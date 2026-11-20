Pénteken ismét Magyarországra figyelnek a nemzetközi pénzpiacok. A világ három legnagyobb hitelminősítőjének egyike, a Moody's Ratings november 20-ra ütemezte a magyar államadós-besorolás idei második felülvizsgálatát. A döntésnek különös jelentőséget ad, hogy a hitelminősítő ezúttal már jóval több információ alapján értékelheti a Tisza-kormány gazdaságpolitikáját, mint a tavaszi vizsgálat idején.

Kármán András pénzügyminiszter a Parlamentben - a Moody's ma ítéletet mond a magyar költségvetésről / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tét hatalmas; Magyarország ugyan továbbra is a befektetésre ajánlott kategóriában szerepel mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítőnél, az ország besorolásához azonban mindenhol negatív kilátás társul. Ez azt jelzi, hogy az intézetek továbbra is jelentős kockázatokat látnak a magyar gazdaság és az államháztartás kilátásaiban.

A Moody's jelenleg Baa2 besorolással tartja nyilván Magyarországot, negatív kilátás mellett. Ez két fokozattal áll a befektetésre nem ajánlott, "bóvlinak" nevezett kategória felett.

A Tisza-kormány gazdaságpolitikája kerül a mérlegre a Moody's-nál

A mostani felülvizsgálat középpontjában a 2027-es költségvetés, az államháztartási hiány csökkentésének hitelessége, valamint az euróbevezetéshez vezető gazdaságpolitikai pálya állhat.

A Tisza-kormány az

idei évre várt, GDP-arányosan 7,5 százalékos költségvetési hiányt jövőre

4,9 százalékra kívánja mérsékelni.

Ez egy év alatt 2,6 százalékpontos kiigazítást jelentene.

A kabinet hosszabb távon is jelentős javulással számol: a kormányzati ciklus végére 2,8 százalékos hiányt szeretne elérni. Mindez összefügg azzal a célkitűzéssel, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezeti csatlakozás feltételeit.

A kérdés azonban az, hogy a nemzetközi hitelminősítők mennyire tartják megvalósíthatónak ezeket az elképzeléseket.

Sümegi Ákos, az MBH Elemzési Centrum makrogazdasági elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy egyelőre elsősorban a kormányzati célok értékelhetők, a költségvetési kiigazítás tényleges eredményei még nem láthatók. Az elemző szerint emiatt sem leminősítésre, sem felminősítésre nem érdemes számítani. A kedvezőbb piaci hangulat alapján ugyan felmerülhetne a negatív kilátás stabilra módosítása, ám valódi hiánycsökkenés nélkül ez még korai lépés lenne.