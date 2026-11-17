Új olajforrások után kutat a Mol: hiába a 165 milliárdos gigaberuházás, a finomítók átépítése nem elég, egyetlen vezeték kevés
A Mol csoport százhalombattai és pozsonyi finomítója is rugalmassá válik 2027 végére – válaszolt a Világgazdaságnak a társaság kommunikációs osztálya. Vagyis a Mol technológiai szempontból készen áll majd arra, hogy bármilyen típusú kőolajat bedolgozzon.
Ez csak az egyik, de fontos lépés
Azonban – mint hangsúlyozták – a diverzifikáció nem kizárólag finomítói kérdés. „A műszaki átállás előnyeit csak akkor tudjuk teljes mértékben kihasználni, ha rendelkezésre állnak a megfelelő alternatív beszerzési források és szállítási útvonalak is. Meggyőződésünk, hogy a régió ellátásbiztonságához több, egymással versengő ellátási útvonalra van szükség, miközben a diverzifikáció nem járhat azzal, hogy elszabadulnak az üzemanyagárak és romlik a régió versenyképessége" – állt a válaszban.
A Világgazdaság azért kért helyzetképet a Százhalombattán folyó műszaki átállásról, mert
- 2022-ben a Mol számára kiemelten fontossá vált az Ukrajnában folyó háború miatt, hogy hatékonyan fel tudjon dolgozni nem orosz minőségű kőolajat is.
- Igaz, a Mol addigra egy 2014-ben indult, 170 millió dolláros program eredményeként már felkészítette a Dunai Finomítót (Dufi) arra, hogy 35 százalékban nem orosz olajminőséget is finomíthasson, de
- 2022-ben már arra is fel kellett készülnie, hogy esetleg egyáltalán nem kap vezetéken oroszországi olajat.
Mint akkkor Huff Zsolt, a Mol Magyarország csoportszintű downstream termelés üzletágának ügyvezető bejelentette, a Monál előkészítenek egy tizenöt elemből álló beruházási programot a tengeren érkező kőolaj feldolgozására való átállásra.
Ugyanakkor, míg a Barátság II olajvezetéken körülbelül 60 különféle kőolaj lényegében stabil összetételű keveréke érkezik, a tengeri olaj sokkal változékonyabb, a társaságnak pedig nincs olyan infrastruktúrája, hogy 8-10 különféle kőolajból keverjen ki egy állandó minőséget. „Most folyamatos munka mellett kell egy új portfólióra felkészülnie az ellátásbiztonság fenntartása érdekében, vagyis úgy, mintha repülés közben alakítanánk át egy repülőt" – mondta Huff Zsolt.
Mit tudott eredetileg a Dufi, és mit nem?
Korábbi cikkünkben felsoroltunk néhány konkrétumot, mit jelent az, hogy a Dunai Finomító létesítményeit az orosz olajkeverék tulajdonságai alapján optimalizálták a maximális termékkihozatalra:
- A berendezések, vezetékek falai pont annyira savállók, amennyit a közepes savtartalmú Urál-keverék feldolgozása során el kell tudni viselniük.
- A Dufi kéntelenítőkapacitása akkora, amennyire szükség van az orosz nyersolaj 1,7 százaléknyi kéntartalmának kivonásához.
- A telephely feldolgozóberendezései, a félkész- és késztermék-tartályai is akkorák, amekkorára szükség van a 20,5 százalékos bitumenkihozatalú nyersolaj összetételéből adódóan a finomítás és tárolás során.
- A berendezések alkalmasak a közepes sűrűségű (30,5 API-fokos) olaj kezelésére, megfelelő hőmérsékleten tartására.
Azzal még károsodás nélkül is megbirkóznak a finomító létesítményei, ha az orosz olajhoz az említett arányban más olajat kevernek, de a gazdaságosság már ekkor is romlik. Például a nehezebb kőolajból már nem tudják kivonni az összest kén, és az olaj nehezebben kezelhető a szennyező összetevői miatt. Pont azért lyukadt ki 2019-ben olajcsövek sora, mert klórral szennyezett orosz kőolaj érkezett.
Rijekában nagyot lépett a Mol
- A Mol tavaly októberben leghamarabb 2027-re tette, hogy műszakilag készen áll a rugalmasabb kőolajváltásra az említett, 500 millió dolláros ráfordítás révén.
- Az aktuális dátum a 2027 végi időpont.
- A beruházás teljes, várható költsége az előbbi 500 millió dollár.
- Mint a Mol lapunknak részletezte: a Dunai és a Pozsonyi Finomító, valamint a kapcsolódó logisztikai rendszerek technológiai diverzifikációját szolgáló beruházások összköltsége 165 milliárd forint.
Emellett a Mol csoport több olyan projektet is megvalósított, amely közvetlenül erősíti a diverzifikációt és a régió országainak rugalmas ellátását. Ezek közül kiemelkedik a márciusban átadott, mintegy 256 milliárd forintból épített rijekai késleltetett kokszoló üzem, amely lehetővé teszi a nehezebb típusú nyersolajok feldolgozását, miközben mintegy 30 százalékkal növeli a dízelkihozatalt. Szintén stratégiai jelentőségű a jelenleg épülő, 127 kilométeres Magyarország-Szlovákia termékvezeték.
Egy cső nem cső
A Mol emellett azon dolgozik a kapott válasz szerint, hogy minél több, megbízható vezetéki kapcsolat létesüljön a térség országai között.
Továbbra is szorgalmazza az Odessza-Brodi vezeték újraindítását, mert a vezetéken újabb útvonalon érkezhet Közép-Európába fekete-tengeri kőolaj.
Emellett a Mol készen áll arra is, hogy a horvátországi Janaffal a teljes szakaszon és az összes időjárási körülmény mellett tesztelje az Adria-vezetéket.
A diverzifikáció nemcsak új útvonalakat, hanem új forrásokat is jelent. Ennek jegyében folyamatosan bővíti nemzetközi kutatási és termelési (upstream) portfólióját: „az azerbajdzsáni ACG mezőben lévő részesedésünk és líbiai offshore kutatási koncessziónk is azt szolgálja, hogy a régió minél több forrásból juthasson energiához. Ugyanakkor a jelenleg folyó iráni háború jelentősen korlátozta az alternatív kőolajok elérhetőségét és drasztikusan növelte annak költségeit. A Hormuzi-szoros tanulságai is igazolják: az infrastruktúra fejlesztése mellett a beszerzési források diverzifikációján is aktívan dolgozni kell, hogy minden helyzetre legyen kész forgatókönyv" – közölte a társaság.
Volt közelebbi kockázat is de már nincs
Nem csak az orosz olajimport esetleges elakadása okozhat fejfájást a Molnak, hanem az is, hogy hiába érkezne az import Ukrajnán át, hanem, hogy esetleg hamarosan akkor sem vásárolhat, ha annak nem lenne fizikai akadálya. November 21-én lejár ugyanis az a határidő, ameddig az Egyesült Államok Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (Office of Foreign Funds Control, OFAC) felmentést adott Magyarországnak az oroszországi Lukoil és a Rosznyefty cégektől érkező kőolaj vásárlási tilalma alól. November 22-től Magyarország – a gyakorlatban a Mol – csak orosz eltérő forrásból vásárolhat. Ha megszegi a tilalmat, annak az összes, az USA-ban exportáló exportőr issza a levét: termékeik csak 100 százalékos büntetővámmal léphetnek be az amerikai piacra, azaz lényegében kiszorulnak onnan.
Azonban a mai bejelentés szerint az USA meghosszabbította a szankciók alóli mentességet az orosz olajvásárláshoz.