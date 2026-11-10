Lakossági áramár: szokatlan változást hoz az új D tarifa – gondosan válasszunk, és szerződni is kell az MVM-mel, de nem vesz fel mindenkit a klub
A lakosság arra nyitott és a feltételeknek is megfelelő része a jövő év első napjától dinamikus áramtarifára válthat az MVM Nextnél. A rezsi kézben tartását segítő árszabás két árkategóriát alkalmaz: a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fixet, afelett pedig a villamosenergia-piaci árak alakulásához rugalmasan igazodót, ezért időszakonként változhat. Ezzel szemben a jelenlegi elszámolásban a kedvezményes fogyasztási sávhatár felett is fix, hatósági díjat kell fizetni, de magasabbat a rezsicsökkentett egységárnál.
Tenni is kell érte, ha a D árszabást választjuk
A D árszabás használata nem automatikus. A feltételeknek megfelelő, egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfél döntése alapján köthető rá szerződés.
Elsősorban azoknak lehet megfelelő a dinamikus tarifa az egyetemes szolgáltató, az MVM Next által közzétett tájékoztatás szerint, akiknek a fogyasztása meghaladja a kedvezményes sávhatárt, és úgy tudják időzíteni fogyasztásukat, hogy annak jelentős része az alacsonyabb árú időszakra essen. Tehát megtervezik és figyelik fogyasztásukat, vállalják az árak változékonyságának kockázatát.
Figyelni kell a sávhatárra
A kedvezményes sávhatárig elhasznált áram elszámolása fix egységáron, az adott területen érvényes A1 árszabás kedvezményes árán történik. A sávhatár lakossági felhasználók esetében évi 2523 kilowattóránál (kWh), a nem lakosságiaknál évi 4606 kWh-nál húzódik. A sávhatár feletti mennyiséget a rugalmas, a piaci árakkal változó áron számolja el az MVM Next. Tulajdonképpen a számlán belül a hatóság által meghatározott piaci tarifát cseréljük tényleges piacira.
Nem vesz fel mindenkit a klub
A D árszabás igénybevételéhez a következő feltételek mindegyikének és egyidejűleg kell teljesülnie:
- a lakossági vagy nem lakossági felhasználó egyetemes szolgáltatásban vételez – új bekapcsolás esetén arra jogosult,
- a mérési pont általános fogyasztás mérésére szolgál (A1),
- az érintett fogyasztásmérő távlehívható és havi idősoros elszámolású,
- ha a felhasználási helyen működik háztartási méretű kiserőmű (HMKE), akkor az nem szaldóelszámolású.
Szigorú feltételei vannak a mérhetőségnek
A D árszabás igénybevételéhez meg kell lenniük a megfelelő mérési feltételek. Ezek a távlehívható fogyasztásmérő, és az elosztói szabályzat szerinti havi idősoros elszámolás.
Ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor azok kialakítását felhasználónak kell kezdeményeznie a területileg illetékes áramhálózati elosztónál, még a D árszabás igénylése előtt. Jelenleg az évi 5000 kWh elszámolási mennyiséget elérő vagy meghaladó felhasználási helyekre telepítenek távlehívó fogyasztásmérőt. Ez tehát a sávhatárként megjelölt éves mennyiség körülbelül kétszerese.
Korábbi becslések szerint mintegy 670 háztartásban van okosmérős villanyóra, de azt nem tudni, hogy közülük hánynak a fogyasztása éri el az évi 5000 kilowattórát. A hazai háztartások döntően sávhatár körüli mennyiséget fogyasztanak. Csak nagy háztartások, villannyal fűtők van elektormos autót töltők áramigénye számottvően magasabb.
A D árszabás csak az általános fogyasztás mérésére szolgáló, A1-es elszámolású mérőre vehető igénybe. Ha a felhasználási helyen több fogyasztásmérőt használnak külön mért áramkörök miatt több árszabással, akkor ezek változatlanul működnek tovább. A lényeg, hogy legyen egy A1-es árszabással elszámolt mérő, mert csak ennek a mérőnek a fogyasztása állítható át a D tarifára, és csak ennek érdekében alakítható át felhasználói vezetékhálózat. Az átalakítás szükségességéről és költségéről a felhasználó kezdeményezésére a területileg illetékes áramhálózati elosztó ad tájékoztatást. Vagyis ez a munka pénzbe kerülhet.
Van, aki ne is próbálkozzon
Nem választhatja a D árszabást,
- Aki előre fizetős mérőt használ,
- Aki kedvezményes áron vásárol áramot,
- Akinek szaldóelszámolású HMKE-je van,
- Akinek lejárt tartozása van,
- Amely felhasználási hely ideiglenes bekapcsolású.
