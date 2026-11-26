Októberben 4 millió 682 ezer foglalkoztatottat tartottak nyilván Magyarországon, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt – közölte csütörtök reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A háromhavi adatok alapján a foglalkoztatottak száma lényegében nem változott az előző évhez képest, miközben a munkanélküliek harmada már több mint egy éve próbál elhelyezkedni. A tartósan állást keresők aránya tovább emelkedett, az átlagos munkakeresési idő pedig meghaladta a 11 hónapot.

Kijöttek a legfrissebb magyar munkaerőpiaci adatok: minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást / Fotó: AU USAnakul / Shutterstock

Nem történt érdemi változás a magyar foglalkoztatottságban az elmúlt egy évben – derült ki a KSH november 26-án közzétett gyorstájékoztatójából. A hivatal októberi becslése szerint a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 682 ezer fő volt, miközben 214 ezren számítottak munkanélkülinek. A munkanélküliségi ráta októberben 4,4 százalékot tett ki.

A részletesebb, augusztus és október közötti háromhavi adatok szerint a foglalkoztatottak átlagos száma 4 millió 675 ezer fő volt. Ez lényegében megegyezett az egy évvel korábbi értékkel, a KSH szerint a változás a mintavételi hibahatáron belül maradt. A foglalkoztatottak közül 2 millió 477 ezren férfiak, 2 millió 198 ezren pedig nők voltak.

Nőtt a foglalkoztatási ráta, de a dolgozók száma alig változott

A háromhavi adatok alapján a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 75,8 százalékot ért el, ami 0,5 százalékpontos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A férfiak körében 79,4, a nőknél 72,1 százalékos foglalkoztatási rátát mért a statisztikai hivatal. A foglalkoztatottak létszámának és a foglalkoztatási rátának az eltérő alakulásánál fontos figyelembe venni, hogy a két mutató más korcsoportot vizsgál. A létszámadat a 15–74 évesekre, a foglalkoztatási ráta pedig a 15–64 éves népességre vonatkozik.

A KSH jelentésében szereplő népességi adatok alapján a 15–74 éves korosztály létszáma egy év alatt 60,1 ezer fővel csökkent.

Ugyanezen időszakban az inaktívak száma 56,9 ezerrel mérséklődött, miközben a foglalkoztatottaké 3,1 ezerrel nőtt, a munkanélkülieké pedig 6,3 ezerrel csökkent.

A foglalkoztatottakon belül a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 481 ezren dolgoztak az augusztus–októberi időszakban. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer fő volt, míg a külföldön dolgozóké 122 ezer főt tett ki.