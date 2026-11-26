Nem rohan az MVM, hogy elsőként rendeljen atomreaktorokat: megvan az oka rá, egy halom pénzt spórolhat ezzel – „nyitott, hogy ki vállalja az elsőség kockázatát"
Nem kihívásmentes az MVM csoport a 2024-től 2035-ig szóló stratégiájának megvalósítása a folyamatos környezeti változások, elvárások miatt. A terv négy olyan pilléren alapul, amelyek már adottságként kezelik az állami energetikai óriás belföldi, sok szegmensben domináns pozícióit, az energetikai értékláncban közel egészében történt megjelenését (földgáz-rendszerirányítói pozíciója nincs, és a szénhidrogén-termelése is jellemzően pilot-jellegű), továbbá a környezeti kihívások, szabályozási keretek és piaci változások sorát.
Herczeg András, az MVM stratégiai menedzsment osztályának vezetője e kihívásokba és kezelésük mikéntjébe avatta be az EnergyCon konferencia résztvevőit. Már az elején leszögezte, hogy az MVM erős belföldi portfóliója határt szab a további, hazai növekedésnek. Ezért az elmúlt években szem előtt tartott új irány a régióban való terjeszkedés, ezen belül is elsősorban a cseh, a szlovák és a román piacon.
Az MVM stratégiának feladatai négy csoportba sorolhatók. Ezek
- a zöld átállás,
- a portfólió diverzifikálása,
- az ügyfélélmény fejlesztése,
- és a pénzügyi kiválóság megtartása.
Az első pillér, a zöld átállás részeként a már tavaly is 90 százalékban karbonmentesen termelt csoport 2035-ig plusz 3000 megawattnyi új megújuló kapacitással kíván gazdagodni, közben dolgozik a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításán, 2700 megawattnyi rugalmas eszközzel kíván rendelkezni, és kivezeti a Mátrai erőmű lignittermelését, ha addigra üzembe tudja helyezni a telephelyre tervezet kombinált ciklusú gáztüzelésű erőművet (CCGT).
A második pillér, azaz a portfólió diverzifikálása a jövőorientált beruházásokat jelenti, mellette a nagy- és a kiskereskedelmi tevékenység fejlesztését és a régiós terjeszkedés említett folytatását.
Az ügyfélélmény növelésének (harmadik pillér) fontos eszköze a digitalizáció, az online eszközök szélesebb körű használata. A szervezet működését hozzá kell igazítani az ügyfelek igényeihez. Negyedikként pedig a pénzügyi kiválóságra, azaz a befektetési kategóriájú hitelminősítés megtartására kell törekedni.
Nem olyan egyszerű az MVM dolga
Mindezt azonban számottevő környezeti változások közepette és úgy kell elérni, hogy továbbra sincs megoldás az energia-trilemmára. Vagyis nem látható, hogy hogyan érvényesülhet egyszerre az energia megfizethetősége, az ellátásbiztonság és a környezeti fenntarthatóság – mutatott rá Herczeg András.
Az osztályvezető erre több aktuális példát hozott. A Hormuzi-szoros eseményei szerinte az eddigi legnagyobb ellátásbiztonsági sokkot okozták. Keresleti oldalon a hűtési energiaigény az idén már nagyobb volt a fűtésinél, a külső függést csökkentő diverzifikáció kapcsán pedig felmerül: a nukleáris üzemanyagot nem lehet belföldivel pótolni, viszont az import hosszabb időre, előre való beszerzése nagyobb költséget jelent.
További külső kihívás a gyors villamosítás. Az MVM-nél emiatt (is) van most a fókuszban a napenergia, az atomenergia és a hatékonyság. Az áramfogyasztás ugyanis gyorsabban nő, mint a gazdaság teljes energiafelhasználása.
