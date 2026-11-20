A Moody's hitelminősítő péntek este bejelentette, hogy negatívról stabilra módosította Magyarország államadós-besorolásának kilátását. Ezzel egyidejűleg megerősítette Magyarország hosszú lejáratú kibocsátói és elsőrendű, fedezetlen adósságának Baa2 besorolását, valamint a devizában denominált, elsőrendű, fedezetlen adósságkibocsátási programjának (P)Baa2 besorolását.

A Moody's pénteken közölte, hogy stabilra módosította Magyarország államadós-besorolásának kilátását / Fotó: Hans Lucas via AFPFotó: Hans Lucas via AFP

A kilátás stabilra módosítása azt tükrözi, hogy a Moody’s értékelése szerint a végrehajtott intézményi reformok, valamint Magyarország és az Európai Unió (EU, Aaa, stabil kilátás) közötti kapcsolatok érdemi javulása jelentősen mérsékelte azokat a kormányzással összefüggő lefelé mutató kockázatokat, amelyek korábban a negatív kilátást indokolták.

A Moody's indoklása

A hitelminiősítő szerint az előrelépést olyan korrupcióellenes intézmények megerősödése jelzi, mint

az Integritás Hatóság és

az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, továbbá

az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, valamint a korábban felfüggesztett uniós források felszabadítása.

"Az uniós forrásokhoz való hozzáférés helyreállása, a befektetői hangulat jelentős javulása és egy konkrét költségvetési konszolidációs program együttesen kedvezőbb kilátásokat teremtenek a gazdasági növekedés tartós élénküléséhez, az államadósság-teher csökkenéséhez, valamint az adósságszolgálati terhek finanszírozhatóságának javulásához" - áll a közleményben.

Messze vagyunk még a felminősítéstől

A Baa2 besorolások megerősítése egyrészt Magyarország viszonylag magas jövedelmi szintjét, diverzifikált gazdaságát, valamint az európai kereskedelmi és beruházási hálózatokba való mély integrációját, másrészt

a magas államadósságot, az adósságszolgálati terhek viszonylag kedvezőtlen finanszírozhatóságát, továbbá a továbbra is fennálló gazdaságpolitikai és intézményi korlátokat tükrözi.

A kormány euróövezeti csatlakozás iránti elkötelezettsége fontos új, középtávú gazdaságpolitikai támpontot jelent, ugyanakkor a költségvetési konszolidáció 2027 utáni folytatásához és a termelékenység növekedésének felgyorsításához további intézkedésekre lesz szükség.