Döntött Magyarország államadósságáról a Moody's - ezt minden magyar a zsebén érzi majd
A Moody's hitelminősítő péntek este bejelentette, hogy negatívról stabilra módosította Magyarország államadós-besorolásának kilátását. Ezzel egyidejűleg megerősítette Magyarország hosszú lejáratú kibocsátói és elsőrendű, fedezetlen adósságának Baa2 besorolását, valamint a devizában denominált, elsőrendű, fedezetlen adósságkibocsátási programjának (P)Baa2 besorolását.
A kilátás stabilra módosítása azt tükrözi, hogy a Moody’s értékelése szerint a végrehajtott intézményi reformok, valamint Magyarország és az Európai Unió (EU, Aaa, stabil kilátás) közötti kapcsolatok érdemi javulása jelentősen mérsékelte azokat a kormányzással összefüggő lefelé mutató kockázatokat, amelyek korábban a negatív kilátást indokolták.
A Moody's indoklása
A hitelminiősítő szerint az előrelépést olyan korrupcióellenes intézmények megerősödése jelzi, mint
- az Integritás Hatóság és
- az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, továbbá
- az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, valamint a korábban felfüggesztett uniós források felszabadítása.
"Az uniós forrásokhoz való hozzáférés helyreállása, a befektetői hangulat jelentős javulása és egy konkrét költségvetési konszolidációs program együttesen kedvezőbb kilátásokat teremtenek a gazdasági növekedés tartós élénküléséhez, az államadósság-teher csökkenéséhez, valamint az adósságszolgálati terhek finanszírozhatóságának javulásához" - áll a közleményben.
Messze vagyunk még a felminősítéstől
A Baa2 besorolások megerősítése egyrészt Magyarország viszonylag magas jövedelmi szintjét, diverzifikált gazdaságát, valamint az európai kereskedelmi és beruházási hálózatokba való mély integrációját, másrészt
a magas államadósságot, az adósságszolgálati terhek viszonylag kedvezőtlen finanszírozhatóságát, továbbá a továbbra is fennálló gazdaságpolitikai és intézményi korlátokat tükrözi.
A kormány euróövezeti csatlakozás iránti elkötelezettsége fontos új, középtávú gazdaságpolitikai támpontot jelent, ugyanakkor a költségvetési konszolidáció 2027 utáni folytatásához és a termelékenység növekedésének felgyorsításához további intézkedésekre lesz szükség.
A kilátás stabilra módosításának indokai
Az intézményi reformok és az EU-val való kapcsolatok javulása jelentősen mérsékelték a kormányzással összefüggő lefelé mutató kockázatokat - áll a hitelminősítő indoklásában.
A kilátás stabilra módosítása elsősorban a kormányzással összefüggő kockázatok mérséklődését tükrözi, amely a 2026. májusi kormányváltás óta végrehajtott intézményi reformoknak köszönhető.
- 2026 októberében 4,2 milliárd eurónyi, korábban felfüggesztett kohéziós forrás vált hozzáférhetővé, ami a 2025-ös GDP mintegy 1,9 százalékának felel meg.
- A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében további mintegy 10 milliárd euró, a GDP 4,6 százaléka áll rendelkezésre, amelynek lehívása attól függ, hogy az Európai Bizottság miként értékeli Magyarország megfelelését a vonatkozó feltételeknek.
A Moody's szerint még az év vége előtt megkapjuk az uniós pénzeket
A Moody’s várakozásai szerint ezeknek a forrásoknak a folyósítása az év végéig megtörténik. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés helyreállása várhatóan támogatja az állami beruházásokat és a gazdasági növekedést, valamint mérsékli a piaci hitelfelvételi igényt,
amennyiben az uniós támogatások és hitelek kiváltják a korábban hazai forrásból finanszírozott kiadásokat.
A reformok végrehajtása előrehalad, bár a kohéziós források egy része továbbra is zárolva van. Mindazonáltal a már megvalósított intézményi intézkedések és a korábban felfüggesztett források felszabadítása olyan mértékű előrelépést jelentenek, amely elegendőnek bizonyult a korábbi negatív kilátásban tükröződő hitelkockázatok mérsékléséhez.
