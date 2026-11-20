Ma ítéletet mond a Moody's a Tisza-kormány gazdaságpolitikájáról: Magyarország hitelminősítése forog kockán
Pénteken ismét Magyarországra figyelnek a nemzetközi pénzpiacok. A világ három legnagyobb hitelminősítőjének egyike, a Moody's Ratings november 20-ra ütemezte a magyar államadós-besorolás idei második felülvizsgálatát. A döntésnek különös jelentőséget ad, hogy a hitelminősítő ezúttal már jóval több információ alapján értékelheti a Tisza-kormány gazdaságpolitikáját, mint a tavaszi vizsgálat idején.
A tét hatalmas; Magyarország ugyan továbbra is a befektetésre ajánlott kategóriában szerepel mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítőnél, az ország besorolásához azonban mindenhol negatív kilátás társul. Ez azt jelzi, hogy az intézetek továbbra is jelentős kockázatokat látnak a magyar gazdaság és az államháztartás kilátásaiban.
A Moody's jelenleg Baa2 besorolással tartja nyilván Magyarországot, negatív kilátás mellett. Ez két fokozattal áll a befektetésre nem ajánlott, "bóvlinak" nevezett kategória felett.
A Tisza-kormány gazdaságpolitikája kerül a mérlegre a Moody's-nál
A mostani felülvizsgálat középpontjában a 2027-es költségvetés, az államháztartási hiány csökkentésének hitelessége, valamint az euróbevezetéshez vezető gazdaságpolitikai pálya állhat.
A Tisza-kormány az
- idei évre várt, GDP-arányosan 7,5 százalékos költségvetési hiányt jövőre
- 4,9 százalékra kívánja mérsékelni.
- Ez egy év alatt 2,6 százalékpontos kiigazítást jelentene.
A kabinet hosszabb távon is jelentős javulással számol: a kormányzati ciklus végére 2,8 százalékos hiányt szeretne elérni. Mindez összefügg azzal a célkitűzéssel, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezeti csatlakozás feltételeit.
A kérdés azonban az, hogy a nemzetközi hitelminősítők mennyire tartják megvalósíthatónak ezeket az elképzeléseket.
Sümegi Ákos, az MBH Elemzési Centrum makrogazdasági elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy egyelőre elsősorban a kormányzati célok értékelhetők, a költségvetési kiigazítás tényleges eredményei még nem láthatók. Az elemző szerint emiatt sem leminősítésre, sem felminősítésre nem érdemes számítani. A kedvezőbb piaci hangulat alapján ugyan felmerülhetne a negatív kilátás stabilra módosítása, ám valódi hiánycsökkenés nélkül ez még korai lépés lenne.
A költségvetési hiány lehet a legnagyobb akadály
A hitelminősítők számára az egyik legfontosabb kérdés az államháztartás helyzete.
A magyar költségvetés hiánya 2025-ben a GDP 4,7 százalékát érte el, az idei kormányzati várakozás viszont már 7,5 százalék. Ez jelentős romlás, még akkor is, ha a növekedés egy része a választásokhoz kapcsolódó kiadásokkal és egyszeri tételekkel magyarázható.
Az MBH Elemzési Centrum ugyanakkor arra számít, hogy az idei deficit néhány tized százalékponttal elmaradhat a kormányzati előrejelzéstől. Ennek egyik oka, hogy az elemzők nem feltételezik az 500 milliárd forintos Havária Alap teljes felhasználását.
A 2027-es költségvetési fordulatot több tényező is segítheti. A választásokhoz kapcsolódó egyszeri kiadások és egyéb átmeneti tételek kifutása önmagában a GDP közel 1,5 százalékának megfelelő megtakarítást eredményezhet. Emellett a kormány társaságiadó-emelést, vagyonadót, jövedékiadó-emelést és további hiánycsökkentő intézkedéseket is bejelentett.