Az adott kizáró feltétel megszűnik, ha a HMKE-val rendelkező ügyfél áttér bruttóelszámolásra, illetve az adott kedvezményben részesülő ügyfél lemond arról.
Hogyan változik az áram ára az idősoros elszámolásnál?
Az idősoros elszámolásban és így a D árszabásban is alkalmazott naptári havi elszámolásnál az okosmérő kezdő- és záróállása határozza meg az elfogyasztott árammennyiséget. Első lépésként az MVM Next rögzíti, hogy mely negyedórában mennyi áram fogyott. Ezután az eltérő árazású negyedórákban fogyasztott kWh-k alapján súlyozással megállapítja, hogy mennyi lenne az elfogyasztott teljes energiamennyiség egységára a piaci áron alapuló rugalmas árazással. A D árszabásban ezzel az árral számolja el a társaság a kedvezményes sávhatár feletti fogyasztást.
Ügyfelenként egyedi lesz ez az egységár, míg a sávhatárig a szokott módon, mindenkinek az A1 kedvezményes árán történik az elszámolás.
Lakossági felhasználóknál 6,91 kWh (azaz 2523 / 365), míg 366 napos évben 6,89 kWh az egy napra jutó, sávhatár alatti mennyiség – a fogyasztás e feletti részét számlázza az MVM Next a piacihoz kötött, rugalmasan változó áron. Nem lakossági ügyfeleknél az egyetemes szolgáltatásban az éves sávhatár 4606 kWh, így a sávhatár alatti napi mennyiség 12,62 kWh, 366 napos évben 12,58 kWh.
Pontosan hogyan jön létre a rugalmas egységár?
A sávhatár feletti fogyasztásnak tehát nincs előre rögzített egységára, mert az az ügyfél negyedórás fogyasztását és az adott negyedórákhoz tartozó piaci árakat tükrözi. A negyedórás fogyasztási adatok megtalálhatók a területileg illetékes áramhálózati elosztó honlapján.
Az egyes negyedórás fogyasztásokhoz hozzárendelt, adott negyedórára vonatkozó ár a magyar áramtőzsde (HUPX) ára. Mivel ez euróban van, ezt az árat az MVM Next forintra váltja a Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamán. Ezt az árat a társaság kiegészíti a saját kereskedői díjával. Így jön létre a D árszabásnak az adott negyedórára vonatkozó rugalmas villamosenergia-árat.
Az idősoros elszámolásban és így a D árszabásban is alkalmazott naptári havi elszámolásnál az okosmérő kezdő- és záróállása határozza meg az elfogyasztott árammennyiséget. A D árszabáson belül a rugalmasan változó ár is kizárólag az értékesített energia árára vonatkozik. A rendszerhasználati díjakat RHD), és további kapcsolódó fizetendő tételeket (különösen adó, pénzeszköz) a felhasználónak a vonatkozó jogszabályok, valamint az RHD rendelet és RHD határozat szerint kell megfizetnie.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A D árszabás esetén a fogyasztás időzítése is befolyásolhatja az alkalmazott egységárat. Mivel a villamosenergia-piaci árak időszakonként változnak, a magasabb vagy alacsonyabb piaci árú időszakokban történő fogyasztás hatással van a D árszabás alapján fizetendő villamosenergia-díjra.
Az MVM Next mutatja a kockázatokat is
A HUPX piaci árak jelentősen változhatnak, és magas értéket is elérhetnek, ami magasabb villamosenergia-költséget eredményezhet. Emellett, mivel a HUPX-en az árjegyzés euró/megawattórában történik, az átváltáshoz az MNB napi deviza középárfolyamát alkalmazzák. Így a forint/euró árfolyamváltozások is közvetlenül hatnak a sávhatár feletti mennyiség elszámolási árára.
Nem egy életre szól
A D árszabás határozatlan időre választható a meglévő egyetemes szolgáltatási szerződés módosításával, vagy új bekapcsolás, vagy új felhasználási helyen kötött új, D árszabású egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésével. Később azonban át lehet térni más árszabásra, de a D árszabáshoz való visszatérésre nincs mód az annak felmondása utáni 12 hónapon belül.
A D árszabás 2026. augusztus 31-től hatályos, de leghamarabb 2027. január 1-jén alkalmazható. A korábbi időszakra vonatkozó adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, hogy egy teljes év áttekinthető legyen. Megadásuk nem jelenti azt, hogy ezek az árak vagy a részüket képező kereskedői díj korábban is hatályban voltak.