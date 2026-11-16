A nyakunkon az OFAC-határidő: a Mol rosszabbnál rosszabb megoldásokból válogathat, de minden érv az orosz olaj mellett szól

Fordulópont közeleg Magyarország kőolajimportjában. November 21-én lejár az a határidő, ameddig az Egyesült Államok Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (Office of Foreign Funds Control, OFAC) felmentést adott Magyarországnak az oroszországi Lukoil és a Rosznyefty cégektől érkező kőolaj vásárlási tilalma alól. November 22-től Magyarország – a gyakorlatban a Mol – csak orosz eltérő forrásból vásárolhat. Ha megszegi a tilalmat, annak az összes, az USA-ban exportáló exportőr issza a levét: termékeik csak 100 százalékos büntetővámmal léphetnek be az amerikai piacra, azaz lényegében kiszorulnak onnan. Ám nem eszik ilyen forrón a kását.

A Mol készülhet az olajforrás-változásra/Fotó: Német Dániel

Kell a világpiacnak az orosz olaj

Magyarország 2024-ben 2 102 milliárd forint értékben exportált az Egyesült Államokba, de jó eséllyel felesleges e kivitel elvesztéséért aggódni. A kérdés ugyanis terítékre kerülhet az erre a hétre tervezett amerikai-kínai-orosz csúcstalálkozón. Két olyan érv is szól a határidő kitolása mellett, amelyet a Világgazdaság piaci forrása szerint megfontolhatnak:

A Lukoil és a Rosznyefty kizárásával hiányozna a világpiacról az orosz kőolaj, amelyet legmegbízhatóbban vezetéken lehet szállítani.

A Hormuzi-szorosban fennálló helyzet miatt egyébként is szűkös a világpiaci kőolaj- és olajtermék kínálat, az árak magasak, ezen pedig csak rontana a tilalom életbe léptetése.

És, ha mégis életbe lép a büntetővám?

Kicsi az esélye, hogy a Mol büntetővám életbe léptetése után is importáljon orosz kőolajat. Egy ilyen kérdésben nyilván egyeztetnie kell az ország vezetésével, nem csak azért, mert a Molban van állami tulajdonhányad, hanem a társaság stratégiai súlya és a kérdéses döntés országos jelentősége miatt.

Orosz olaj nélkül is hozzájuthat a Mol az eddigi kőolajmennyiséghez, csak kicsit drágábban és kicsit nehézkesebben. Az import egyetlen érdemi útvonala a Horvátországon áthaladó Adria kőolajvezeték lenne. A cső (annak tulajdonosa és üzemeltetője, a Janaf társaság szerint) képes ellátni a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóját is. Ráadásul ki sem lenne használva az Adria teljes kapacitása, mert egyik Mol-feldolgozó sem működik teljes teljesítménnyel. Igaz, a Mol ezzel nem ért egyet. Korábbi érvelése szerint hiba az Adria-vezeték névleges kapacitásából kiindulni, mert figyelembe kell venni a karbantartások, műszaki problémák és más okok miatti szállítás-leállásokat is. Mindazonáltal a Janaf nemrég jelezte: a vezetéke rendelkezésre áll.