Lakossági áramár: szokatlan változást hoz az új D tarifa – gondosan válasszunk, és szerződni is kell az MVM-mel, de nem vesz fel mindenkit a klub

A lakosság arra nyitott és a feltételeknek is megfelelő része a jövő év első napjától dinamikus áramtarifára válthat az MVM Nextnél. A rezsi kézben tartását segítő árszabás két árkategóriát alkalmaz: a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fixet, afelett pedig a villamosenergia-piaci árak alakulásához rugalmasan igazodót, ezért időszakonként változhat. Ezzel szemben a jelenlegi elszámolásban a kedvezményes fogyasztási sávhatár felett is fix, hatósági díjat kell fizetni, de magasabbat a rezsicsökkentett egységárnál.

Az MVM rugalmas áramtarifát kínál egyes lakossági ügyfeleknek/Fotó: Hans Lucas / AFP

Tenni is kell érte, ha a D árszabást választjuk

A D árszabás használata nem automatikus. A feltételeknek megfelelő, egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfél döntése alapján köthető rá szerződés.

Elsősorban azoknak lehet megfelelő a dinamikus tarifa az egyetemes szolgáltató, az MVM Next által közzétett tájékoztatás szerint, akiknek a fogyasztása meghaladja a kedvezményes sávhatárt, és úgy tudják időzíteni fogyasztásukat, hogy annak jelentős része az alacsonyabb árú időszakra essen. Tehát megtervezik és figyelik fogyasztásukat, vállalják az árak változékonyságának kockázatát.

Figyelni kell a sávhatárra

A kedvezményes sávhatárig elhasznált áram elszámolása fix egységáron, az adott területen érvényes A1 árszabás kedvezményes árán történik. A sávhatár lakossági felhasználók esetében évi 2523 kilowattóránál (kWh), a nem lakosságiaknál évi 4606 kWh-nál húzódik. A sávhatár feletti mennyiséget a rugalmas, a piaci árakkal változó áron számolja el az MVM Next. Tulajdonképpen a számlán belül a hatóság által meghatározott piaci tarifát cseréljük tényleges piacira.

Nem vesz fel mindenkit a klub

A D árszabás igénybevételéhez a következő feltételek mindegyikének és egyidejűleg kell teljesülnie:

a lakossági vagy nem lakossági felhasználó egyetemes szolgáltatásban vételez – új bekapcsolás esetén arra jogosult,

a mérési pont általános fogyasztás mérésére szolgál (A1),

az érintett fogyasztásmérő távlehívható és havi idősoros elszámolású,

ha a felhasználási helyen működik háztartási méretű kiserőmű (HMKE), akkor az nem szaldóelszámolású.

Szigorú feltételei vannak a mérhetőségnek

A D árszabás igénybevételéhez meg kell lenniük a megfelelő mérési feltételek. Ezek a távlehívható fogyasztásmérő, és az elosztói szabályzat szerinti havi idősoros elszámolás.