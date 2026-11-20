Veszélybe kerülhetnek a magyar munkahelyek: súlyos kockázatot rejt a 2027-es költségvetés – az uniós milliárdok sem oldanak meg mindent
Lezárult a 2027-es költségvetés általános vitája az Országgyűlésben, a törvényjavaslathoz azonban egyelőre nem érkeztek meg azok a módosító indítványok, amelyek bármilyen szinten is átírhatják a kormány terveit. Már a jelenlegi számok alapján is kirajzolódik ugyanakkor a magyar gazdaság egyik legsúlyosabb problémája: miközben a kabinet a növekedés gyorsulását várja, a beruházások tartós visszaesése továbbra is komoly kockázatot, akár munkahelyek megszűnését is jelenheti.
Magyarország korábban a GDP 27 százaléka körüli beruházási rátával rendelkezett, ami nemzetközi összehasonlításban is magasnak számított. Azóta azonban jelentősen romlott a helyzet. Az állami fejlesztések visszafogása, az uniós támogatásokhoz való korlátozott hozzáférés és a vállalati beruházások gyengélkedése együttesen fékezte a gazdasági aktivitást. A beruházási ráta csökkenése pedig nem pusztán kedvezőtlen statisztikai adat: kevesebb új üzem, infrastruktúra és termelőkapacitás jön létre, ami hosszabb távon a gazdaság versenyképességét is ronthatja.
Beruházási fordulatot ígér a kormány, de vannak kockázatok
A kormány 2027-es költségvetési terve szerint a magyar GDP növekedése az idei 1,7 százalékról jövőre 2,4 százalékra gyorsulhat. A fordulat egyik legfontosabb motorját a beruházások jelentenék, amelyek volumene a kabinet várakozása szerint 5,7 százalékkal emelkedhet. A növekedési előrejelzés teljesüléséhez azonban nem elegendő, hogy a költségvetés papíron számol a fejlesztések fellendülésével. Ehhez
- ténylegesen elinduló beruházásokra,
- kiszámítható finanszírozásra
- és a vállalkozások beruházási hajlandóságának javulására
is szükség lenne.
Ahogy azt megírtuk, a Pénzügyminisztérium 1615 milliárd forintnyi uniós felhalmozási kiadással számol 2027-ben, miközben a hazai finanszírozású beruházásokat 442 milliárd forinttal csökkentette. Ez arra utal, hogy a kormány a beruházások fellendülését jelentős részben az európai uniós forrásoktól várja, miközben a saját költségvetési mozgásterét szűkíti. A beruházások visszafogása költségvetési szempontból érthető lépés lehet, hiszen a kabinetnek a hiányt is mérsékelnie kell. A 2026-ra várt 7,5 százalékos GDP-arányos deficit után jövőre 4,9 százalékos hiányt terveznek. A fejlesztések elhalasztása ugyanakkor hosszabb távon visszaüthet:
a gyengébb gazdasági növekedés kevesebb adóbevételt eredményezhet, miközben az elmaradó beruházások későbbi pótlása is költségesebbé válhat.
Az építőiparban már most látszanak a veszélyek, ez kihathat a munkaerőpiacra
A beruházások visszaesésének egyik legnagyobb vesztese az építőipar, amelynek teljesítménye különösen érzékenyen reagál az állami és vállalati fejlesztések alakulására. A legfrissebb adatok alapján ráadásul nem csupán a jelenlegi termelés gyengélkedik, hanem a következő hónapok kilátásai is kedvezőtlenek. Az építőipari vállalkozások új szerződéseinek volumene 34,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az egyéb építményekre, például infrastrukturális fejlesztésekre kötött új szerződések volumene 43,6 százalékkal zuhant, a teljes szerződésállomány pedig 14 százalékkal csökkent.
