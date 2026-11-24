Áramárak: átírják a szabályokat, új tarifa alapján vásárolhatnak az ügyfelek – érdemes gyorsan kapcsolni, kiderült, ki tudja igénybe venni
Módosult az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. azon üzletszabályzata, amely az egyetemes villamosenergia-szolgáltatásra vonatkozik. A változtatást a társaság érintett villamosenergia-vásárlási szerződésének általános szerződési feltételeit (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2026. december 1-jével jóváhagyta.
Útmutató az új szolgáltatáshoz
A változás lényege a következő: a villamosenergia-törvény (VET) módosulása alapján az egyetemes szolgáltató köteles az ügyfeleinek úgynevezett dinamikus tarifát is felkínálni, és megteremteni az a rugalmas villamosenergia-árat tartalmazó szerződés kereteit, kapcsolódó tarifáit és folyamatait. Ezek figyelembevételével módosítani is kell az egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatát. Az MVM Next tájékoztatta az ügyfeleit a módosítás azon fő elemeiről, amelyek közvetlenül érintik felhasználók jogait és kötelezettségeit. Így például pontosítani kellett, vagy újonnan beépíteni egyes fogalmakat. Az ASZF-ben így megjelent a rugalmas villamosenergia-árat tartalmazó szerződés. Található továbbá egy teljes alfejezet, amely leírja, hogyan kell igényelni a dinamikus tarifát. Szintén megtalálhatók a dinamikus tarifára vonatkozó igénybejelentések kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek.
A D árszabás mellett a Dinamikus tarifa név is használható
A módosítás további részei leírják a rugalmas villamosenergia-árat tartalmazó szerződés szabályait, ideérteve a létrejöttének és a hatálybalépésének különös szabályait, az egyetemes szolgáltatásban kötött áramvásárlási szerződések tartalmi követelményeit. Kiderül, hogyan történik a szerződésmódosítás, hogyan jöhet létre egyoldalúan, illetve, hogy a megállapodást a felhasználó hogyan bonthatja fel. A D árszabás szinonimájaként a Dinamikus tarifa megnevezés is használható.
Az áramvásárlási szerződés szerint fizetendő termékárra vonatkozó rendelkezések kiegészülnek azokkal, amelyek leírják a rugalmas villamosenergia árával. Megjelennek önálló elszámolási szabályok is. Egy további mellékletbe bekerül, hogy a D árszabást ki és milyen feltételekkel jogosult igénybe venni, illetve, hogy hogyan számolandó ki az új tarifa. Az új felhasználók találnak egy ajánlati mintát is, ha a rugalmas árra való váltáshoz, továbbá van egy egységes szerkezetű szerződésmódosíftás minta azoknak, akik már az egyetemes szolgáltatásban vételeznek áramot.
Érdemes belenézni a részletekbe!
A Világgazdaság korábban beszámolt, hogy pontosan mi is ez a D tarifa, kinek érdemes választania, de azt is megírtuk, hogy nem áll mindenki számára nyitva az MVM Next ezen ajtaja. Az árszabás ugyanis két árkategóriát alkalmaz: a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fixet, afelett pedig a villamosenergia-piaci árak alakulásához rugalmasan igazodót, ezért időszakonként változhat. Jelenleg az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatár felett is fix, azt a hatóság határozza meg, de magasabban a rezsicsökkentett egységárnál.
A D árszabás elsősorban azoknak lehet megfelelő, akiknek a fogyasztása meghaladja a kedvezményes sávhatárt, és úgy tudják időzíteni fogyasztásukat, hogy annak jelentős része az alacsonyabb árú időszakra essen. Tehát megtervezik és figyelik fogyasztásukat, vállalják az árak változékonyságának kockázatát.
A D árszabás igénybevételéhez a következő feltételek mindegyikének és egyidejűleg kell teljesülnie:
- a lakossági vagy nem lakossági felhasználó egyetemes szolgáltatásban vételez – új bekapcsolás esetén arra jogosult,
- a mérési pont általános fogyasztás mérésére szolgál (A1),
- az érintett fogyasztásmérő távlehívható és havi idősoros elszámolású,
- ha a felhasználási helyen működik háztartási méretű kiserőmű (HMKE), akkor az nem szaldóelszámolású.
Az MVM Next feltételeket is szab
A D árszabás igénybevételéhez távlehívható fogyasztásmérőre, és az elosztói szabályzat szerinti havi idősoros elszámolásra van szükség. Ezek kialakítását felhasználónak kell kezdeményeznie a területileg illetékes áramhálózati elosztónál, még a D árszabás igénylése előtt. Jelenleg az évi 5000 kWh elszámolási mennyiséget elérő vagy meghaladó felhasználási helyekre telepítenek távlehívó fogyasztásmérőt. Ez tehát a sávhatárként megjelölt éves mennyiség körülbelül kétszerese.
Korábbi becslések szerint mintegy 670 háztartásban van okosmérős villanyóra, de azt nem tudni, hogy közülük hánynak a fogyasztása éri el az évi 5000 kilowattórát. A hazai háztartások döntően sávhatár körüli mennyiséget fogyasztanak. Nem választhatja a D árszabást,
- Aki előre fizetős mérőt használ,
- Aki kedvezményes áron vásárol áramot,
- Akinek szaldóelszámolású HMKE-je van,
- Akinek lejárt tartozása van,
- Amely felhasználási hely ideiglenes bekapcsolású.
Hogyan változik az áram ára az idősoros elszámolásnál?
Az idősoros elszámolásban és így a D árszabásban is alkalmazott naptári havi elszámolásnál az okosmérő kezdő- és záróállása határozza meg az elfogyasztott árammennyiséget. Első lépésként az MVM Next rögzíti, hogy mely negyedórában mennyi áram fogyott. Ezután az eltérő árazású negyedórákban fogyasztott kWh-k alapján súlyozással megállapítja, hogy mennyi lenne az elfogyasztott teljes energiamennyiség egységára a piaci áron alapuló rugalmas árazással. A D árszabásban ezzel az árral számolja el a társaság a kedvezményes sávhatár feletti fogyasztást. Ügyfelenként egyedi lesz ez az egységár, míg a sávhatárig a szokott módon, mindenkinek az A1 kedvezményes árán történik az elszámolás.