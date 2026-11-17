A Mol csoport százhalombattai és pozsonyi finomítója is rugalmassá válik 2027 végére – válaszolt a Világgazdaságnak a társaság kommunikációs osztálya. Vagyis a Mol technológiai szempontból készen áll majd arra, hogy bármilyen típusú kőolajat bedolgozzon.

A műszaki átállás mellett a forrásai diverzifikálására is törekszik a Mol/Fotó: Mol

Ez csak az egyik, de fontos lépés

Azonban – mint hangsúlyozták – a diverzifikáció nem kizárólag finomítói kérdés. „A műszaki átállás előnyeit csak akkor tudjuk teljes mértékben kihasználni, ha rendelkezésre állnak a megfelelő alternatív beszerzési források és szállítási útvonalak is. Meggyőződésünk, hogy a régió ellátásbiztonságához több, egymással versengő ellátási útvonalra van szükség, miközben a diverzifikáció nem járhat azzal, hogy elszabadulnak az üzemanyagárak és romlik a régió versenyképessége" – állt a válaszban.

A Világgazdaság azért kért helyzetképet a Százhalombattán folyó műszaki átállásról, mert

2022-ben a Mol számára kiemelten fontossá vált az Ukrajnában folyó háború miatt, hogy hatékonyan fel tudjon dolgozni nem orosz minőségű kőolajat is.

Igaz, a Mol addigra egy 2014-ben indult, 170 millió dolláros program eredményeként már felkészítette a Dunai Finomítót (Dufi) arra, hogy 35 százalékban nem orosz olajminőséget is finomíthasson, de

2022-ben már arra is fel kellett készülnie, hogy esetleg egyáltalán nem kap vezetéken oroszországi olajat.

Mint akkkor Huff Zsolt, a Mol Magyarország csoportszintű downstream termelés üzletágának ügyvezető bejelentette, a Monál előkészítenek egy tizenöt elemből álló beruházási programot a tengeren érkező kőolaj feldolgozására való átállásra.

Ugyanakkor, míg a Barátság II olajvezetéken körülbelül 60 különféle kőolaj lényegében stabil összetételű keveréke érkezik, a tengeri olaj sokkal változékonyabb, a társaságnak pedig nincs olyan infrastruktúrája, hogy 8-10 különféle kőolajból keverjen ki egy állandó minőséget. „Most folyamatos munka mellett kell egy új portfólióra felkészülnie az ellátásbiztonság fenntartása érdekében, vagyis úgy, mintha repülés közben alakítanánk át egy repülőt" – mondta Huff Zsolt.