Változás az is, hogy az idén megtört a napenergia eddigi bővülési trendje. Az EU-ban 2025-ben nyilvántartott 65,1 gigawattnyi kapacitás a továbbiakban feltehetően lassan nő. Ezt az is magyarázhatja, hogy korlátozottak a hálózati csatlakozási lehetőségek. Közben viszont megnőtt a villamosenergia rendszer rugalmassága iránti igény, vele pedig a tárolókapacitásoké is. Ugyanakkor veszélyes csak egyetlen technológiára építeni, ezért fejlesztéseivel az MVM most a szélenergiára és a tárolásra fókuszál.
- A szélkapacitásai a tavalyi, bő 20 megawattról 2027-re közel 220 megawattra emelkednek,
- a tárolókapacitásai pedig 27 megawattról 202 megawattra.
(A közölt szélenergia-adatok alapján az MVM feltehetően bízik abban, hogy nyerni fog majdnem minden szélenergia-pályázata a hálózati csatlakozásra kiírt tenderen. Azon ugyanis a csoport 5 projekt keretében összesen 220 megawattnyi kapacitás létesítését vállalta.)
Az atomportfólió az örök kérdés
Herczeg András kitért arra is, hogy a Paksi Atomerőmű blokkjainak üzemideje 2032 és 2037 között lejár. Jelenleg az üzemidő-hosszabbítást célzó műszaki vizsgálatok folynak, továbbá elemzik a projekt várható pénzügyi megtérülését. Arra is készülni kell – hívta fel a figyelmet –, hogy az üzemidő-hosszabbításhoz szükséges fejlesztések miatt az érintett blokk közel egy évre leáll majd.
Terítéken van az atomerőmű üzemanyag-beszerzésének diverzifikálása is. Az MVM a francia Framatome-mal és az amerikai Westinghouse-szal már megállapodott. Ám, mint Herczeg András felvetette, vannak korlátok is: képes lesz-e az új gyártó legyártani a megfelelő terméket?
Inkább a kiforrott technológiájú SMR, mint a drága prototípus
Egyeztet a társaság több olyan lehetséges beszállítóval is, amelyektől kis moduláris reaktorokat rendelhet. Listáján van a GE Vernova, a Holtec International és mások. „Alapvetően szeretnénk ott lenni, de a first desing mindig sokkal drágább a későbbieknél. Hozzánk hasonlón keresi a lehetőséget a CEZ is, amely beszállt a Rolls-Royce-ba. Ám továbbra is nyitott, hogy ki vállalja az elsőség kockázatát" – jelentette ki. Úgy látja, hogy e téren a nagy előrelépés nem várható a következő években.
Mindazonáltal a társaság honlapján is megtalálható, 2024 és 2037 közötti (tehát még korábban megfogalmazott) stratégiában társaság a jövőbeni energiamixének ábrája mellett az szerepel, hogy csoportnak 2035-ra már lenne 300 megawattnyi SMR-e. Ugyanott olvasható a Paksi Atomerőmű és a Paks II Atomerőmű (mint Paks 1 és Paks 2) közötti szinergiák kihasználása is.
Ez utóbbi terv azért érdekes, mert az elképzelések szerint a két új paksi blokk idővel átkerül az MVM csoport tulajdonába. Most azonban még tart a beruházás átvilágítása, ezért a konferencia moderátora megkérdezte: hogyan készül az MVM (mint potenciális Paks II-tulajdonos) az átvilágítás pozitív vagy negatív eredményére. Az osztályvezető kitért a válaszadás elől. Az MVM 2035-re tervezett termelési portfóliójában (a honlap szerint) az SMR mellett csak a Paksi Atomerőmű kapacitása szerepel.
A portfólió további, tervezett eleméről, a három CCGT blokkról Herczeg András elmondta, hogy mindegyik barnamezős. Várhatóan 2029-2030-ban kapcsolódnak rá az országos villamosenergia-hálózatra. Hiába jelentenek jó energiatároló megoldást az akkumulátorok, az energiagörbék változása miatt szükség van a CCGT-kre is, mint szabályozó eszközökre.