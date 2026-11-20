Lezárult a 2027-es költségvetés általános vitája az Országgyűlésben, a törvényjavaslathoz azonban egyelőre nem érkeztek meg azok a módosító indítványok, amelyek bármilyen szinten is átírhatják a kormány terveit. Már a jelenlegi számok alapján is kirajzolódik ugyanakkor a magyar gazdaság egyik legsúlyosabb problémája: miközben a kabinet a növekedés gyorsulását várja, a beruházások tartós visszaesése továbbra is komoly kockázatot, akár munkahelyek megszűnését is jelenheti.

Az építőiparban már most látszanak a veszélyek, ez kihathat a munkaerőpiacra / Fotó: Mrthanh22

Magyarország korábban a GDP 27 százaléka körüli beruházási rátával rendelkezett, ami nemzetközi összehasonlításban is magasnak számított. Azóta azonban jelentősen romlott a helyzet. Az állami fejlesztések visszafogása, az uniós támogatásokhoz való korlátozott hozzáférés és a vállalati beruházások gyengélkedése együttesen fékezte a gazdasági aktivitást. A beruházási ráta csökkenése pedig nem pusztán kedvezőtlen statisztikai adat: kevesebb új üzem, infrastruktúra és termelőkapacitás jön létre, ami hosszabb távon a gazdaság versenyképességét is ronthatja.

Beruházási fordulatot ígér a kormány, de vannak kockázatok

A kormány 2027-es költségvetési terve szerint a magyar GDP növekedése az idei 1,7 százalékról jövőre 2,4 százalékra gyorsulhat. A fordulat egyik legfontosabb motorját a beruházások jelentenék, amelyek volumene a kabinet várakozása szerint 5,7 százalékkal emelkedhet. A növekedési előrejelzés teljesüléséhez azonban nem elegendő, hogy a költségvetés papíron számol a fejlesztések fellendülésével. Ehhez

ténylegesen elinduló beruházásokra,

kiszámítható finanszírozásra

és a vállalkozások beruházási hajlandóságának javulására

is szükség lenne.

Ahogy azt megírtuk, a Pénzügyminisztérium 1615 milliárd forintnyi uniós felhalmozási kiadással számol 2027-ben, miközben a hazai finanszírozású beruházásokat 442 milliárd forinttal csökkentette. Ez arra utal, hogy a kormány a beruházások fellendülését jelentős részben az európai uniós forrásoktól várja, miközben a saját költségvetési mozgásterét szűkíti. A beruházások visszafogása költségvetési szempontból érthető lépés lehet, hiszen a kabinetnek a hiányt is mérsékelnie kell. A 2026-ra várt 7,5 százalékos GDP-arányos deficit után jövőre 4,9 százalékos hiányt terveznek. A fejlesztések elhalasztása ugyanakkor hosszabb távon visszaüthet:

a gyengébb gazdasági növekedés kevesebb adóbevételt eredményezhet, miközben az elmaradó beruházások későbbi pótlása is költségesebbé válhat.

Az építőiparban már most látszanak a veszélyek, ez kihathat a munkaerőpiacra

A beruházások visszaesésének egyik legnagyobb vesztese az építőipar, amelynek teljesítménye különösen érzékenyen reagál az állami és vállalati fejlesztések alakulására. A legfrissebb adatok alapján ráadásul nem csupán a jelenlegi termelés gyengélkedik, hanem a következő hónapok kilátásai is kedvezőtlenek. Az építőipari vállalkozások új szerződéseinek volumene 34,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az egyéb építményekre, például infrastrukturális fejlesztésekre kötött új szerződések volumene 43,6 százalékkal zuhant, a teljes szerződésállomány pedig 14 százalékkal csökkent.