Különösen aggasztó, hogy az út- és vasútépítés termelése 20,9 százalékkal, a közműépítésé pedig 28 százalékkal esett vissza. Ezeken a területeken az állami beruházásoknak meghatározó szerepük van, ezért a költségvetési fejlesztések további visszafogása közvetlenül is érintheti a kivitelezőket és beszállítóikat.
A gyengülő rendelésállomány előbb-utóbb a foglalkoztatásra is hatással lehet.
Ha a vállalkozások nem jutnak új megbízásokhoz, először a kapacitásaikat és az alvállalkozói szerződéseiket csökkenthetik, tartós kereslethiány esetén azonban létszámleépítésekre is sor kerülhet. Ez különösen a kisebb, tőkeszegényebb építőipari cégek számára jelenthet súlyos kockázatot.
Tízmilliárd euró érkezhet Brüsszelből, de nem mindegy, mikor
A beruházási fordulat szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a korábban visszatartott európai uniós források sorsa. A magyar kormány és az Európai Bizottság megállapodását követően a helyreállítási alapból közel 10 milliárd euró válhat hozzáférhetővé Magyarország számára. Ahogy azt megírtuk, Brüsszel már novemberben lezárhatja a magyar helyreállítási terv teljesítésének ellenőrzését. A folyósítás szempontjából azonban rendkívül szoros a határidő:
a helyreállítási alap kifizetéseinek 2026 végéig meg kell történniük.
Kármán András pénzügyminiszter korábban az év utolsó negyedévére várta az első kifizetéseket. A pénzek tényleges beérkezése ugyanakkor továbbra is az Európai Bizottság döntésétől és a kifizetési feltételek teljesítésétől függ. A 10 milliárd euró ráadásul nem jelent automatikusan ugyanekkora összegű új beruházást. A helyreállítási források egy része korábban megvalósult fejlesztések finanszírozását vagy refinanszírozását szolgálhatja, más része
- pénzügyi eszközökön
- és hitelprogramokon
keresztül hasznosulhat. Ezért a pénzek megérkezése és a GDP növekedésére gyakorolt hatás között lényeges különbség van. A magyar gazdaság számára nem önmagában az uniós utalások összege, hanem az számít, hogy azok milyen gyorsan és milyen arányban eredményeznek új beruházásokat. A növekedési hatás akár jóval kisebb is lehet a teljes támogatási összeg GDP-arányos nagyságánál, különösen akkor, ha a pénzek jelentős része már megvalósult kiadásokat térít meg.
Négyezer milliárd forintos fejlesztési keret, de ennek nagy része hitel
A kormány ugyanakkor nem kizárólag az uniós támogatásokra építi a gazdaság élénkítését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter november elején arról beszélt, hogy 2027-ben mintegy 4000 milliárd forint állhat rendelkezésre a magyar gazdaság fejlesztésére. Ebből
- 700 milliárd forint közvetlen költségvetési forrás, 900 milliárd forint uniós támogatás,
- 1300 milliárd forint a Széchenyi-kártya-programokhoz kapcsolódó hitel,
- további mintegy 1000 milliárd forint pedig az Eximbank hitelprogramjain keresztül jutna el a vállalkozásokhoz.
A különbség azonban itt is lényeges: a hitelkeretek rendelkezésre állása nem jelenti azt, hogy a vállalkozások ténylegesen fel is veszik ezeket a forrásokat, és beruházásokra fordítják őket. Ehhez megfelelő piaci keresletre, megtérülési kilátásokra és beruházási bizalomra is szükség van. A 2027-es költségvetés egyik legnagyobb kockázata így éppen az, hogy a kormány már a beruházások fellendülésére alapozza növekedési várakozásait, miközben ennek feltételei egyelőre nem teljesen biztosítottak. Ha pedig a fejlesztések ismét elmaradnak, annak árát nemcsak a gazdasági növekedés, hanem az építőiparban és a kapcsolódó ágazatokban dolgozó munkavállalók is megfizethetik.