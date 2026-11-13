Rendkívüli nyilatkozatot tett a Mol csúcsvezetője az orosz olaj leválásáról: pontosan felvázolta a következményeket Magyarországra nézve – segítséget kérnek az EU-tól

A Mol szerint 2027 végéig ki tudná vezetni az orosz olajimportot, a csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgató azonban arra figyelmeztet, hogy a magasabb energiaköltségek politikai instabilitást szíthatnak Magyarországon és Szlovákiában. Bacsa György ezért uniós finanszírozást sürget az alternatív csővezeték-útvonalak bővítésére, miközben Brüsszel továbbra is az orosz energiáról való leválásra összpontosít.

Rendkívüli nyilatkozatot tett a Mol csúcsvezetője az orosz olaj leválásáról / Fotó: AFP

Egészen pontosan az hangzott el, hogy a Mol magyar olaj- és gázipari vállalat 2027 végére technikailag készen áll majd az orosz olajimport kivezetésére, de közben több uniós finanszírozást sürget az orosz energiáról való átállás támogatására.

Az Euronewsnak nyilatkozva Bacsa György, aki egyben a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója is, arra figyelmeztetett, hogy Magyarország orosz kőolajtól való függőségének csökkentése

megemelheti az energiaköltségeket,

társadalmi nyugtalanságot válthat ki,

és politikai instabilitást szíthat Magyarországon és Szlovákiában

amelyek továbbra is erősen függenek az orosz olajtól. A Tisza-kormány felállását követően a Mol először fog uniós finanszírozást kérni az energiadiverzifikációhoz. Ez a lap értékelése szerint szakítást jelent az Orbán-korszakkal, amikor Magyarország erősen függött az orosz olajtól, és kimaradt egyes uniós energetikai kezdeményezésekből.

Rendkívüli nyilatkozatot tett a Mol csúcsvezetője az orosz olaj leválásáról

Ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy az IMF egy 2025-ös tanulmánya szerint az orosz energiaszállítások teljes leállása

2030-ra mintegy 15 százalékkal növelhetné Magyarország energiakiadásait, ami további nyomást helyezne az ország energiabiztonságára.

Az Európai Bizottság szerint Oroszország részesedése az EU olajimportjából a 2021-es 27 százalékról mindössze 2 százalékra csökkent. Magyarország és Szlovákia viszont továbbra is az olyan uniós ország, amely jelentős mennyiségű orosz kőolajat importál a szovjet időkben épített Barátság kőolajvezetéken keresztül. A lap azt is megjegyezte, hogy Magyarországon a benzin és a gázolaj ára meredeken emelkedett, ami bírálatot váltotta ki.