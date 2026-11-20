Átfogó e-számla kampányt indít az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., melynek célja, hogy minél több egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelének figyelmét hívja fel a digitális számlázás előnyeire. A november 16. és december 15. között futó kampány keretében az e-számlára áttérő ügyfelek e-számla beállításonként egyszeri 2500 forint jóváírást kaphatnak, azaz aki földgáz és áram szolgáltatáskapcsán is az elektronikus megoldást választja, akár 5000 forint jóváírást is kaphat.

Anyagi ösztönzőkkel is népszerűsíti az átállást az MVM / Fotó: Csomor Ádám

Az MVM tájékoztatása szerint az átállás egyszerű, környezetbarát és néhány kattintással elvégezhető az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy mobilalkalmazásában.

A vállalat felhívta a figyelmet arra, hogy az elektronikus számlázás számos kényelmi előnyt kínál a mindennapi ügyintézésben. A környezetbarát e-számlák bármikor megtekinthetők, és egyszerűen, bankkártyával kifizethetők, akár a számlaértesítőben található linkre kattintva, akár az MVM online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next appban.

Az e-számlák többféle fizetési móddal rendezhetők: bankkártyával, banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízással.

Nem mindennapi akciót hirdetett az MVM

A kényelmi és környezeti előnyök mellett a digitális átállást pénzügyi ösztönző is segíti. Az MVM 2026. november 16. és december 15. között futó kampány időszaka alatt e-számlára váltó ügyfelek 2500 forint számlajóváírásban részesülnek. A jóváírás egyszeri kampánykedvezmény, amely azonban valamennyi, a kampány keretében elektronikus számlázásra átállított felhasználási helyhez kapcsolódó számlára érvényes. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az ügyfél villamosenergia- és földgázszolgáltatás esetében is e-számlára vált, mindkét szolgáltatás számláján megkapja a 2500 forintos jóváírást. A jóváírás a február közepe után kiállított számlákon jelenik meg, így az ügyfeleknek az átállást követően érdemes figyelniük a később érkező számláikat. A promócióban az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek is részt vehetnek, így ők is jogosultak lesznek az egyszeri jóváírásra.