A legnagyobb bizonytalanság azonban az, hogy a korrupció visszaszorításából, az előnytelen állami szerződések felülvizsgálatából és a közszféra hatékonyabb működtetéséből valóban akkora megtakarítás származhat-e, amekkorával a kabinet számol.
A Fitch már figyelmeztetett: komoly kockázatok vannak a Tisza-kormány terveiben
A Tisza-kormány gazdaságpolitikai terveiről október végén már részletes értékelést adott a Fitch Ratings. A hitelminősítő szerint a 2027-es költségvetési tervezet és a középtávú hiánycélok összeegyeztethetők azzal a kormányzati elképzeléssel, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetésének feltételeit.
A Fitch ugyanakkor több ponton óvatosabb a kabinetnél.
- A kormány jövőre 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal számol,
- a hitelminősítő 5,4 százalékos deficitet vár.
- Az idei évre a Fitch 7,3 százalékos hiányt prognosztizál, vagyis valamivel kedvezőbb értéket a kormány által jelzett 7,5 százaléknál.
Az államadósság alakulása még nagyobb aggodalomra adhat okot. A Fitch előrejelzése szerint
- a magyar GDP-arányos államadósság 2027–2028-ban 77,7 százalékon tetőzhet.
- Ez lényegesen magasabb annál az 57,5 százalékos mediánértéknél, amely a Magyarországhoz hasonló, BBB besorolású országokat jellemzi.
A hitelminősítő szerint
a költségvetési konszolidáció végrehajtása is kockázatos.
A kabinet ugyanis sok, önmagában viszonylag kisebb intézkedés együttes hatásától várja a hiány jelentős mérséklődését. Ha ezek közül több nem hozza a tervezett eredményt, a költségvetési célok teljesítése is veszélybe kerülhet.
A Fitch ugyanakkor a gazdasági növekedés tekintetében viszonylag kedvező pályával számol: 2027-re 2,5 százalékos, 2028-ra pedig 3 százalék körüli GDP-bővülést vár.
Az uniós pénzek jelenthetik a Tisza-kormány egyik legerősebb érvét
A magyar gazdaság megítélésében fontos változást jelenthet az Európai Unióval kialakított kapcsolatok javulása. A Moody's már a májusi felülvizsgálat során kiemelte, hogy az új kormány alatt javulhat Magyarország és az EU viszonya. A hitelminősítő szerint a kapcsolatok tartós rendeződése és a jelentős uniós finanszírozások felszabadítása kedvezően befolyásolhatja az ország hitelképességének megítélését. Ez azonban mégsem volt elegendő akkor, hogy a hitelminősítő változtasson a (Baa2) besorolás negatív kilátásán.
Az MBH elemzője ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az uniós források megszerzése önmagában még nem jelent gazdasági fellendülést vagy költségvetési kiigazítást. A hitelminősítők ezért várhatóan azt is vizsgálják, hogy a kormány mennyire képes a kedvezőbb külső feltételeket tartós gazdasági eredményekké alakítani.
Az S&P-nél már csak egyetlen lépés választ el a bóvlitól
A Moody's pénteki felülvizsgálatával megkezdődik az év végi hitelminősítői sorozat, amelynek során mindhárom nagy intézet ismét értékelheti Magyarországot. A hivatalos hitelminősítői menetrend szerint a következő állomás november 27-én az S&P Global Ratings lehet, majd december 4-én a Fitch Ratings következhet.
A legérzékenyebb helyzetben az S&P-nél van Magyarország. A hitelminősítő jelenleg BBB mínusz besorolással tartja nyilván a magyar államadósságot, negatív kilátással. Ez a befektetésre ajánlott kategória legalsó szintje, vagyis egyetlen fokozatú leminősítés már a spekulatív kategóriába taszítaná az országot. A Fitch BBB besorolása és a Moody's Baa2 osztályzata ennél egy fokozattal kedvezőbb.
Az S&P a tavaszi értékelésében jelezte, hogy a következő két évben a költségvetési helyzet stabilizálódását szeretné látni. Ennek elmaradása negatív hitelminősítési lépést eredményezhet.