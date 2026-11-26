Nem kihívásmentes az MVM csoport a 2024-től 2035-ig szóló stratégiájának megvalósítása a folyamatos környezeti változások, elvárások miatt. A terv négy olyan pilléren alapul, amelyek már adottságként kezelik az állami energetikai óriás belföldi, sok szegmensben domináns pozícióit, az energetikai értékláncban közel egészében történt megjelenését (földgáz-rendszerirányítói pozíciója nincs, és a szénhidrogén-termelése is jellemzően pilot-jellegű), továbbá a környezeti kihívások, szabályozási keretek és piaci változások sorát.

Kihívásdömping előtt az MVM csoport/Fotó: Földi D. Attila

Herczeg András, az MVM stratégiai menedzsment osztályának vezetője e kihívásokba és kezelésük mikéntjébe avatta be az EnergyCon konferencia résztvevőit. Már az elején leszögezte, hogy az MVM erős belföldi portfóliója határt szab a további, hazai növekedésnek. Ezért az elmúlt években szem előtt tartott új irány a régióban való terjeszkedés, ezen belül is elsősorban a cseh, a szlovák és a román piacon.

Az MVM stratégiának feladatai négy csoportba sorolhatók. Ezek

a zöld átállás,

a portfólió diverzifikálása,

az ügyfélélmény fejlesztése,

és a pénzügyi kiválóság megtartása.

Az első pillér, a zöld átállás részeként a már tavaly is 90 százalékban karbonmentesen termelt csoport 2035-ig plusz 3000 megawattnyi új megújuló kapacitással kíván gazdagodni, közben dolgozik a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításán, 2700 megawattnyi rugalmas eszközzel kíván rendelkezni, és kivezeti a Mátrai erőmű lignittermelését, ha addigra üzembe tudja helyezni a telephelyre tervezet kombinált ciklusú gáztüzelésű erőművet (CCGT).

A második pillér, azaz a portfólió diverzifikálása a jövőorientált beruházásokat jelenti, mellette a nagy- és a kiskereskedelmi tevékenység fejlesztését és a régiós terjeszkedés említett folytatását.

Az ügyfélélmény növelésének (harmadik pillér) fontos eszköze a digitalizáció, az online eszközök szélesebb körű használata. A szervezet működését hozzá kell igazítani az ügyfelek igényeihez. Negyedikként pedig a pénzügyi kiválóságra, azaz a befektetési kategóriájú hitelminősítés megtartására kell törekedni.