Újra teljes gőzzel termel a Mol százhalombattai finomítója: a szakértő elárulta, hogy lehet-e olcsóbb az üzemanyag Magyarországon – versenyjogi vizsgálat is jöhet a benzinkutaknál

Újból 100 százalékos kapacitással termel a Mol százhalombattai finomítója, miután lezárult a létesítmény közel egy évig tartó, 18 milliárd forintba került javítása. A munka során a Dunai Finomító AV-3-as üzemében tavaly keletkezett károkat hárították el, de a létesítmény kapacitását nem növelték. A rekonstrukció idején a Mol nagyjából 60 százalékos kapacitással állította elő a benzint és a gázolajat. A kínálat tehát bővült, a kereslet viszont változatlan, várhatnánk tehát az árak esését.

Újból teljes kapacitáson termel a Mol, stabilabb lesz a kínálat, de az árak aligha esnek/Fotó: Mol

Stabilabb ellátás, változatlan áron

„A világpiaci nyersolajárak azonban például ma is emelkedtek, a régió üzemanyagellátása pedig annyira szűkös, hogy ezeket a tényezőket sem lehet figyelmen kívül hagyni az AV-3-as üzem újraindításának hatásait vizsgálva” – nyilatkozta a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. A szakember a jelenlegi körülmények között nem tartja valószínűnek, hogy az AV-3-as újraindulása önmagában elegendő lenne a hazai üzemanyagárak csökkenéséhez.

Ugyanakkor – mint rámutatott – a kínálat bővülésének már most érzékelhető kedvező hatása van: mérséklődik a térség üzemanyag-ellátásának kockázata, egyúttal annak az esélye is csökken, hogy a benzin és a gázolaj tovább dráguljon a hazai töltőállomásokon.

A régiós kiskereskedelmi üzemanyagárak így remélhetőleg a piaci folyamatok által indokoltnál alacsonyabb szinten maradhatnak. Ez különösen a gázolaj esetében lenne kedvező fejlemény, hiszen ennél a terméknél jelentős a térség importkitettsége.

Magyarországon emellett az import szerepének mérséklődésére is számítani lehet az üzemanyag-ellátásban. Ennek azért van különös jelentősége, mert a behozatalt jelenleg folyamatos logisztikai nehézségek kísérik. A belföldi termelés növekedésével ugyanakkor csökkenhet az ellátás függősége az olyan tényezőktől, mint a Duna alacsony vízállása miatt akadozó folyami szállítás vagy a vasúti kapacitások korlátozott rendelkezésre állása. Mindez azonban nem változtat azon, hogy a hazai üzemanyagárak alakulását továbbra is alapvetően a nemzetközi jegyzésárak határozzák meg.