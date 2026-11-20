A Bajánsenye határába tervezett Mol-gázkút miatt írásbeli beadványt adtak át helyi lakosok a csütörtöki ispánki közmeghallgatáson. A Vaol.hu beszámolója szerint Csernay Roberta és a beadvány többi aláírója azt szeretné tudni, hogy az önkormányzat milyen tájékoztatást kapott a beruházásról, és milyen lépéseket tett a település vízbázisának, útjainak és épített örökségének védelmében.

Gázkutat tervez a Mol egy védett természeti terület szomszédságába / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A mintegy 2700 méter mélyre tervezett kút fúrási pontja Csernay szerint néhány száz méterrel került távolabb a korábban kijelölt helytől, egy Natura 2000-es terület határán kívüli parcellára. A közmeghallgatáson elmondta, hogy

a hatóság megítélése szerint a fúrásnak nem lesz jelentős környezeti hatása,

ezért nem írtak elő környezeti hatásvizsgálatot. A civilek úgy vélik, az eljárás során a felszíni hatásokra, például a zajra és a porra figyeltek, a mélyben zajló folyamatokat viszont nem vizsgálták kellő alapossággal.

A beadvány szerint a későbbi gázkitermeléssel járó nyomáscsökkenés a vetőkön és a régi kutakon keresztül a sekély talajvízre is hatással lehet. Az aláírók attól tartanak, hogy emiatt források és patakok apadhatnak el, az esetleges felszínsüllyedés pedig utakat, közműveket és műemlékeket károsíthat. Aggályaik alátámasztására hatósági dokumentumokat, térképeket és műholdas felszínmozgási adatokra mutató hivatkozásokat is átadtak. A felsorolt következmények a civilek által jelzett kockázatok.

A lakosok azt kérdezték a polgármestertől és a közös önkormányzati hivataltól, hogy érkezett-e hatósági megkeresés vagy hirdetmény, és hogy Ispánk részt vett-e ügyfélként az engedélyezésben. Arra is választ várnak, hogy a település adott-e útkezelői hozzájárulást a munkálatokhoz, illetve van-e pénzügyi fedezet a nehézgépjármű-forgalom miatt esetleg keletkező útkárok helyreállítására.

A beadványban független hidrogeológiai és épületstatikai felmérést kezdeményeznek még a munkálatok előtt. Ezzel rögzítenék a helyi kutak, források és védett épületek jelenlegi állapotát, hogy egy későbbi változás vagy kár dokumentálható legyen. Ispánk a beszámoló szerint 6,8 kilométerre fekszik a tervezett kúttól.