Javulnak a finanszírozási feltételek - állítja a Moody's
A 2027-es költségvetés konkrétabb alapot teremt a költségvetési konszolidációhoz a hiány 2026-ra várt jelentős növekedését követően.
A Moody’s előrejelzése szerint az államháztartási hiány a GDP arányában
- a 2026-ra becsült 7,2 százalékról
- 2027-ben 5,0 százalékra,
- 2028-ban pedig 4,0 százalékra csökkenhet, ami nagyjából összhangban áll a kormány célkitűzéseivel.
A 2027-es kiigazítást az egyszeri kiadások megszűnése, a minisztériumok működési és beruházási kiadásainak csökkentése, valamint a koncessziós megállapodások módosítása támogatja. A Moody’s hitelesnek tartja a 2027-es költségvetési célt, mivel a tervezett megtakarítások többségét már konkrét intézkedésekhez rendelték.
Felhívják viszont a figyelmet arra, hogy egyes lépésekhez még jogszabályalkotásra vagy szerződések újratárgyalására van szükség, a 2027 utáni költségvetési kiigazítást pedig egyelőre nem támasztják alá részletes intézkedések.
A konszolidáció egyre nehezebbé válhat, ahogy az egyszeri megtakarítások kifutnak, miközben fennmaradnak a társadalmi vállalásokból, a védelmi kiadásokból és az energetikai beruházásokból fakadó kiadási nyomások.
A Moody’s előrejelzése szerint az államadósság
- 2026-ban a GDP 77,4 százalékára emelkedik,
- 2027-ben hasonló szinten marad, majd
- fokozatosan csökkenve 2030-ra eléri a GDP 76 százalékát.
A javuló befektetői hangulat mérsékelte Magyarország finanszírozási költségeit, miközben a hatóságok nagyobb likviditási tartalékok fenntartására irányuló szándéka csökkenti a finanszírozási kockázatokat.
Az alacsonyabb piaci hozamok az adósságállomány refinanszírozásával párhuzamosan fokozatosan javítják az adósságszolgálati terhek finanszírozhatóságát. A hitelminősítő várakozásai szerint a kamatkiadások 2026–2027-ben az államháztartási bevételek mintegy 9 százalékát teszik ki, majd 2030-ra körülbelül 8 százalékra mérséklődnek.
A hitelminősítő szerint gyorsul a gazdasági növekedést a reálbérek hajtják előre, a megszorítások viszont jövőre visszafogják
A stabil kilátás azt a várakozást is tükrözi, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés helyreállása, a beruházások fokozatos élénkülése és a kormány költségvetési programjának végrehajtása támogatja a gazdasági növekedést - írja a Moody's.
A hitelminősítő elemzői arra számítanak, hogy a GDP növekedése
- a 2026-ra becsült 1,7 százalékról
- 2027-ben 2,2 százalékra,
- 2028-ban pedig 2,8 százalékra gyorsul.
A háztartások fogyasztása továbbra is a növekedés fontos hajtóereje marad, amit a reálbérek emelkedése és a fogyasztói bizalom javulása támogat. A beruházások fokozatosan élénkülhetnek az uniós források hozzáférhetővé válásával és a finanszírozási feltételek enyhülésével.
A hitelminősítő becslése szerint ugyanakkor a 2027-re tervezett, a GDP 2,6 százalékának megfelelő költségvetési konszolidáció mintegy 0,4 százalékponttal mérsékli a GDP növekedését.
A viszonylag korlátozott negatív hatás az átmeneti intézkedések kifutásával, a viszonylag alacsony multiplikátorhatású igazgatási megtakarításokkal, valamint az így felszabaduló költségvetési mozgástér egy részének célzott háztartási támogatásokra történő átcsoportosításával magyarázható. Az uniós forrásokból finanszírozott beruházások újbóli megindulása várhatóan ellensúlyozza ennek a növekedést fékező hatásnak a nagy részét.
A kormány 2027 után a verseny erősítésével, az állami beavatkozás mérséklésével, valamint a kis- és középvállalkozások és a magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységek célzottabb támogatásával kívánja növelni a termelékenységet.
A stratégia megvalósításához szükséges intézkedéseket azonban még nem dolgozták ki teljes részletességgel
- állapítják meg az ügynökség elemzői.
