Módosult az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. azon üzletszabályzata, amely az egyetemes villamosenergia-szolgáltatásra vonatkozik. A változtatást a társaság érintett villamosenergia-vásárlási szerződésének általános szerződési feltételeit (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2026. december 1-jével jóváhagyta.

Az MVM Next várja a rugalmas árképzésre váltani akaró lakossági ügyfeleket/Fotó: Földi D. Attila

Útmutató az új szolgáltatáshoz

A változás lényege a következő: a villamosenergia-törvény (VET) módosulása alapján az egyetemes szolgáltató köteles az ügyfeleinek úgynevezett dinamikus tarifát is felkínálni, és megteremteni az a rugalmas villamosenergia-árat tartalmazó szerződés kereteit, kapcsolódó tarifáit és folyamatait. Ezek figyelembevételével módosítani is kell az egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatát. Az MVM Next tájékoztatta az ügyfeleit a módosítás azon fő elemeiről, amelyek közvetlenül érintik felhasználók jogait és kötelezettségeit. Így például pontosítani kellett, vagy újonnan beépíteni egyes fogalmakat. Az ASZF-ben így megjelent a rugalmas villamosenergia-árat tartalmazó szerződés. Található továbbá egy teljes alfejezet, amely leírja, hogyan kell igényelni a dinamikus tarifát. Szintén megtalálhatók a dinamikus tarifára vonatkozó igénybejelentések kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek.

A D árszabás mellett a Dinamikus tarifa név is használható

A módosítás további részei leírják a rugalmas villamosenergia-árat tartalmazó szerződés szabályait, ideérteve a létrejöttének és a hatálybalépésének különös szabályait, az egyetemes szolgáltatásban kötött áramvásárlási szerződések tartalmi követelményeit. Kiderül, hogyan történik a szerződésmódosítás, hogyan jöhet létre egyoldalúan, illetve, hogy a megállapodást a felhasználó hogyan bonthatja fel. A D árszabás szinonimájaként a Dinamikus tarifa megnevezés is használható.

Az áramvásárlási szerződés szerint fizetendő termékárra vonatkozó rendelkezések kiegészülnek azokkal, amelyek leírják a rugalmas villamosenergia árával. Megjelennek önálló elszámolási szabályok is. Egy további mellékletbe bekerül, hogy a D árszabást ki és milyen feltételekkel jogosult igénybe venni, illetve, hogy hogyan számolandó ki az új tarifa. Az új felhasználók találnak egy ajánlati mintát is, ha a rugalmas árra való váltáshoz, továbbá van egy egységes szerkezetű szerződésmódosíftás minta azoknak, akik már az egyetemes szolgáltatásban vételeznek áramot.