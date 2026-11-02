Újra teljes gőzzel termel a Mol százhalombattai finomítója: a szakértő elárulta, hogy lehet-e olcsóbb az üzemanyag Magyarországon – versenyjogi vizsgálat is jöhet a benzinkutaknál
Újból 100 százalékos kapacitással termel a Mol százhalombattai finomítója, miután lezárult a létesítmény közel egy évig tartó, 18 milliárd forintba került javítása. A munka során a Dunai Finomító AV-3-as üzemében tavaly keletkezett károkat hárították el, de a létesítmény kapacitását nem növelték. A rekonstrukció idején a Mol nagyjából 60 százalékos kapacitással állította elő a benzint és a gázolajat. A kínálat tehát bővült, a kereslet viszont változatlan, várhatnánk tehát az árak esését.
Stabilabb ellátás, változatlan áron
„A világpiaci nyersolajárak azonban például ma is emelkedtek, a régió üzemanyagellátása pedig annyira szűkös, hogy ezeket a tényezőket sem lehet figyelmen kívül hagyni az AV-3-as üzem újraindításának hatásait vizsgálva” – nyilatkozta a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. A szakember a jelenlegi körülmények között nem tartja valószínűnek, hogy az AV-3-as újraindulása önmagában elegendő lenne a hazai üzemanyagárak csökkenéséhez.
Ugyanakkor – mint rámutatott – a kínálat bővülésének már most érzékelhető kedvező hatása van: mérséklődik a térség üzemanyag-ellátásának kockázata, egyúttal annak az esélye is csökken, hogy a benzin és a gázolaj tovább dráguljon a hazai töltőállomásokon.
A régiós kiskereskedelmi üzemanyagárak így remélhetőleg a piaci folyamatok által indokoltnál alacsonyabb szinten maradhatnak. Ez különösen a gázolaj esetében lenne kedvező fejlemény, hiszen ennél a terméknél jelentős a térség importkitettsége.
Magyarországon emellett az import szerepének mérséklődésére is számítani lehet az üzemanyag-ellátásban. Ennek azért van különös jelentősége, mert a behozatalt jelenleg folyamatos logisztikai nehézségek kísérik. A belföldi termelés növekedésével ugyanakkor csökkenhet az ellátás függősége az olyan tényezőktől, mint a Duna alacsony vízállása miatt akadozó folyami szállítás vagy a vasúti kapacitások korlátozott rendelkezésre állása. Mindez azonban nem változtat azon, hogy a hazai üzemanyagárak alakulását továbbra is alapvetően a nemzetközi jegyzésárak határozzák meg.
Mától mindenesetre 2 forinttal csökken a 95-ös benzin literenkénti országos átlagára, míg a gázolajé változatlan marad a Holtankoljak tájékoztatása szerint. Így a benzinért átlagosan 640, a gázolajért pedig 721 forintot kell fizetni literenként a hazai töltőállomásokon.
Marad az árprés – uniós vizsgálat sem kizárt
A hazai autósoknak kedvez, hogy tankoláskor tompított árat kell fizetniük, bár ez az ár is elég magas. Viszont ennek azoknak a kisebb töltőállomások isszák a levét, amelyek nem saját anyacégük finomítójától kapják az üzemanyagot (hiszen nincs is finomítóval rendelkező anyacégük), hanem nagykereskedőktől vásárolják. A nagykereskedők pedig piaci árat szabnak, ami rendjén is lenne, amíg piaci – tehát a nagykereskedelminál magasabb – lenne a kiskereskedelmi ár is.
Csakhogy nem az. Több hónapja tapasztalt jelenség, hogy azok a benzinkutak, amelyek egy olajfinomítóval is rendelkező csoporthoz tartoznak, a piaci nagykereskedelmi árnál alacsonyabb kiskereskedelmit alkalmaznak a kútjaiknál. Igaz, hogy ezen veszíthenek, de elviselik, hiszen a tőkeerős csoporthoz tartoznak. E színes kutakkal szemben azonban a kis, fehér kutak viszont tönkremehetnek, néhány már be is zárt.
Ezért az árpolitikáért a kis piaci szereplők képviselői korábban elsősorban a Molt vádolták. Azért a Molt, mert a kisebb játékosok kénytelenek követni piacvezető kiskereskedelmi árait. Most azonban nem emelte ki a társaságot a Független Benzinkutasok Szövetségének (FBSZ) szakértője, hanem általában beszélt a nagy forgalmazók által továbbra is alkalmazott módszerről.
A Világgazdaság arról kérdezte Egri Gábort, hogy a százhalombattai AV-3-as üzem újraindítása javít-e valamint a szervezet által képviselt vállalkozások helyzetén. Egri Gábor emlékeztetett, hogy már csak azért sem javulhatott a helyzetük, mert Magyarország gázolajból mintegy 30 százalékban behozatalra szorul. Ráadásul – úgy tudja –, hogy
karbantartás miatt hamarosan a Molhoz tartozó Slovnaft is leáll,
vagyis az árprés marad. Mivel pedig a hazai gázolaj kiskereskedelmi ára tartósan alacsonyabb a nagykereskedelminél, ez pedig ellenétes az uniós joggal, az FBSZ jogászan már vizsgálják, hogy az ügyben hogyan indítható uniós versenyjogi vizsgálat. Hamarosan eldől, hogy az FBSZ beadja-e a vizsgálati kérelmét az uniós versenyhatósághoz.
Újra kellett építeni a Mol kulcsfontosságú létesítményét
A Mol Dunai Finomítójának AV-3 nyersolaj-desztilláló üzeme súlyasoan megrongálódott a 2025. október 20-i tűzben. Jelentős műszaki károk keletkeztek, a létesítmény vasbeton szerkezetét elbontották, majd újjáépítették a társaság pénteki közleménye szerint. A munka során
- 27 új nagyteljesítményű szivattyút telepítettek,
- 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki,
- 100 kilométernyi villamoskábelt húztak be,
- és több mint 1100 szerelvényt építettek be.
Emellett helyreállították a kapcsolódó technológiai, villamos és irányítástechnikai rendszereket is. Az újjáépítés során korszerű berendezéseket és műszaki megoldásokat alkalmaztak, az üzemet az American Petroleum Institute (API) vonatkozó szabványainak megfelelő, korszerű tűzvédelmi követelmények figyelembevételével alakították ki. A helyreállítás nem járt kapacitásbővítéssel, az AV-3 üzem az eredeti technológiai teljesítményével tért vissza a termelésbe.
A Dunai Finomító 800 hektáron, összesen 55 üzemmel működik. A kőolajfeldolgozás első lépését a desztillálóüzemek végzik, amelyekben a nyersolajat különböző frakciókra választják szét. A finomítóban három ilyen üzem, az AV-1, az AV-2 és az AV-3 működik. Az 1972-ben üzembe helyezett AV-3 a Dunai Finomító legnagyobb kőolaj-desztilláló üzeme, amely évi mintegy 3,8 millió tonnás feldolgozási kapacitásával a finomító teljes desztillációs kapacitásának közel 47 százalékát biztosítja. Az üzem ezért kulcsszerepet játszik a finomító működésében és a hazai üzemanyagellátásban.