Magyarország gazdasági teljesítménye továbbra is kitett
- a külső kereslet, különösen a német gazdaság alakulásának,
- az autóipar strukturális kihívásainak,
- a kedvezőtlen demográfiai folyamatoknak, valamint
- az orosz energiától való függőség csökkentésével járó költségek körüli bizonytalanságnak.
A Baa2 besorolások megerősítésének indokai
Magyarország Baa2 besorolását a viszonylag magas jövedelmi szint, a diverzifikált ipari és szolgáltatási szerkezet, az európai kereskedelmi és beruházási hálózatokba való mély integráció, valamint a hazai és nemzetközi finanszírozási forrásokhoz való stabil hozzáférés támasztja alá.
A hatékony adósságkezelés és a széles hazai befektetői bázis mérsékli a magas bruttó finanszírozási igényből fakadó likviditási kockázatokat.
Ezeket az erősségeket ugyanakkor ellensúlyozza a magas és csak fokozatosan csökkenő államadósság, valamint az adósságszolgálati terhek viszonylag kedvezőtlen finanszírozhatósága.
Bár a közelmúlt intézményi reformjai mérsékelték a kormányzással összefüggő kockázatokat és javították Magyarország hozzáférését az uniós forrásokhoz, a gazdaságpolitika általános hatékonyságának javulása a reformok tartós végrehajtásától függ, beleértve a középtávú költségvetési keretrendszer megerősítését.
A 2027 utáni költségvetési konszolidáció nehezebb gazdaságpolitikai döntéseket igényel majd, miközben a kormány termelékenységközpontú növekedési stratégiája további részletezésre szorul.
A kormány azon szándéka, hogy 2030-ra teljesítse az euróövezeti csatlakozás feltételeit, fontos gazdaságpolitikai támpontot jelent, és erősítheti a költségvetési és monetáris fegyelmet. A sikeres csatlakozás azonban a tartós költségvetési konszolidációtól, az árstabilitástól és a többi konvergenciakritérium teljesítésétől függ.
Főbb gazdasági mutatók
(százalék)
|Mutató
|Érték
|Egy főre jutó GDP, vásárlóerő-paritáson (2025)
|48 326 USD
|Reál-GDP-növekedés (2025)
|0,7
|Infláció, fogyasztói árindex, december/december (2025)
|3,3
|Államháztartási egyenleg/GDP (2025)
|−4,7
|Folyó fizetési mérleg egyenlege/GDP (2025)
|2,2
|Külső adósság/GDP (2025)
|92
|Gazdasági ellenálló képesség
|baa1
Forrás: Moody's
A felminősítést vagy leminősítést kiváltó tényezők
A tartós intézményi javulás, amely megerősíti Magyarország középtávú költségvetési keretrendszerét és növeli a gazdaságpolitika hatékonyságát, valamint az euróövezeti csatlakozás terén elért, az intézményrendszert erősítő előrelépés támogathatja a kilátás pozitívra módosítását, végső soron pedig a hitelminősítés javítását.
A besorolás szempontjából az is kedvező lenne, ha a költségvetési konszolidáció a Moody’s alapforgatókönyvénél érdemben kedvezőbb államadósság-pályát és javuló adósságszolgálati mutatókat eredményezne.
A negatív kilátás visszaállításának vagy a leminősítésnek a kockázatai
A Moody’s valószínűleg negatívra módosítaná a kilátást, ha az intézményi reformokat visszafordítanák, vagy az uniós forrásokhoz való hozzáférés újbóli korlátozása érdemben gyengítené a beruházásokat, a gazdasági növekedést vagy az államháztartás helyzetét.
A költségvetési céloktól való elmaradás vagy a gyengébb gazdasági növekedés szintén negatívan hatna a besorolásra, amennyiben megakadályozná az államadósság stabilizálódását, és jelentősen rontaná az adósságszolgálati terhek finanszírozhatóságát vagy az ország finanszírozási képességét.
Bár kevésbé valószínű, Magyarország hitelképességére lefelé irányuló nyomást gyakorolhatna a geopolitikai kockázatok további eszkalációja is, különösen egy EU- vagy NATO-tagállam elleni jelentős katonai művelet esetén.