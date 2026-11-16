A nyakunkon az OFAC-határidő: a Mol rosszabbnál rosszabb megoldásokból válogathat, de minden érv az orosz olaj mellett szól
Fordulópont közeleg Magyarország kőolajimportjában. November 21-én lejár az a határidő, ameddig az Egyesült Államok Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (Office of Foreign Funds Control, OFAC) felmentést adott Magyarországnak az oroszországi Lukoil és a Rosznyefty cégektől érkező kőolaj vásárlási tilalma alól. November 22-től Magyarország – a gyakorlatban a Mol – csak orosz eltérő forrásból vásárolhat. Ha megszegi a tilalmat, annak az összes, az USA-ban exportáló exportőr issza a levét: termékeik csak 100 százalékos büntetővámmal léphetnek be az amerikai piacra, azaz lényegében kiszorulnak onnan. Ám nem eszik ilyen forrón a kását.
Kell a világpiacnak az orosz olaj
Magyarország 2024-ben 2 102 milliárd forint értékben exportált az Egyesült Államokba, de jó eséllyel felesleges e kivitel elvesztéséért aggódni. A kérdés ugyanis terítékre kerülhet az erre a hétre tervezett amerikai-kínai-orosz csúcstalálkozón. Két olyan érv is szól a határidő kitolása mellett, amelyet a Világgazdaság piaci forrása szerint megfontolhatnak:
- A Lukoil és a Rosznyefty kizárásával hiányozna a világpiacról az orosz kőolaj, amelyet legmegbízhatóbban vezetéken lehet szállítani.
- A Hormuzi-szorosban fennálló helyzet miatt egyébként is szűkös a világpiaci kőolaj- és olajtermék kínálat, az árak magasak, ezen pedig csak rontana a tilalom életbe léptetése.
És, ha mégis életbe lép a büntetővám?
Kicsi az esélye, hogy a Mol büntetővám életbe léptetése után is importáljon orosz kőolajat. Egy ilyen kérdésben nyilván egyeztetnie kell az ország vezetésével, nem csak azért, mert a Molban van állami tulajdonhányad, hanem a társaság stratégiai súlya és a kérdéses döntés országos jelentősége miatt.
Orosz olaj nélkül is hozzájuthat a Mol az eddigi kőolajmennyiséghez, csak kicsit drágábban és kicsit nehézkesebben. Az import egyetlen érdemi útvonala a Horvátországon áthaladó Adria kőolajvezeték lenne. A cső (annak tulajdonosa és üzemeltetője, a Janaf társaság szerint) képes ellátni a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóját is. Ráadásul ki sem lenne használva az Adria teljes kapacitása, mert egyik Mol-feldolgozó sem működik teljes teljesítménnyel. Igaz, a Mol ezzel nem ért egyet. Korábbi érvelése szerint hiba az Adria-vezeték névleges kapacitásából kiindulni, mert figyelembe kell venni a karbantartások, műszaki problémák és más okok miatti szállítás-leállásokat is. Mindazonáltal a Janaf nemrég jelezte: a vezetéke rendelkezésre áll.
Nem minden olaj jó a százhalombattai finomítónak
A százhalombattai finomítót a szovjet időkben az orosz olajminőség feldolgozására optimalizálták. Ha más olajtípust kap a létesítmény, romlik a gazdaságossága. A Mol ezért olyan fejlesztéseket indított, amelyek révén a létesítmény képes lesz nagy hatékonysággal alternatív kőolajat is feldolgozni. A munka azonban várhatóan 2027 végén zárul, viszont a november 21-i határidő már a küszöbön áll. A társaság ebben az esetben is tehet néhány dolgot, nyilván már tett is.
Mindenek előtt a világpiacon felkutathat az oroszhoz hasonló minőségű kőolajat. A gond az, hogy nem biztos, hogy talál éppen eladót, illetve olyat, amelyet elfogadható áron kínálnak. Konkréten persze nem nagyon kell kutatni, mert a társaság nyilván ismeri a kínálatot, a kérdés inkább a megfelelő üzleti lehetőség fellelése.
Más ugyanis stabil, hosszabb távú megállapodásokra alapozni, és más ad hoc üzleteket keresni.
A százhalombattai finomító mintegy 30 százalékban már most is képes orosztól eltérő olajminőségből dolgozni, a szlovákiai pedig 100 százalékban.
A Mol akár most is növelheti a nem orosz minőség arányát, de akkor számolnia kell a gazdaságosság romlásával.
Az Ukrajna felől Magyarországra belépő Barátság II. kőolajvezetéken elvben érkezhet orosztól eltérő kőolaj is. A Barátság II-re ugyanis Brodinál rácsatlakozik az az olajvezeték, amelynek másik vége az ukrajnai Odessza kikötőjénél hozhat többféle (kazah, azeri, szinte bármilyen világpiaci) olajat. Csakhogy az Odessza-Brodi vezeték jelenleg az orosz katonai támadások célpontja. A kazah (és a többi) alternatív olaj útja inkább a tengeren, onnan a horvátországi Omilsalj kikötőjébe befutva az Adria-vezetéken át vezet Magyarországra. Erről viszont a Mol már tavaly szerződött.
A Barátság I. Szlovákia felől belépő ágán a magyarországi kőolajhálózatnak a nyugat-európai TAL vezetékkel lehet összeköttetése, ez további kapcsolattal kecsegtet a kőolaj szűkös, a tenger felől elérhető világpiacához.
Szűkülhet a Mol piaca
Végül, akár a Mol (nyilván nem önszántából) veszíthet is a már most is erősen importfüggő magyarországi olajtermék-piacából. Megeshet ugyanis, hogy például az osztrák OMV – amely részben Százhalombattáról vásárolt olajterméket forgalmaz a magyarországi kútjainál –, növeli a saját, schwechati finomítójából behozott árumennyiséget. A Mol ráadásul lemondhat az ukrajnai gázolajkiviteléről is, ha ez az ára, vagy feltétele a hazai ellátás fenntartásának. A piacvesztés azonban a legrosszabb, sőt, talán a legkisebb esélyű forgatókönyv. Visszatérve ugyanis az OFAC döntéséhez: nehezen hihető, hogy az amerikai hatóság valóban rá akarna kényszeríteni egy olyan intézkedést a Molra, amely révén szűkül a kőolaj világpiaca.