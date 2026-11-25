Hatalmas beruházás indítása előtt áll a hazai koncessziós hulladékgazdálkodásért felelős Mohu Zrt, azonban a társaság e projektjére is kiterjed tevékenysége egészének néhány hónapja indított átvilágítása. A Világgazdaság megkérdezte az Élő Környezetért Felelős Minisztériumot (ÉKFM) Százhalombattán tervezett hulladékhasznosító építéséről, kiemelten a választott technológiáról és annak költségeiről.

A Mohu tervezett hulladékhasznosítójára is szükség van a vállalt kötelezettséget teljesítéséhez/Fotó: Mol

A létesítmény kapcsán válaszában a minisztérium leszögezte, hogy az energetikai hasznosítási kapacitás bővítése a koncesszor koncessziós szerződésben vállalt kötelezettsége. A vonatkozó európai uniós irányelvben előírt 2035-től legfeljebb 10 százalékos (derogációval 25 százalékos, 2040-től 10 százalékos települési hulladék lerakási célértékének teljesítéséhez ugyanis további energetikai hasznosítási kapacitásra is szükség van. A technológia megfelelő kiválasztása és jóváhagyása a hatósági engedélyezési eljárás része, a kiválasztott technológiának meg kell felelnie az elérhető legjobb technikával kapcsolatos követelményeknek. A beruházás költségeire vonatkozóan nincs megkötés, a költséghatékonyság érvényre juttatása a beruházó feladata és kockázata.

Nagyító alatt a Mohu minden mozdulata

Az átvilágítás alapvetően azért indult, mert az új kormány elégedetlen a koncessziós kötelezettségek teljesítésével. Ráadásul a Mohu tevékenységének megkezdése óta nem várt problémák is keletkeztek: a legnagyobb lakossági visszhangot talán az üzletszerűvé vált palackgyűjtés hátulütői, piaci körben pedig a – kereskedői panaszok szerint – a Mohunak a koncessziós feladatain túlnyúló fémhulladék-gyűjtése keltette.

Az átvilágításnak nem célja, hogy az állam elvegye a Mohutól a 35 évre szóló koncessziós megbízást, az viszont igen, hogy erősítse a területen az állam szerepét, és rászorítsa a társaságot a feladatok elvárt szintű teljesítésére. Mint a Világgazdaság érdeklődésére a napokban a minisztérium kifejtette: a Mohunál maradnának a feladatok, de minden megállapított jogsértésért bírság járna.

A minisztérium tájékoztatása szerint a kormány megállapította, hogy a koncesszor több előírt, uniós célszámot sem teljesített.

Most tehát azt vizsgálják, hogy az ágazat egészében mi áll az elmaradások mögött, és hol kell beavatkozni. Az említett bírságot a hulladéktörvény módosításának tervezete már tartalmazza: a hatóság a Mohut megbírságolnál annak minden egyes jogsértéséért, vagyis a társaság egyetlen mulasztást sem úszhatna meg pusztán figyelmeztetéssel.