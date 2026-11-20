Egyre nagyobb a bizonytalanság: kihátrálhat a Fradi mögül az energiaóriás – ezt mérlegeli most az MVM
Felülvizsgálja a Ferencvárossal kötött szponzorációs szerződését az MVM. Az állami energiacég 2024 és 2026 között évente nagyjából 4,5 milliárd forinttal támogatta a klubot – derült ki a Reuters magyar labdarúgásról szóló cikkéből.
A hírügynökség munkatársai számos szponzorral, klubtulajdonossal, piaci szakértővel és játékosügynökkel beszéltek, és az interjúkból azt a következtetést vonták fel, hogy a kormányváltást követően a klubok sietősen keresik az új bevételi forrásokat, miközben az állami támogatás rendszere megváltozik – január elsejétől megszűnik a tao –, a szponzorok pedig felülvizsgálják a pozícióikat.
Külön kiemelték az MVM-et, amely hosszú ideje támogatja a Fradit, és 2024 és 2026 között évente 12 millió eurót (körülbelül 4,5 milliárd forint) juttatott neki – írta a HVG.
Kérdéses az MVM következő lépése
Kubatov Gábor, a Ferencváros fideszes elnöke korábban azt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek, hogy a köztük és az MVM között fennálló partnerség nem tekinthető magától értetődőnek. Kubatov a nyáron, egy zártkörű szurkolói ankéton arról is beszél, hogy 30 százalékos költségcsökkentésre készülnek, mert nem tudják, hogy az MVM a szponzorációs szerződés őszi lejárata után is támogatja-e majd őket.
A klubelnök már négy napja, még a Reuters cikkének megjelenése előtt videót tett közzé, amelyhez azt írta: „Szurkoljatok az MVM-szerződésünk meghosszabbításáért!” Üzenetében arról beszélt, hogy november 26-án tárgyalnak majd az MVM-mel a már nyolc éve tartó szponzori együttműködés folytatásáról.
„Ez az együttműködés mindenkinek megtérül. Az MVM-nek, a Fradinak és mindenekelőtt a fiataljainknak” – érvelt a videóban Kubatov Gábor.
Mi lesz a magyar sporttal Orbán Viktor után? Már látszik, kik lehetnek a nyertesek és a vesztesek a Tisza-kormány alatt – levezette az elemző, mit okoz a TAO-rendszer vége
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