléktalan embereket kihasználó, maffiaszerű szerveződések felszámolása? Mint a tárca jelezte, a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer átfogó felülvizsgálata a koncessziós társaság a kötelező visszaváltási rendszerre is kiterjed. A minisztérium azt kívánja elérni, hogy a visszaváltási rendszer a környezetvédelmi célok teljesítése mellett megbízható, megfelelő színvonalú szolgáltatást biztosítson, és a visszaváltó pontok használata a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a vásárlók és a környéken élők számára.
A kérdésben jelzett köztisztasági, közbiztonsági és szociális problémák kezelése ugyanakkor több szereplő együttműködését igényli. A kiszolgáltatott emberek esetleges kihasználására, illetve jogsértő szerveződésekre utaló konkrét esetek kivizsgálása az illetékes hatóságok feladata. A visszaváltási rendszer működésének javítása mellett ezért
- az önkormányzatok,
- a rendvédelmi szervek
- és a szociális ellátórendszer
együttműködésére is szükség van.
Lapunk korábbi írása szerint e téren hatalmas a baj: a gyűjtésre rátelepedett bűnözői csoportok az ország számos pontjáról felutazva keresik az 50 forintért visszaváltható üvegeket és palackokat. Egyesek naponta 60–80 ezer forinthoz is juthatnak ezzel, a kerületi polgármesterek szerint számos esetben a visszaváltásából származó bevételt kábítószer-vásárlásra fordítják. A palackvisszaváltás körül kialakuló konfliktusok már a kereskedelmi egységek működését is érintik.
A Mohu fémkereskedelmét érő kritikákra vonatkozó kérdésre most nem kaptunk külön választ, pontosabban nyilván erre is az a felelet az érvényes, hogy az átvilágítás kiterjed a társaság tevékenységének egészére. Mint olvasható: a minisztérium a felülvizsgálat során arra törekszik, hogy a rendszer működéséből eredő problémák csökkenjenek, és a lakosság számára érzékelhetően javuljon a szolgáltatás.