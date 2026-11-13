Rendkívüli nyilatkozatot tett a Mol csúcsvezetője az orosz olaj leválásáról: pontosan felvázolta a következményeket Magyarországra nézve – segítséget kérnek az EU-tól
A Mol szerint 2027 végéig ki tudná vezetni az orosz olajimportot, a csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgató azonban arra figyelmeztet, hogy a magasabb energiaköltségek politikai instabilitást szíthatnak Magyarországon és Szlovákiában. Bacsa György ezért uniós finanszírozást sürget az alternatív csővezeték-útvonalak bővítésére, miközben Brüsszel továbbra is az orosz energiáról való leválásra összpontosít.
Egészen pontosan az hangzott el, hogy a Mol magyar olaj- és gázipari vállalat 2027 végére technikailag készen áll majd az orosz olajimport kivezetésére, de közben több uniós finanszírozást sürget az orosz energiáról való átállás támogatására.
Az Euronewsnak nyilatkozva Bacsa György, aki egyben a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója is, arra figyelmeztetett, hogy Magyarország orosz kőolajtól való függőségének csökkentése
- megemelheti az energiaköltségeket,
- társadalmi nyugtalanságot válthat ki,
- és politikai instabilitást szíthat Magyarországon és Szlovákiában
amelyek továbbra is erősen függenek az orosz olajtól. A Tisza-kormány felállását követően a Mol először fog uniós finanszírozást kérni az energiadiverzifikációhoz. Ez a lap értékelése szerint szakítást jelent az Orbán-korszakkal, amikor Magyarország erősen függött az orosz olajtól, és kimaradt egyes uniós energetikai kezdeményezésekből.
Rendkívüli nyilatkozatot tett a Mol csúcsvezetője az orosz olaj leválásáról
Ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy az IMF egy 2025-ös tanulmánya szerint az orosz energiaszállítások teljes leállása
2030-ra mintegy 15 százalékkal növelhetné Magyarország energiakiadásait, ami további nyomást helyezne az ország energiabiztonságára.
Az Európai Bizottság szerint Oroszország részesedése az EU olajimportjából a 2021-es 27 százalékról mindössze 2 százalékra csökkent. Magyarország és Szlovákia viszont továbbra is az olyan uniós ország, amely jelentős mennyiségű orosz kőolajat importál a szovjet időkben épített Barátság kőolajvezetéken keresztül. A lap azt is megjegyezte, hogy Magyarországon a benzin és a gázolaj ára meredeken emelkedett, ami bírálatot váltotta ki.
„Ez valóban visszavetheti ezeket a gazdaságokat, ami politikai válsághoz vezethet, a politikai válság következményei pedig kiszámíthatatlanok lennének, és potenciálisan az egész európai politikára kihatással lehetnének” – mutatott rá Bacsa György. Az orosz olaj árazásáról nem kívánt további részleteket közölni. Az Urals típusú kőolaj jelenleg nagyjából 60 dolláros hordónkénti áron forog, ami mintegy 34 százalékkal marad el a Brent árától.
Bacsa hangsúlyozta, hogy a Mol betartja az összes uniós szabályt és szankciót, és továbbra is elkötelezett energiaellátásának diverzifikálása mellett. „A jelenlegi válságban ez már nem egy marginális kérdés, amikor az ember könnyedén hajlandó 10 vagy 20 százalékkal többet fizetni a zöld vagy nem orosz energiáért” – mondta.
A Mol tehát uniós finanszírozást kér és sürget a csővezeték-hálózat bővítéséért. Bacsa György szerint a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos projektekre vonatkozó korlátozások miatt a Mol nem férhet hozzá azokhoz az uniós forrásokhoz, amelyekkel bővíthetné az ellátás diverzifikálásához és az energiabiztonság megerősítéséhez szükséges csővezeték-hálózatot.
Érvelése szerint Közép- és Kelet-Európa lemaradásban van Nyugat-Európához képest a csővezeték-infrastruktúra terén. „Ezt a hátrányt, ezt az egyenlőtlenséget valahol kezelni kell. Egy célzott európai program mellett foglalok állást, célzott európai forrásokkal, az összes gáz-, villamosenergia-, valamint kőolaj- és kőolajtermék-hálózat infrastrukturális összekapcsolására” – zárta nyilatkozatát.