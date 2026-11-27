Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója Algyőre, a magyar szénhidrogén-termelés egyik legfontosabb központjába látogatott.

A Mol az elmúlt két évben négy új koncessziós területtel bővítette hazai portfólióját/Fotó: NurPhoto via AFP

A Mol Magyarország legjelentősebb szénhidrogén-termelő vállalata

„Ma a Mol adja továbbra is Magyarország földgáztermelésének több mint 75%-át és kőolajtermelésének több mint a felét. És minden Magyarországon kitermelt kőolaj és földgáz az itt is marad, itt fog hasznosulni. Ezek azok az ásványi kincsek, amiknek a kitermelését, az utolsó cseppig való kitermelését mindenkinek támogatni kell” – mondta Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója algyői videóüzenetében. A Mol Magyarország legjelentősebb szénhidrogén-termelő vállalata. Hét hazai termelési régiójában mintegy 900 munkavállalót foglalkoztat, napi termelése pedig 36 ezer hordó kőolaj-egyenérték.

A hazai kitermelés kulcsszerepet játszik Magyarország ellátásbiztonságában és importfüggőségének mérséklésében: minden Magyarországon kitermelt hordó kőolaj és köbméter földgáz olyan hazai energiaforrás, amelyet nem kell importból biztosítani. Bár a magyarországi szénhidrogénmezők többsége érett, a Mol öt éve folyamatosan növeli hazai termelését. Az elmúlt évek új fúrásai és kútmunkálatai nélkül a termelés ma mintegy 60 százalékkal lenne alacsonyabb.

„Több mint 200 milliárd forintot fektettünk be az elmúlt 5 évben, hogy ezeket az eredményeket elérjük”

– mondta Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. A beruházások, az új fúrások és a meglévő kutakon végzett munkálatok egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a vállalat az érett hazai mezők mellett is növelni tudja magyarországi szénhidrogén-termelését.

Az elmúlt évek legjelentősebb kutatási sikerei közé tartoznak a vecsési, a somogysámsoni és a galgahévízi találatok. A Mol az elmúlt két évben négy új koncessziós területtel bővítette hazai portfólióját, 2027-re pedig mintegy 50 milliárd forint értékű kutatás-termelési beruházást tervez, ami az elmúlt évtizedek egyik legmagasabb beruházási kerete. A magyarországi kitermelés a Mol-csoport teljes szénhidrogén-termelésének mintegy 40 százalékát adja.