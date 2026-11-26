Kijöttek a legfrissebb magyar munkaerőpiaci adatok: minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást
Októberben 4 millió 682 ezer foglalkoztatottat tartottak nyilván Magyarországon, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt – közölte csütörtök reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A háromhavi adatok alapján a foglalkoztatottak száma lényegében nem változott az előző évhez képest, miközben a munkanélküliek harmada már több mint egy éve próbál elhelyezkedni. A tartósan állást keresők aránya tovább emelkedett, az átlagos munkakeresési idő pedig meghaladta a 11 hónapot.
Nem történt érdemi változás a magyar foglalkoztatottságban az elmúlt egy évben – derült ki a KSH november 26-án közzétett gyorstájékoztatójából. A hivatal októberi becslése szerint a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 682 ezer fő volt, miközben 214 ezren számítottak munkanélkülinek. A munkanélküliségi ráta októberben 4,4 százalékot tett ki.
A részletesebb, augusztus és október közötti háromhavi adatok szerint a foglalkoztatottak átlagos száma 4 millió 675 ezer fő volt. Ez lényegében megegyezett az egy évvel korábbi értékkel, a KSH szerint a változás a mintavételi hibahatáron belül maradt. A foglalkoztatottak közül 2 millió 477 ezren férfiak, 2 millió 198 ezren pedig nők voltak.
Nőtt a foglalkoztatási ráta, de a dolgozók száma alig változott
A háromhavi adatok alapján a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 75,8 százalékot ért el, ami 0,5 százalékpontos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A férfiak körében 79,4, a nőknél 72,1 százalékos foglalkoztatási rátát mért a statisztikai hivatal. A foglalkoztatottak létszámának és a foglalkoztatási rátának az eltérő alakulásánál fontos figyelembe venni, hogy a két mutató más korcsoportot vizsgál. A létszámadat a 15–74 évesekre, a foglalkoztatási ráta pedig a 15–64 éves népességre vonatkozik.
- A KSH jelentésében szereplő népességi adatok alapján a 15–74 éves korosztály létszáma egy év alatt 60,1 ezer fővel csökkent.
- Ugyanezen időszakban az inaktívak száma 56,9 ezerrel mérséklődött, miközben a foglalkoztatottaké 3,1 ezerrel nőtt, a munkanélkülieké pedig 6,3 ezerrel csökkent.
A foglalkoztatottakon belül a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 481 ezren dolgoztak az augusztus–októberi időszakban. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer fő volt, míg a külföldön dolgozóké 122 ezer főt tett ki.
Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást
A foglalkoztatottsági adatok mellett a munkakeresés időtartamáról közölt számok is figyelmet érdemelnek. Augusztus és október között átlagosan 217 ezren voltak munkanélküliek Magyarországon, a munkanélküliségi ráta ebben az időszakban is 4,4 százalékot tett ki. A munkanélküli férfiak száma 111 ezer, a nőké 106 ezer fő volt. A férfiaknál 4,3, a nőknél 4,6 százalékos munkanélküliségi rátát mértek.
A KSH szerint
a munkakeresés átlagos időtartama 11,4 hónap volt, a munkanélküliek 33 százaléka pedig már több mint egy éve próbált elhelyezkedni, ami elég aggasztó.
Utóbbi arány 0,5 százalékponttal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A három hónapnál rövidebb ideje állást keresők aránya eközben 39,9 százalékot tett ki, ami 4,9 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbi értéknél. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában október végén 221 ezer álláskereső szerepelt, számuk egy év alatt 0,3 százalékkal emelkedett.
Csökkent a munkanélküliség, de továbbra is sokan keresnek tartósan állást
A szeptemberi KSH-adatok szerint akkor 4 millió 661 ezren dolgoztak Magyarországon, a munkanélküliek száma 224 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6 százalék volt. Az októberi számok ehhez képest némi javulást mutatnak: 21 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben 10 ezerrel kevesebb munkanélkülit mértek. A munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra mérséklődött. A háromhavi átlagokat összevetve is csökkenés látszik: a július–szeptemberi 230 ezerről augusztus–októberre 217 ezerre esett a munkanélküliek száma.
Az álláskeresés időtartamánál azonban továbbra is kedvezőtlen folyamatok figyelhetők meg. A tartósan munkanélküliek aránya az előző háromhavi időszakban mért 32,5 százalékról 33 százalékra emelkedett. A három hónapnál rövidebb ideje állást keresőké eközben 43,1 százalékról 39,9 százalékra csökkent. Az átlagos munkakeresési idő ugyanakkor 11,6 hónapról 11,4 hónapra mérséklődött.